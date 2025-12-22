「ななつ星 in 九州」Hospitality Awards(R) 2025「Best Concept on the Move」受賞

九州旅客鉄道株式会社

当社が運行するクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」は、世界的ホスピタリティ賞「第25回 Hospitality Awards(R)」にて「Best Concept on the Move」部門の最優秀賞を受賞しました。九州の自然美と文化を融合させた旅、匠の技が光るインテリア、地域食材を活かした美食など、唯一無二の体験が高く評価されたものです。

これまで支えてくださった皆さまに、心より御礼申し上げます。これからも九州から世界へ、感動をお届けしてまいります。

■「Hospitality Awards(R)」とは

ホスピタリティ業界における優れた取り組みを評価する国際的なアワード。ホテル、レストラン、クルーズ、航空など幅広い分野の企業やブランドが、サービス品質、顧客体験、サステナビリティ、ブランドコンセプトなど多様なカテゴリーで選考。

第25回となる今回の祭典は、2025年11月パリの「インターコンチネンタル パリ ル グラン」で開催。世界中のブランドやプロフェッショナルが集まり、業界の最新動向と優れた取り組みを紹介する場となった。

「Best Concept on the Move」は、移動をホスピタリティ体験として高める取り組みを評価するカテゴリーで、今回はベルモンドの運行するブリタニック・エクスプローラー はじめ６つがノミネート。３者のファイナリストの中から「ななつ星 in 九州」が最優秀賞に選ばれた。

※その他のファイナリスト： Cathay Pacific「Gallery in the skies」、Minor Hotels「Boheme by Mekong Kingdoms」

授賞式の様子受賞トロフィー

※掲載写真はすべて『Hospitality Awards(R)』主催者『Hospitality On』のご提供によるものです。