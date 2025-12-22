＜LOVE HAS NO LIMIT CSRプロジェクト＞ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＆ユニバーサル・シティウォーク大阪地元のこども食堂へクリスマス訪問実施

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（運営：合同会社ユー・エス・ジェイ）は、コーポレート・マーケティング・パートナーのユニバーサル・シティウォーク大阪（運営：野村不動産投資顧問株式会社）との共同で、2025年12月20日（土）に地元・大阪市此花区の「酉島こども食堂」へのボランティア訪問を実施し、クリスマスにぴったりなオリジナルグッズやお菓子などを両社からの寄付として、子どもたちにプレゼントしました。ひと足早く来たクリスマスに大喜びの子どもたちからは、「この町にクリスマスが来てくれた！」「かわいいプレゼントうれしい！」など次々と声があがり、「こども食堂」は大にぎわいの1日となりました。

地元・大阪市此花区に位置する両社がタッグを組み、CSR活動を実施するのは今回が初めての取組みで、この日を迎えるまでにもプレゼントのラッピングや、オリジナルのメッセージカードの作成など、2社から参加したボランティアが子どもたちの笑顔を想い浮かべながら心を込めて準備しました。用意したプレゼント約600セットは「酉島こども食堂」など此花区内の子ども食堂に加え、此花区社会福祉協議会を通じて此花区内の「こどもの居場所」など、全14ヶ所へ寄贈されました。

■従業員によるボランティア参加風景

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、これまでもCSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」のもと、子どもたちの笑顔あふれる未来を創造するために様々な社会貢献活動へ取り組んできましたが、今回は、子どもの貧困をなくすためにこども食堂の支援を継続してきたユニバーサル・シティウォーク大阪と初めて共同で取り組み、地元のクリスマスを盛り上げる本活動の実施に至りました。

特に今回は、両社から社内公募によるボランティアも参加し、プレゼントのラッピングやクリスマスカードへのメッセージ記入など、２社の垣根を越えて想いをひとつに連携し、子どもたちの笑顔を想い浮かべながら心をこめて準備しました。地元の子どもたちが毎日笑顔で、超元気に過ごせることは、地域の活性化にもつながります。これからもエリア一帯となって、地元の活性化を共に推進してまいります。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSRプロジェクト「LOVE HAS NO LIMIT」について

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月よりCSRスローガンを「LOVE HAS NO LIMIT（ラブ・ハズ・ノーリミット）」に刷新し、各種プロジェクトを推進しています。すべての人々、地球環境、地域のコミュニティに対する尊重と感謝の思いを「LOVE（愛）」という言葉に込めて、限りない“愛”と超エンターテイニングな“創造力”をもって、パークの中に留まらず社会全体に未来に向けて前進する“目覚め”を提供し、刺激的なスパイスのような存在になることが、社会的な存在理由（パーパス）だと考えています。このスローガンのもと、今後もさらなる限界なき挑戦を続け、子どもたちの笑顔があふれる未来を目指してまいります。

◎本年度「チャリティグッズ」の売上げ総額1,000万円を寄付へ

2024年8月より「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」を発売し、その売上げの一部を寄付に充てるゲスト参加型のチャリティ・プロジェクトを実施しています。本年度分（期間：2024年12月1日～今年11月30日）は総額1,000万円を、昨年に引き続き大阪府「子ども輝く未来基金」への寄付に加え、新たに「大阪府福祉基金」、「公益財団法人 日本環境協会 こどもエコクラブ」へ寄付する運びとなりました。本年も多くの皆さまにご賛同いただきましたことを、厚く御礼申し上げます。

■ LOVE HAS NO LIMIT 特設ページ

https://www.usj.co.jp/company/love-has-nolimit/

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

