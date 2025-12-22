【 クリスマスも、銀だこで！ 】『銀だこハイボール酒場 五反田店』として新メニューを取り揃え、12/23（火）移転新規オープン！

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、「銀だこハイボール酒場」や「おでん屋たけし」などの酒場事業を展開する 株式会社オールウェイズ(https://alwayssaisei.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：内田善行）は、2025年11月に閉店した「銀だこハイボール横丁 五反田店」を、店舗移転および店名変更のうえ、『銀だこハイボール酒場 五反田店』として、2025年12月23日（火）に新規オープンいたします。

■ 『銀だこハイボール酒場 五反田店』が “パワーアップ！”

『銀だこハイボール酒場 五反田店』外観パース

今回、店名を『銀だこハイボール酒場 五反田店』へと変更し、五反田駅東口から徒歩3分、同じソニー通り沿いに店舗を移転いたします。より気軽に立ち寄れて居心地の良い店舗を目指し、暖簾で仕切った半個室席を新設するなど、店内空間を一新いたしました。また、お料理に関しては、これまでご好評いただいている “たこ焼” に加え、“揚げ物” や “鉄板料理” などの定番メニューはそのままに、“アルコール” をこれまで以上にお楽しみいただける新メニューとして “蒸し料理” を新たに導入いたします。

手打ちの自家製皮を使用した本格的な蒸し料理は、蒸したてならではのふっくらとした食感と、素材の旨味を閉じ込めたヘルシーでありながら贅沢な味わいが特長です。職人が一つひとつ丁寧に仕上げる「小籠包」や「焼売」をはじめ、「蒸し豚キムチ」、「じゃが塩辛のせいろ蒸し」、「角煮のせいろ蒸し」など、個性豊かなメニューを幅広くご用意しております。さらに、オープンキッチンから立ち上る湯気や調理の臨場感を間近で楽しめる点も、本店舗ならではの魅力です。

商品イメージオープンキッチンイメージ

ハイボールやたこ焼とともにお楽しみいただくことで、香り・音・味わいが重なり合う、「銀だこハイボール酒場」ならではの新しい食体験をご提供いたします。

■ こだわりの “蒸し料理” をご紹介

【 手作り蒸し小籠包 】

3個入り 480円（税込528円）

5個入り 780円（税込858円）

手作り・手包みの小籠包は、ひと口噛むとじゅわっとあふれる肉汁が特徴！

素材の旨味をぎゅっと閉じ込め、熱々のままお楽しみいただけます。

手作り蒸し小籠包 5個入り【 手作り肉焼売 】

3個入り 480円（税込528円）

5個入り 780円（税込858円）

手作り・手包みの肉焼売は、粗挽き肉を使用することで食べ応え十分！

噛むたびに肉の旨味とジューシーな食感が広がる、自慢の一品です。

手作り肉焼売 5個入り【 手作り海老焼売 】

3個入り 480円（税込528円）

5個入り 780円（税込858円）

手作り・手包みで仕上げた海老焼売は、プリプリ食感の海老をたっぷり使用。

ひと口ごとに海老の旨味が広がる、蒸したてならではの味わいをお楽しみいただけます。

■ 店舗移転オープン記念キャンペーン開催！

手作り海老焼売 5個入り

『銀だこハイボール酒場 五反田店』の店舗移転オープンを記念し、2025年12月23日（火）・24日（水）の2日間限定で、以下のキャンペーンを実施いたします。

1．「ぜったいうまい!! たこ焼（ソース・8個入り）」が、税込価格より100円引き！

2．「ジムビームハイボール」を、何杯飲んでも 終日1杯100円（税込110円） にてご提供！

＜ キャンペーン注意事項 ＞

※各種割引券・クーポンとの併用はできません

※店舗へのお電話によるご予約は承っておりません

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了となる場合がございます

※対象は通常サイズのみとなります（※メガサイズは対象外／店内飲食に限ります）

※本キャンペーンは「銀だこハイボール酒場 五反田店」のみで実施いたします

※本キャンペーンのご利用のお客様は、おひとり様 390円（税込429円）以上 のご注文をお願いいたします

※本キャンペーンのご利用有無にかかわらず、ドリンクをご注文のお客様には、おひとり様 200円（税込220円）のお通し代を別途頂戴いたします

■ 全国100店舗達成！進化し続ける「銀だこハイボール酒場」ブランド

「銀だこハイボール酒場」は、2009年に東京都新宿区・歌舞伎町で1号店をオープン。築地銀だこの “たこ焼” をおつまみに、キンキンに冷えた “超炭酸ハイボール” を気軽に楽しめる酒場として、多くのお客様に親しまれてきました。2025年5月には創業16周年を迎え、このたび「銀だこハイボール酒場」ブランドで、全国100店舗を達成いたしました！

これからも「銀だこハイボール酒場」は、“たこ焼×ハイボール” の美味しさと楽しさを軸に、気軽に立ち寄りたくなる酒場として、より多くのお客様に愛されるブランドを目指してまいります。

【 店舗概要 】

「銀だこハイボール酒場」ブランド100店舗達成ポスター

店舗名：銀だこハイボール酒場 五反田店

住所：〒141-0022 東京都品川区東五反田1-21-10

営業時間：

<平日> 15:00 ～ 23:00（L.O.22:30）

<土> 11:30 ～ 23:00（L.O.22:30）

<日・祝> 11:30 ～ 22:00（L.O.21:30）

電話番号：03-6277-4433

座席：100席（カウンター15席、 テーブル20卓/85席）※暖簾で仕切った半個室席あり

支払い方法：現金・クレジットカード・交通系IC・PayPay・ID

テイクアウト：有

デリバリー：順次導入予定

喫煙室：有

最寄り駅：五反田駅（徒歩3分）

※期間限定商品は予告なく内容の変更や中止となる場合がございます

※メニュー内容・価格等は変更となる場合がございます

※価格はすべて税込価格です

※写真はすべてイメージです

ホットランドグループはこれからも、 “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。