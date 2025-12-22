「こどもmanacaおでかけキャンペーン第3弾」として小児運賃の一部をマイレージポイントで還元します

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道、豊橋鉄道、名鉄バス、岐阜乗合自動車、知多乗合、名鉄東部交通は、小児用manacaでご利用いただいた運賃の一部をmanacaマイレージポイントで還元する「こどもmanaca おでかけキャンペーン 第3弾」を実施します。

名鉄グループの主たる事業エリアである愛知県・岐阜県は、さまざまな交通手段による移動のなかで、鉄道などの公共交通が占める割合が関東や関西と比べて低くなっています。そこで幼少期から、ご家族でのおでかけなどを通して公共交通に慣れ親しんでいただくきっかけになればという思いを込めて、これまでに第1弾（2024年12月～2025年2月）および第2弾（2025年8月～同年9月）を実施し、多くのお子さまにご参加いただきました。ご好評につき、冬休み期間にも名鉄グループの鉄道・バスを対象とした第3弾を実施します。

ぜひこの冬休み期間に、名鉄グループの公共交通をご利用いただき、沿線の施設やサービスを利用するなど、お子さまとの楽しい時間をお過ごしください。当社グループは子どもたちや子育て世代のファミリーに寄り添った施策を通して、地域社会への貢献を続けます。

詳細は、下記のとおりです。

1.名称

こどもmanacaおでかけキャンペーン 第3弾

2.開催期間

2025年12月24日（水）～2026年2月28日（土）

3.内容

名古屋鉄道、豊橋鉄道、名鉄バス、岐阜乗合自動車、知多乗合、名鉄東部交通（路線バス）で、期間中に小児用manacaを使用して乗車した小児運賃の一部を、マイレージポイントで還元します。

対象会社によりサービスの提供期間および内容が異なりますので、詳細は下記の特設サイトをご確認ください。

https://www.meitetsu.co.jp/pr/kodomo-manaca-3/

■対象会社および還元内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89084/table/434_1_56c26c5a4ae891ab0d6a8d4f37024ef9.jpg?v=202512220722 ]

※1

・名古屋鉄道は、蒲郡線（三河鳥羽～蒲郡間）および広見線（明智～御嵩間）を除く

・名古屋鉄道・名古屋市交通局の相互直通利用については、名古屋鉄道利用分のみを付与対象としてポイント計算を実施

※2

豊橋鉄道の市内線は、「市内線こども無料の日」実施日（2026年1月4日、2月1日）は対象外

※3

名鉄バスは、イオン木曽川線、稲沢中央線を除く一般路線が対象

※4

岐阜乗合自動車は、イオンモール各務原線、快速イオンモール各務原線、関上之保線、関板取線、緑苑八木山線を除く一般路線が対象

※5

・知多乗合は、一般路線のうち上野台線、横須賀線、大府線、大府循環線が対象

※6

名鉄東部交通は、一般路線のうち岡崎・西尾線の一部区間（名鉄東岡崎駅～JR岡崎駅（西口）～藤田医大岡崎医療センター）のみが対象

4.対象

小児用manacaにチャージしたカード残額を利用して、自動改札機またはIC対応車載器をタッチで乗車した小学生以下のお子さま。

※小児用manacaの対象年齢は、12歳となる年度の3月31日までです

4月1日以降は、manaca取扱窓口で「大人用・記名式manaca」に変更することができます

※小児用manacaは、原則として1名様につき1枚の発行となります

5.ポイント還元

月末までの利用実績に応じて、利用月の翌月下旬頃にキャンペーンによるマイレージポイントが付与されます。マイレージポイントを利用するには、お客さま自身で自動券売機などを使用して、ポイント還元をする必要があります。

なお、開催期間中において、ポイント還元された残高を利用して乗車した場合は、マイレージポイントによる還元の対象外となりますので、ご注意ください。

6.お問合せ先

名鉄お客さまサポートセンターTEL0570‐02‐5151(9:00～18:00)

※キャンペーン内容、名鉄電車・名鉄バスの時刻・運賃等のお問い合わせ先です

名鉄電車・名鉄バス以外のお問い合わせは上記各社へそれぞれお尋ねください

【参考１】manacaマイレージポイントについて

「manacaマイレージポイント」は、manacaエリアの電車やバス、地下鉄にmanacaのカード残額で乗車されるとご利用金額やご利用回数に応じてたまるポイントです。たまったポイントをmanacaに還元することによって、次回から電車やバスなどのご乗車時にご利用いただけます。

詳しくは、下記専用ホームページをご覧ください。

https://www.meitetsu.co.jp/manaca/transportation/mileage/

※「manaca/マナカ」は、株式会社エムアイシーおよび株式会社名古屋交通開発機構の登録商標です

【参考2】名鉄沿線のお出掛け先について

名鉄ホームページや公式SNS等では、本キャンペーンの対象施設のほか、名鉄沿線のエリア情報、イベントやキャンペーンなど、お出掛けに関する情報を発信しています。

＊名鉄ホームページ：https://top.meitetsu.co.jp/

＊Wind：https://www.meitetsu.co.jp/wind/

＊名鉄おでかけ情報（Facebook）：https://www.facebook.com/nagoyarailroad/?locale=ja_JP