～水素社会を「知る」「遊ぶ」「味わう」イベント～ 「水素がうごかす未来シティ」を開催します！

Tokyoスイソ推進チーム

気候危機の影響は年を追うごとに深刻さを増し、エネルギーを巡る国際情勢は複雑化しています。水素は、脱炭素化とエネルギー安定供給の両方を実現する切り札です。そのため、東京都では、水素エネルギーの普及拡大に取り組んでいます。

この度、２月１日「東京水素の日」に合わせ、幅広い世代を対象にサイエンスショーや水素調理など様々な体験を通じて、水素社会を身近に感じて頂くイベントを開催します。

会場は、水素をはじめとした最先端の環境技術を導入し、未来のまちづくりを進める「TAKANAWA GATEWAY CITY」です。ご参加をお待ちしております。

１ イベント名

※画像はイメージですキービジュアル

水素がうごかす未来シティ

２ 日時

令和８年１月３１日（土）、２月１日（日）の２日間

10:00～17:00（予定）／入場無料

３ 場所

・屋外会場＜TAKANAWA GATEWAY CITY内Gateway Park＞

・屋内会場＜TAKANAWA GATEWAY Convention Center＞

（JR高輪ゲートウェイ駅直結 THE LINKPILLAR 1 SOUTH B2F LINKPILLAR Hall）

アクセス：https://www.takanawagateway-cc.com/access/

４ イベント特設サイト

各企画の詳細はこちらに随時掲載

URL：http://tokyo-h2-mirai.metro.tokyo.lg.jp/

５ 主な内容（予定）

（１）オープニングセレモニー

・特別ゲストをお迎えし、水素社会についてトークセッションを開催

・特別ゲストの詳細は後日発表予定

（２）サイエンスショー

・水素エネルギーの仕組みを実験で楽しく学べます

・実験の詳細は後日発表予定

（３）実機エリア

・水素エネルギーで動く乗り物や製品などを展示

・見るだけでなく、実際に触れることができる展示を予定

（４）体験エリア

・水素調理など、生活の身近な場面での活用紹介

・数量限定で試食提供を予定

（５）その他

・水素遊具体験など、様々な企画を実施予定

※写真は2025年2月1日、2月2日に開催した水素イベントのものです。

■2月1日は「東京水素の日」

水素の分子量「2.01」にちなみ、毎年2月1日を「東京水素の日」 としています。

＜一般からの問い合わせ先＞

水素がうごかす未来シティ事務局

電話：０３-６７４２-３６９４

受付時間：１０：００～１７：００

（土日祝日および、年末年始(12月27日1月4日)を除く）

＜事業全体に関すること＞

産業労働局産業・エネルギー政策部

新エネルギー推進課

電話：０３-５０００-８００７

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略20【ゼロエミッション】 「水素エネルギーの社会実装化」