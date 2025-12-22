GREAT WORKS 新ミッション・ビジョン・バリュー策定のお知らせ

グレートワークス株式会社

東京に拠点を置く戦略クリエイティブファーム、グレートワークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：山下紘雅、以下 GREAT WORKS）は、2025年12月、新たなミッション・ビジョン・バリュー（以下、MVV）を策定したことをお知らせいたします。

GREAT WORKSは2023年、自社を「戦略クリエイティブファーム」と定義した上で、“Make Jumps Together”をビジョンに掲げました(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000126959.html)。社会を前進させる使命を持つクライアントに寄り添い、よりよい未来をめざして、ともに歩む私たちの姿勢と決意が込められています。

その後、私たちはビジョンの浸透に向けて、コーポレートサイトのリニューアルをはじめとするさまざまなブランディング活動を展開してきました。今年の７月には、オフィスを渋谷サクラステージに移転(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000126959.html)。親会社のKAIグループとともに、ディープテック領域のスタートアップの育成・支援を目的とする渋谷最大級のコミュニティ拠点「SAKURA DEEPTECH SHIBUYA（SDS）(https://www.sakuradeeptechshibuya.com/)」のコミュニティメンバーとなりました。

そしてこのたび、前回の策定時には語りきれなかった「私たちが描きたい未来」や「ジャンプの指針」を言語化すべく、新たなMVVを策定する運びとなりました。また、それに伴い、社内向けの行動指針として「3 Jumps & 7 Principles」を掲げました。見えない未来にコトを起こすイグナイター集団として、さまざまなパートナーと協働しながら、これらの想いを体現してまいります。

◼︎ミッション

Make Jumps Together

GREAT WORKS は、見えない未来にコトを起こすイグナイター集団。

それは、まったく新しいスタイルの戦略クリエイティブファームです。

大きく変容する世界のなかで、人々の価値観や豊かさのあり方が多様化し、

組織も個人も「こうありたい」という確たる未来が描けずにいます。

走り出す先に不安を抱えていては、強みを発揮できずに活力を失ってしまう。

私たちは、そんなもったいない社会を変え、未来へと前進させる一助を担いたい。

複雑に絡まった糸を丁寧にほぐし、ワクワクするゴールを示すことで、

組織や個人が本来もっている力を最大限に発揮できる状態をつくります。

私たちの存在は、未来への跳躍を起こす「火つけ役」です。

論理と感性を往復する “戦略的着想” で想いをカタチにし、

より高みをめざすための成長とアクションを全力で支えます。

一人ひとりの心に火がつけば、日本のビジネスはもっと輝く。

◼︎ビジョン

見えない未来にコトを起こすイグナイター

イグナイターとは、「誰かの心に火をつける人」。

私たちは、一人ひとりが現状を打破しようという想いを持ち、

変化を起こすために自発的に行動する集団になります。

そして、誰かの心に火をつけ、未来への一歩を導いていきます。

一人ひとりの可能性が高まれば、できることが増える。

できることが増えれば、社会への提供価値が高まり、会社が成長する。

会社が成長すれば、一人ひとりの可能性はさらに高まる。

私たちは、そんな会社の成長と個人の成長の好循環をつくり、

社会から必要とされ続ける存在となることをめざします。

◼︎バリュー

未来をフレームワークで語る

変容と多様性の時代だからこそ、対話するための「共通のものさし」が必要です。過去にとらわれず、未来に向けて大事なことにフォーカスする。そのために私たちはフレームワークを活用し、ゴールからの逆算によって、多くの人が受け入れやすい未来を構想します。

未来をクリエイティブで描く

クリエイティブは送り手と受け手の「共通の財産」であるという考えのもと、私たちは構想した未来を一人でも多くの人に届けるために、ことばやビジュアルなどのあらゆる表現手法を駆使して、その可視化に取り組みます。

未来をナレッジでつなぐ

賢者は歴史に学ぶ。私たちはオリジナリティを追求するよりも、知見から学ぶことを重視します。属人化しがちな暗黙知をナレッジに昇華させ、共有できる「共通の知恵」をつくることで、未来をつないでいきます。

◼︎行動指針

3 Jumps

やったことがない方を選ぶ

面倒くさい方を選ぶ

ワクワクする方を選ぶ

7 Principles

清く正しく美しく

正解なんて存在しない

失敗は挑戦のエビデンス

完璧主義より完了主義

先手は人類への優しさ

残るのは言葉だけ

評価はディテールにある

会社概要

GREAT WORKSは、よりよい未来を描こうとしているクライアントの課題解決をサポートする、戦略クリエイティブファームです。“Make Jumps Together”をスローガンに、ロジックとクリエイティブのジャンプを繰り返す“戦略的着想”で、クライアントが抱える課題に深く切り込み、心を動かすアウトプットを生み出します。

https://www.greatworks.co.jp

住所：150-0031 東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル12F

代表電話：03-6804-3197

メールアドレス：tokyo@greatworks.co.jp

