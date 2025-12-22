神奈川県が支援する起業家の事業検証として県内商業施設で新製品・サービスを展示します！

株式会社plan-A

神奈川県では、ベンチャー支援のかながわモデル「HATSU-SHIN KANAGAWA」により、有望なベンチャー企業の創出と育成に取り組んでいます。このたび、神奈川県内の商業施設において、神奈川県の支援を受けている起業家の事業検証として、新製品・サービスの検証やマーケティングを目的とした展示会を開催し、訪れた方からの意見や感想などフィードバックを得る機会を設けます。株式会社plan-A (本社：横浜市、代表取締役社長：相澤 毅)は本事業受託を通し、「未来をつくるアイデア展示・体験会 ACT! 検証ステージ」の企画・運営を担ってまいります 。

参考：自ら行動し、事業を実践し続けるためのアクション支援プロジェクト「ACT!」について

神奈川県は次世代の起業家創出のために、2016年度から多様な起業家支援を実践してきました。

2025年度に新たに始まる「起業アイデア実現プロジェクト ACT!」は、神奈川県と横浜市の連携事業として、起業に関心を持つ学生や社会人などの起業への「関心者」と「準備者」の間を補完し、起業の初期段階の構想を行動に移していく支援を担う事業です。

https://plan-a-02.co.jp/act/

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000065634.html

設立：2018年5月

代表取締役：相澤毅

住所 ： 神奈川県横浜市中区太田町6丁目84 神糧ビル403

URL：https://plan-a-02.co.jp/ （実績一覧：https://plan-a-02.co.jp/project/ ）

問い合わせ先：info@plan-a-02.co.jp