AIによる翻訳でジャパンを世界へ 第9回自動翻訳シンポジウム開催

自動翻訳シンポジウム事務局（株式会社アイシーエム内）

総務省、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）及びグローバルコミュニケーション開発推進協議会は、世界の「言葉の壁」をなくし、グローバルで自由な交流を実現するため、多言語翻訳技術の研究開発と社会実装に取り組んでいます。

今回、「AIによる翻訳でジャパンを世界へ」をテーマに、9回目となる「自動翻訳シンポジウム」を品川インターシティホールにて開催いたします。シンポジウムでは、エンタメや文化の分野でのAI翻訳の利用や、「日本の価値」を伝える自動翻訳・通訳への今後の期待について、有識者による講演やパネルディスカッションを行います。また、会場ホワイエでは企業・団体による最新の自動翻訳製品・サービス等の展示も行われます。合わせて、参加希望者による懇親会も行いますので、普段はなかなか聞くことのできない自動翻訳技術の最新情報を研究者や出展者と共有できます。みなさまの参加をお待ちしております。

第9回自動翻訳シンポジウム イベント概要

日時 2026年2月20日（金）12:45～18:00

（講演13:30～16:00、展示12:45～17:00、懇親会17:00～18:00）

開催場所 品川インターシティホール

〒108-0075 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティ ホール棟

JR「品川駅」港南口より徒歩5分

主催 総務省、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）、

グローバルコミュニケーション開発推進協議会

後援 内閣府、デジタル庁、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、特許庁、国土交通省、観光庁、環境省、

一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会、一般社団法人人工知能学会、

一般社団法人日本データベース学会、人工知能研究開発ネットワーク

参加費 無料（懇親会の参加費は有料です。）

定員 400名 ※事前申し込み、先着順

申込期限 2026年2月18日（水）まで

申込方法 第9回自動翻訳シンポジウムウェブサイトからお申込みください。

URL：https://gcp.nict.go.jp/dai9-jido-hon-yaku/

＜ご案内チラシはこちらから（PDF）＞

https://gcp.nict.go.jp/dai9-jido-hon-yaku/assets/data/information.pdf

講演会プログラム（予定・敬称略）

テーマ「AIによる翻訳でジャパンを世界へ」

- 基調講演マンガ自動翻訳の現在地Mantra株式会社 代表取締役 石渡 祥之佑- 講演1自動通訳の実装と応用の最新状況と可能性マインドワード株式会社 代表取締役CEO 菅谷 史昭- 講演2生成AIのメリットを取り込んだ自動翻訳国立研究開発法人情報通信研究機構 フェロー 隅田 英一郎- パネルディスカッション「日本の価値（コンテンツ・文化・自然）」を伝える自動翻訳・通訳に対する期待ファシリテーター： ヤマハ株式会社 新規事業開発部 SoundUD室 室長 瀬戸 優樹パネリスト： Mantra株式会社 代表取締役 石渡 祥之佑マインドワード株式会社 代表取締役CEO 菅谷 史昭国立研究開発法人情報通信研究機構 フェロー 隅田 英一郎

展示（24者予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134737/table/7_1_395250e6abc56a1b4340159cc9eb3a38.jpg?v=202512220251 ]