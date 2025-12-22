日本から世界へ。伊勢丹新宿店は1月2日(金)より日本の優れたクリエーションを発信する『JAPAN SENSES』開催！新年をお祝いする鏡開きイベントも！！

株式会社 三越伊勢丹ホールディングスJAPAN SENSESキャンペーン

伊勢丹新宿店は2026年1月2日(金)より初売出しいたします。全館では、日本のSENSEにクローズアップしたJAPAN SENSESキャンペーンを開催。伝統からポップカルチャーまで、日本の優れたクリエーションをご紹介します。また新春の訪れを祝う新春祭では、1月2日の鏡開きイベントや人気アーティストに世界で唯一のアートを描いて頂ける夢袋企画などをご用意。新春のこの時期に、五感で味わう日本発のSENSEをお楽しみください。

JAPAN SENSESキャンペーン

会期：2026年1月2日(金)～1月13日(火)

会場：伊勢丹新宿店 本館・メンズ館 各階

※1月1日(木・祝)は店舗休業日とさせていただきます。

※1月2日(金)は午前10時から初売出し。午後6時まで営業。

伊勢丹新宿店 新春祭 2026

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/event/shinjuku_e/japanseses_10写真はイメージです

新春祭イベント

■鏡開きセレモニー

□2026年1月2日(金) 午前10時50分

□伊勢丹新宿店 本館1階 正面玄関

1月2日(金) 午前10時50分より、正面玄関にて鏡開きのセレモニーを行います。お正月らしい賑わいをお楽しみください。

※セレモニー終了後、酒樽は本館7階 中央エスカレーター横にて展示いたします。(1月13日(火)まで)

■獺祭 BAR(有料試飲会)

通常お取り扱いのない銘柄を含む3銘柄をバイ・ザ・グラスでお楽しみいただける有料試飲。3日間のみのスペシャルなラインナップです。

□2026年1月2日(金)～1月4日(日)

1月2日(金) 正午～午後5時(ラストオーダー：午後4時30分)

1月3日(土)、4日(日) 正午～午後7時(ラストオーダー：午後6時30分)

□伊勢丹新宿店 本館地下1階 イセタンクラフトビアバー

※2026年1月2日(金)～1月6日(火)の期間中、和酒にて獺祭プロモーションを開催しております。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

※20歳以上であることを確認できない場合、酒類を販売しません。

※お車・オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。

夢企画

Sサイズ：277,200円(13×18.5cm)Mサイズ：528,000円(24.2×33.3cm)Lサイズ：653,400円(53×20cm) ※ご希望の文字数によっては金額が異なる場合がございます。※画像はイメージです※受注生産品のため約2カ月後のお渡しを予定しております。武田双雲 作品オーダー 277,200円から【限定5名さま】

人気書道アーティスト武田双雲氏による、フルオーダーの書アート。ご希望の文字を直接オーダーいただけます。受付は2026年1月2日(金)～1月7日(水)の期間、伊勢丹新宿店 本館6階 アートギャラリーにて承ります。

電話03-3225-2793 (直通）

武田双雲来店オーダー会

□2026年1月8日(木)～1月10日(土)

各日午後1時～、2時～、3時～

□伊勢丹新宿店 本館6階 アートギャラリー

※当日ご都合のつかない場合は、別日にビデオ会議ツールにてお打ち合わせいただけます。

新春祭企画

郷土玩具の“むかし”と“いま”の作品が一堂に

縁起物や厄除けとして古くから親しまれてきた郷土玩具。日本各地から集められた、ストーリーを持った“むかし”の郷土玩具を一堂に販売するほか、郷土玩具をモチーフに制作したそで山かほ子氏のアート作品や、張り子職人の松崎大祐氏による新作など、“いま”の郷土玩具もご覧いただけるイベントです。

"Japanese folk toys and Art" Curated by Pacifica Collectives

□2026年1月2日(金)～1月6日(火)

□伊勢丹新宿店 本館5階 センターパーク/ザ・ステージ＃5

詳細を見る :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/living/park/shopnews_list/shopnews_0230.html＜Forever ever＞リメイクだるま 33,000円～59,400円(高さ約18cm)古着やデッドストックの生地をリメイク

時代を超えて永く愛せるものを提案するプロジェクト＜Forever ever＞が、古着やデッドストックの生地をだるまにリメイク。高崎の伝統的なだるまブランド＜今井だるま＞のだるまをベースに、直島のコーヒースタンド＜ミカヅキショウテン＞とともに製作しました。

＜Forever ever＞リメイクだるまプロモーション

□2025年12月26日(金)～2026年1月13日(火)

□伊勢丹新宿店 メンズ館8階 イセタンメンズ レジデンス

JAPAN SENSES

詳細を見る :https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f/r_imn_108057208150.html＜Bijou de M/ビジュードエム＞ひらがなネックレス「ゆ」 357,500円(K18YG・ダイヤモンド)ひらがなピアス「あ」 280,500円(K18YG・ダイヤモンド) ひらがなピアス「ま」 268,400円(K18YG・ダイヤモンド) ※シングルユニークなジュエリーで気分をあげる＜Bijou de M＞

2011年にスタートした＜Bijou de M/ビジュードエム＞は、自分らしさを表現する「仕上げのスパイス」のようなジュエリーを生み出すブランド。ひらがなをモチーフにしたアイコンジュエリーは、2つ3つと並べて身につけたくなる人気アイテムです。

□伊勢丹新宿店 本館1階 ジュエリー

日本から世界に発信する、未来に受け継ぎたいカルチャー

＜資生堂パーラー＞ショートケーキ 891円(1個)日本生まれのショートケーキに注目！全13ブランドをご紹介

ショートケーキは日本生まれ、日本育ちのケーキ。今回は伊勢丹新宿店で人気の全13ブランドのショートケーキをご紹介します。いちごが旬を迎えるこの時期に、各店自慢の味をご賞味ください。

□伊勢丹新宿店 本館地下1階 カフェ エ シュクレ、プラ ド エピスリー

詳細を見る :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods/pickup/2512/2512_01.html

ISETAN呉服×女子美2026

2019年から毎年恒例で開催している、伊勢丹新宿店呉服×女子美術大学・工芸専攻との企画です。工芸専攻は「染・織・刺繍・陶・ガラス」の５つの分野があり、次世代の工芸の担い手である在学生・若手作家などが一堂に集まります。

それぞれ個性豊かな作品をご紹介する３日間をお楽しみください。

□2026年1月2日(金) ～ 2026年1月4日(日)

最終日午後6時終了

□伊勢丹新宿店本館7階 呉服プロモーション

詳細を見る :https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/kimono/kimono_2/shopnews_list/shopnews0164.html

※価格はすべて、税込みです

※イベントは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

