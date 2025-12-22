「ルフォンプログレ本郷三丁目」竣工

株式会社サンケイビル

株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島 一暢）は、賃貸レジデンスブランド「LEFOND PROGRÈS（ルフォン プログレ)」の新たな開発物件「ルフォンプログレ本郷三丁目」が竣工しましたので、お知らせいたします。

本リリースのポイント

1. 最寄り駅徒歩4分、大手町や銀座など都心の主要駅にダイレクトアクセス

2. 単身～DINKSまで幅広いニーズに応えるプランとグレード感のある設備仕様を採用

3. 無料Wi-Fiが利用可能なエントランスホールとスカイラウンジを設置

4. ドコモ・バイクシェアの導入やEV充電スタンドの設置

ルフォンプログレ本郷三丁目（東京都文京区本郷三丁目25番6号/総戸数59戸、以下「本物件」という）は、都営大江戸線「本郷三丁目」駅徒歩4分に位置しています。東京メトロ丸の内線も利用可能で、都心の主要駅にダイレクトアクセスが出来る通勤にも通学にも最適なロケーションです。文京区本郷は、歴史と文化が息づく落ち着いた街並みと良好な治安により、安心して暮らせる環境が整っています。また、スーパーやドラッグストアの生活利便施設、大学病院や教育機関の医療・文教施設、カフェや飲食店などの商業施設が徒歩圏内に集積している利便性の高いエリアです。

最上階のスカイラウンジや１Fエントランスホールのラウンジスペースには無料Wi-Fiを設置し、居住者が快適に過ごせる環境を整えています。

さらにドコモ・バイクシェア（シェアサイクルサービス）の導入や駐車場にEV充電器の設置など、居住者に便利な共用サービスも充実しています。

外観スカイラウンジエントランスホール

■最寄り駅徒歩4分、大手町や銀座など都心の主要駅にダイレクトアクセス

都営大江戸線「本郷三丁目」駅徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅徒歩6分、東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩10分と2駅3路線が利用可能なほか、JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅も徒歩圏内です。

■単身～DINKSまで幅広いニーズに応えるプランとグレード感のある設備仕様を採用

キッチン （※写真は2LDK Fタイプ フィオレストーン天板)洗面化粧台1LDK モデルルーム

単身者・DINKS・小さいお子様連れのご家族など、幅広いライフスタイルに対応する多彩な間取りをご用意しています。分譲マンション「ルフォン」で展開する＜LACHIC plus（ラシック プリュス）＞の設備仕様を一部採用し、快適な住空間を実現しています。

例えば、フレキシブルな棚板・パイプを設置したウォークインクローゼット、鏡裏にコンセントや細かい収納に便利なフックを備えた洗面室内の鏡裏収納付三面鏡など、利便性を追求した設備を導入。また、2LDKのプランは、スタイリッシュなマントル型のレンジフードを取り入れたキッチンや収納量が豊富な食器棚を設置しています。

さらに、2LDKのプランは玄関・廊下・洗面室・トイレの床には高級感あるタイルを採用し、グレード感を味わうことができます。また、3色のカラーセレクトを用意しており、お客様の好みやライフスタイルに合わせて選択していただけます。

ウォークインクローゼット床タイル （※写真は2LDK Fタイプ）

■無料Wi-Fiが利用可能なエントランスホールとスカイラウンジを設置

共用部には無料Wi-Fiを備えており、最上階の共用廊下から直接繋がる屋上にあるスカイラウンジや1階のエントランスホールは、デスクワークや待ち合わせ、寛ぎの場として利用可能です。

■ドコモ・バイクシェアの導入、EV充電スタンドの設置

ドコモ・バイクシェア（シェアサイクルサービス 3台）の導入や、敷地内駐車場にEV充電スタンドを設置し、環境負荷の低いモビリティの利用を後押しいたします。

■SDGs（持続可能な開発目標）への貢献

当社は今後もひとつひとつ丁寧な開発を行い、都市に暮らす人々の生活利便性や、働き方・暮らし方の多様性に応えるために、さまざまなスタイルの住居を提供することで、人々が安心して住み続けられるまちづくりに取り組み、社会貢献を意識した開発に取り組んでまいります。

なお、本リリースの取り組みはSDGs（持続可能な開発目標）における4つの目標に貢献しています。

目標 3：エントランス開錠、メールボックス・宅配ボックス操作盤を非接触化します。

目標 8：共用部にWi-Fiを設置し、快適性や知的生産性の高い労務空間を提供します。

目標11: 街並みに調和した植栽・外構計画により、地域のまちづくりや景観の向上に寄与します。

目標13: 非常時に備え災害用備蓄スタンドを設け、非常用品を備蓄します。

■物件概要

物件名 ルフォンプログレ本郷三丁目

所在地 東京都文京区本郷三丁目25番6号（住居表示）

構造・規模 鉄筋コンクリート造・地下1階・地上14階建

総戸数 住宅59戸

敷地面積／延床面積 約486平方メートル ／約2,950平方メートル

専有面積／間取り 26.78平方メートル ～56.80平方メートル ／1DK・1LDK・2LDK

設計 有限会社環境デザイン研究室 一級建築士事務所

施工 木内建設株式会社 東京本店

着工2024年1月9日

竣工 2025年11月20日

アクセス 都営大江戸線「本郷三丁目」駅徒歩4分

東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅徒歩6分

東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩10分

フジサンケイグループのデベロッパーである、サンケイビルが展開する分譲マンションブランド「ルフォン」。「生き方を、自由にする住まい。」をコンセプトに、住むひとを真ん中に考え、「ルフォン＝住む人ひとの可能性を拡げる住まい」というメッセージを込めています。なかでも「進化」を意味する「プログレ」は、都心に住まうシングルやDINKSの、幅広い価値観や進化し続けるライフスタイルにお応えする賃貸レジデンスブランドです。今後も従来の住まいの機能にとらわれない商品・サービスを提供し、皆様に愛されるマンションブランドを構築していきます。

公式HPはこちら :https://www.lefond.jp/