売れるネット広告社グループ、物流を“丸ごと預かる”新サービス「ウレロジ」を正式提供開始～越境EC×国内ECの物流課題を一気通貫で解決～

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である株会社売れる越境EC社は、国内配送・海外配送の双方に完全対応し、物流業務を“完全アウトソーシング”可能とする配送・物流サービス『ウレロジ』を正式リリースしたことをお知らせいたします。

今回の発表は、単なる配送サービス開始ではありません。

「売れる仕組み」を作り、「売れる導線」を科学し、「売れる広告」を量産してきた売れるネット広告社グループが、ついに“売れた後の全工程”を丸ごと引き受ける――EC事業の勝敗を決定づける“物流の覇権”に踏み込む、歴史的転換点です。

【年間100万件超の出荷実績――信頼で裏打ちされた物流基盤】

『ウレロジ』は、年間100万件以上の出荷実績を誇る物流パートナーと連携。

机上の理論ではなく、日々大量の出荷を正確かつ安定的に回し続けてきた“本物の現場力”をそのままサービス化しています。

これにより、

・国内EC

・越境EC

・スポット出荷から大量出荷

まで、成長フェーズを問わず対応可能。

スタートアップから年商数十億円規模のD2C・EC事業者まで、安心して任せられる物流インフラを提供します。

【物流業務を“全部丸投げ”できるフルアウトソーシング体制】

『ウレロジ』最大の価値は、「物流を一括でアウトソーシングできる」点にあります。

具体的には、

・通販物流フルアウトソーシング

・情報誌・DMの封入、梱包、出荷代行

・商品保管・在庫管理

・返品対応、検品、再出荷

といった煩雑かつ人手を要する業務をワンストップで対応。

EC事業者は、複数の物流会社を使い分ける必要も、属人化した現場管理に悩む必要もありません。

“物流の悩み”そのものを、完全に切り離すことが可能になります。

【「時間創出」と「業務集中」――売上を伸ばすための必然】

物流業務を一括委託することで、EC事業者が得る最大のメリット。

それは「時間」です。

・商品開発

・マーケティング戦略立案

・広告改善

・新規チャネル開拓

本来、最も価値を生むこれらの業務に、経営者・担当者が集中できる環境を創出。

『ウレロジ』は、単に“荷物を送る”サービスではありません。

事業者の時間を生み出し、成長速度そのものを引き上げるための経営インフラなのです。

【人件費削減×品質向上――物流を“コスト”から“武器”へ】

発送業務は、多くの人材と管理工数を必要とし、ミスが起きやすい領域です。

『ウレロジ』では、この構造を根本から変えます。

・自社で抱えていた無駄な人件費を大幅カット

・繁忙期の人員確保リスクを解消

・専門スタッフによる作業で人的ミスを最小化

これにより、コスト削減と同時に、品質管理レベルの向上を実現。

「安くなる」だけでなく、「安定し、信頼される物流」へと進化させます。

【売れるネット広告社グループだから描ける“完全支配型EC”】

売れるネット広告社グループは、

・2,600回以上のA/Bテストで確立した『最強の売れるノウハウ(R)』

・『売れるD2Cつくーる』による現場目線の実データ

・TikTok・抖音を中心とした越境ECの実戦知見

これらを、“自ら売り、失敗し、改善してきた当事者”として蓄積してきました。

『ウレロジ』は、その集大成として誕生した“売上直結型ロジスティクス”です。

集客から購入、配送、再購入まで。

売れるネット広告社グループは、ついにECの全工程を自社エコシステム内で完結させます。

【今後の展望――物流は、覇権へのラストピース】

短期的には、既存の越境EC・D2C支援クライアントへの導入を加速。

中期的には、『売れるD2Cつくーる』やTikTokライブコマース支援との標準パッケージ化を推進。

長期的には、「売れる」「届ける」「回収する」までを完全制圧する、他社が追随不可能なECプラットフォームの完成を目指します。

なお、本件が当社の連結業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、2026年７月期の売れるネット広告社グループの連結業績にプラス寄与見込みです。

株主・投資家の皆様。

『ウレロジ』は、物流サービスではありません。

それは、売れるネット広告社グループが描く“次の覇権”への最終ピースです。

我々と共に、ECビジネスの常識が塗り替わる瞬間を、その目に焼き付けてください。

以 上

