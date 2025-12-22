TVアニメ『東京喰種』より、金木 研・有馬貴将のバースデーアートが登場！

株式会社WINRY

「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『東京喰種』に登場する金木 研と有馬貴将のバースデーアートが発売されます。

販売は2025年12月20日（土）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。

今すぐ見る :https://artmerch.jp/collections/tokyoghoulhttps://artmerch.jp/collections/tokyoghoul

■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」

金木と有馬の誕生日を祝う、特別なアート作品が登場

キャラクターの誕生日を祝う「バースデーアート」シリーズに、TVアニメ『東京喰種』の金木 研と有馬貴将が登場。



1年に1度の誕生日を記念して、厳選した特別なアート作品をお届けします。

モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート

バースデーアートは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。

金属板に印刷されたアートは、アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。

お部屋のテイストを選ばず、気軽に空間へ取り入れていただけます。

スタンド付きで、飾り方も自由自在

裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。

数量限定。再販なしの特別なアート

TVアニメ『東京喰種』金木 研・有馬貴将の誕生日を記念して制作されたアートは、すべて数量枚限定です。

A4：100枚限定

A3：30枚限定

ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。

※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。

Xにてプレゼント企画も開催中！

抽選で3名様にいずれかのA4サイズをプレゼント！



以下のURLより是非ご参加ください。

詳細：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN

TVアニメ『東京喰種』金木 研・有馬貴将：バースデーアート

■初回受注期間

2025年12月20日（土） - 2025年12月30日（火） 23:59まで

■サイズ（フレーム込）

A4：231mm × 318mm / 約480g

A3：318mm × 441mm / 約710g

■販売価格

A4：税込9,900円

A3：税込19,800円

■販売ページ

(C)石田スイ／集英社・東京喰種製作委員会

ART MERCH JAPAN［アートマーチジャパン］

“推しをお部屋に！”

キャラクター・アーティストグッズを、アート作品としてお届けする専門店です。

金属印刷による「メタルキャンバス」など、日常の空間に自然と馴染む、上質なアートグッズを展開しています。

■オンラインストア

https://artmerch.jp/

■最新情報はSNSにて配信中

X：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN

Instagram：https://www.instagram.com/art_merch_japan