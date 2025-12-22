TVアニメ『東京喰種』より、金木 研・有馬貴将のバースデーアートが登場！
「ART MERCH JAPAN（アートマーチジャパン）」より、TVアニメ『東京喰種』に登場する金木 研と有馬貴将のバースデーアートが発売されます。
販売は2025年12月20日（土）20:00より、ART MERCH JAPANの公式オンラインストアにてスタートいたします。
■オンラインストア「ART MERCH JAPAN」
金木と有馬の誕生日を祝う、特別なアート作品が登場
キャラクターの誕生日を祝う「バースデーアート」シリーズに、TVアニメ『東京喰種』の金木 研と有馬貴将が登場。
1年に1度の誕生日を記念して、厳選した特別なアート作品をお届けします。
モダンで飾りやすい、インテリアとしてのアート
バースデーアートは、ラグジュアリーで洗練されたインテリアとしても映えるデザイン。
金属板に印刷されたアートは、アルミ製のフレームによりシャープで飾りやすい仕上がりとなっています。
お部屋のテイストを選ばず、気軽に空間へ取り入れていただけます。
スタンド付きで、飾り方も自由自在
裏面にはスタンド機能を備えており、壁掛けだけでなく棚やデスクに立て掛けて飾ることも可能です。
数量限定。再販なしの特別なアート
TVアニメ『東京喰種』金木 研・有馬貴将の誕生日を記念して制作されたアートは、すべて数量枚限定です。
A4：100枚限定
A3：30枚限定
ファンの皆さまにとって、特別な1枚との出会いとなれば幸いです。
※完売後の再販は予定しておりません。あらかじめご了承ください。
Xにてプレゼント企画も開催中！
抽選で3名様にいずれかのA4サイズをプレゼント！
以下のURLより是非ご参加ください。
詳細：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN
TVアニメ『東京喰種』金木 研・有馬貴将：バースデーアート
■初回受注期間
2025年12月20日（土） - 2025年12月30日（火） 23:59まで
■サイズ（フレーム込）
A4：231mm × 318mm / 約480g
A3：318mm × 441mm / 約710g
■販売価格
A4：税込9,900円
A3：税込19,800円
■販売ページ
https://artmerch.jp/collections/tokyoghoul
(C)石田スイ／集英社・東京喰種製作委員会
ART MERCH JAPAN［アートマーチジャパン］
“推しをお部屋に！”
キャラクター・アーティストグッズを、アート作品としてお届けする専門店です。
金属印刷による「メタルキャンバス」など、日常の空間に自然と馴染む、上質なアートグッズを展開しています。
■オンラインストア
https://artmerch.jp/
■最新情報はSNSにて配信中
X：https://x.com/ART_MERCH_JAPAN
Instagram：https://www.instagram.com/art_merch_japan