2025年ベストコスメ63冠*受賞　―ブランド累計183冠*を達成―

株式会社ドクターケイ

株式会社ドクターケイ（本社：東京都港区）が展開する、ビタミンを科学するスキンケアブランド「Dr.K（ドクターケイ）」は、2025年7月22日（水）発売の毛穴*・エイジングケア*特化型ビタミンC*美容液「Cコントロールリペアセラム」をはじめとする複数製品において、『美的』『VOCE』『MAQUIA』や、日本最大級のコスメ・化粧品・美容の総合情報サイト『@cosme』などで、2025年ベストコスメを受賞。

これらの評価を含め、2025年におけるブランド全体でのベストコスメ受賞数は、計63冠*に達しました。

2025年は、同年1月発売のリップ美容液「ABC-Gリップセラム クリア」がベストコスメ18冠*、7月発売の毛穴*・エイジングケア特化型ビタミンC*美容液「Cコントロールリペアセラム」が24冠*を獲得。さらに、昨年7月発売の角質ケア泡洗顔「ABC-Gピールウォッシュ」は累計41冠*を達成するなど、多数の媒体で高い評価をいただきました。

これらの受賞実績を含め、2025年におけるブランド全体でのベストコスメ受賞数は計63冠*となりました。また、ブランドとしてのベストコスメ受賞数は、累計183冠*を達成しています。

▼ドクターケイ公式ページ内「ベストコスメ特集ページ」

https://doctork.jp/shop/pages/award

＊63冠：2025年2月1日～12月22日にドクターケイが受賞したベストコスメの総数 ＊183冠：ドクターケイにおけるベストコスメ総受賞数（2025年12月時点） ＊毛穴：乾燥による ＊エイジングケア：年齢に応じたケアのこと ＊ビタミンC：リン酸アスコルビルＭｇ（保湿成分） ＊18冠：「ABC-Gリップセラム クリア」2025年12月時点の受賞数 ＊24冠：「Cコントロールリペアセラム」2025年12月時点の受賞数

< 受賞アイテムおよび受賞タイトル >

・製品名 ：ドクターケイ Cコントロールリペアセラム＜先行美容液＞

・容量 ：30ｍL

・価格 ：9,350円（本体価格8,500円）

・発売日 ：2025年7月22日（火）

・製品ページ：https://doctork.jp/shop/products/DRK-0106

<受賞タイトルの紹介（一部抜粋）>

・『@cosme』

「@cosmeベストコスメアワード2025」下半期美容液新人賞 第1位

・『美的』 2026年2月号

「美容賢者が選ぶ 2025年年間ベストコスメ」ブースター編 第1位

・『美的』 2026年1月号

「美容賢者が選ぶ2025年下半期ベストコスメ」毛穴ケア美容液編 第1位

「美容賢者が選ぶ2025年下半期ベストコスメ」ブースター編 第2位

「美容賢者が選ぶ2025年下半期ベストコスメ」くすみケア編 第2位

「2025年下半期 美的HEN ベスコス総合ランキング」第4位

・『MAQUIA』 2026年1月号

「MAQUIAベストコスメ2025年下半期」スキンケア編 ブースター・プレ美容液部門 第3位

・『VOCE』 2026年1月号

「2025年下半期ベストコスメ」美容液部門 第3位

・『美ST』 2026年1月号

「2025年下半期 シミ・シワ・たるみベストコスメ」スキンケア部門 毛穴角質ケア賞 第1位

「2025年下半期 シミ・シワ・たるみベストコスメ」スキンケア部門 先行美容液賞 第2位

「2025年下半期 シミ・シワ・たるみベストコスメ」スキンケア部門 くすみ賞 第3位

・製品名 ：ドクターケイ ABC-Gリップセラム クリア＜リップ美容液＞

・容量 ：10g

・価格 ：2,970円（本体価格2,700円）

・発売日 ：2025年1月28日（火）

・製品ページ：https://doctork.jp/shop/products/DRK-0105

<受賞タイトルの紹介（一部抜粋）>

・『@cosme』

「@cosmeベストコスメアワード2025」 上半期新作ベストリップケア 第1位

・『美的』 2026年2月号

「美容賢者が選ぶ2025年 年間ベストコスメ」パーツケア編 1位

・『美的』 2025年8月号

「美容賢者が選ぶ 2025年上半期ベストコスメ」パーツケア編 第1位

・『MAQUIA』 2025年8月号

「MAQUIAベストコスメ2025上半期」アイケア＆パーツケア部門 第3位

・『VOCE』 2025年8月号

「2025年上半期ベストコスメ」パーツケア部門 第2位

・製品名 ：ドクターケイ ABC-Gピールウォッシュ＜洗顔フォーム＞

・容量 ：200ｍL

・価格 ：4,400円（本体価格4,000円）

・発売日 ：2024年7月30日（火）

・製品ページ：https://doctork.jp/shop/products/DRK-0104

<受賞タイトルの紹介（一部抜粋）>

・『@cosme』

「@cosmeベストコスメアワード2025」ベスト洗顔料 第2位

・『美的』 2026年2月号

「『美的』読者が選ぶ2025年年間ベストコスメ」スキンケア部門 洗顔料編 第3位

・『VOCE』 2026年1月号

「2025年下半期読者ベスコス」洗顔部門 第3位

・『VOCE』 2025年12月号

「国宝級名品ベストコスメ」洗顔部門 第2位

・『VOCE』 2025年8月号

「VOCE読者ベスコス」洗顔部門 第2位

・『VOCE』 2025年6月号

「毛穴ベスコス」洗顔部門 第1位

< ドクターケイについて >

ビタミンを科学するドクターケイ

ドクターケイは、20年以上に及ぶビタミンCの臨床研究から生まれたスキンケアです。

ビタミンC誘導体を中心にビタミンCを力強くサポートするレチノール、ナイアシンアミド、ビタミンEなどをバランスよく調合した「カクテルビタミン(R)」を製品特徴に合わせ配合。

ニキビ・毛穴・エイジングなどの肌悩みにアプローチする攻めのドクターズコスメ でありながら、なめらかなテクスチャーと天然精油の香りもこだわりです。

▼ドクターケイ公式ページ

https://doctork.jp/

▼ドクターケイ公式Instagram

https://www.instagram.com/drk_sns/

▼ドクターケイ公式X

https://x.com/DrK_PR

▼製品に関するお問合せ

フリーダイヤル：0120-68-1217

（年中無休 9:00～21:00）

※画像はすべてイメージ

※「Dr.K ドクターケイ」「ビタミンを科学する」「カクテルビタミン」は、株式会社ドクターケイの登録商標です。