QuizKnockとコラボ、科学の面白さを楽しく学べるコンテンツを公開

日本精工株式会社

日本精工株式会社（本社：東京都品川区、代表者：取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK）は、株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するメディアQuizKnock (クイズノック)とコラボしたコンテンツを製作しました。QuizKnockとは、クイズ王として知られる伊沢拓司さんが中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディアで、コラボは昨年に続き2回目となります。

参考：東大発の知識集団「QuizKnock」と初コラボ、ベアリングについて楽しく学べるコンテンツを公開 | 日本精工 (NSK)(https://www.nsk.com/jp-ja/company/news/2024/first-collaboration-with-quizknock-released-contents-for-learning-about-bearings-in-a-fun-way-/)

この度、製作したコンテンツとして、YouTube動画を公開しました（12月19日公開）。今後の予定は、2026年1月以降に須貝駿貴さん（QuizKnockのメンバー、今回の動画にも出演）の個人チャンネルで動画、2026年2月以降にWebメディア「QuizKnock」にてWeb記事を、順次公開予定です。

■背景

今回のコラボは、NSKが国内No.1シェア（自社調べ、2024年度）である「ベアリング」をはじめ、さまざまな機械部品を活用したものづくりを通じて、若年層を中心とした一般の方に科学技術の面白さをPRする目的で実施しました。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに掲げるQuizKnockとコラボすることで、分かりやすく、楽しく学べるコンテンツを提供します。

■コンテンツの内容

1、 YouTubeチャンネル「QuizKnock」 コラボ動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KmtB3Hp1wiE ]

・公開日：2025年12月19日

・タイトル：【理系ホイホイ】知識総動員！賢すぎるカラクリ装置成功するまで帰れません

・URL：https://youtu.be/KmtB3Hp1wiE

・概要：知的エンタメ集団「QuizKnock」の須貝駿貴さん・鶴崎修功さん・山本祥彰さんが巨大なカラクリ装置に挑みます。装置を完成させなければクイズに答えられないという特別なルールのもと、3人は科学の知識を駆使して未完成のカラクリ装置に挑み、トライ＆エラーを繰り返しながら装置の完成を目指します。

この動画に登場するカラクリ装置には、NSKが提供する「ベアリング」やその部品であるボール、「NSKリニアガイド(TM)」などの機械部品が多数使用されています。QuizKnockメンバーの挑戦を通じて、科学の知識とともにNSK製品の機能や役割を随所で楽しく学べる内容となっています。

2、須貝駿貴さん個人チャンネル（YouTube/TikTok） コラボ動画

・公開日：1月中旬から順次公開予定

・概要：

QuizKnockメンバー須貝駿貴さんがNSKの工場を訪れ、前回の動画で制作した十重振り子を使った実験のリベンジを行います。

参考：前回の動画 物理博士 10重振り子に挑戦します【ジャイロゴマあり】

https://youtu.be/DgL9bHVaIhw

3、Webメディア「QuizKnock」 コラボ記事

・公開日：2月上旬公開予定

・概要：

QuizKnockメンバー須貝駿貴さんが「2025国際ロボット展」を訪れ、NSKの技術者にインタビューします。

参考：

「2025国際ロボット展」に出展 | 日本精工 (NSK)(https://www.nsk.com/jp-ja/company/news/2025/irex2025/)

2025国際ロボット展 NSKブース 動画(https://youtu.be/82AMtVSvz3Y?si=aeiPNh7cdED3lvQs)

■QuizKnockについて

QuizKnockは、クイズ王・伊沢拓司さんが中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（https://www.youtube.com/c/QuizKnock）チャンネル登録者は260万人を突破。

■株式会社batonについて

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受（ベアリング）を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。

企業理念として、MOTION & CONTROL(TM)を通じて円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざすとともに、グローバルな活動によって、国を越えた人と人の結びつきを強めることを掲げています。2026年に向けてNSKビジョン2026「あたらしい動きをつくる。」を掲げ、世の中の期待に応える価値を協創し、社会への貢献と企業の発展の両立を目指していきます。

NSKについての詳細は、こちら(https://www.nsk.com/jp/)のページをご覧ください。