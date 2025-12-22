株式会社Gハウス　京滋エリア初拠点となる「長岡京市モデルハウス」&「京都オフィス」がついにグランドオープン！

株式会社Gハウス長岡京市モデルハウス

株式会社Gハウス（所在地：大阪府大阪市旭区、代表取締役社長：趙 晃啓）はこの度、「長岡京市モデルハウス」と「京都オフィス」をグランドオープンいたしました。本拠点は、「Gハウスの家づくり」を京都・滋賀エリアでもご体感いただける新たな拠点となります。

モデルハウス詳細：https://g-house.osaka.jp/event/opendays/modelhouse_nagaokakyo(https://g-house.osaka.jp/event/opendays/modelhouse_nagaokakyo/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kyotomodelopen2)

Gハウス公式HP：https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kyotomodelopen2)

■長岡京市モデルハウス

長岡京市モデルハウス京都オフィス

洗練されたジャパンディ空間で叶える、家族と未来に寄り添う家。

「ジャパンディスタイル」×「家事ラク設計」が特徴の35坪リアルサイズのモデルハウス。

白を基調とした人気の「ジャパンディスタイル」をコンセプトに、素材感や陰影を大切にした落ち着きのある長岡京市モデルハウス。中庭を望む開放的な1階LDKは、視線の抜けと広がりを感じられる設計。アイアン階段が空間のアクセントとなり、住まい全体にのびやかな印象を与えます。

Gハウスならではの「家事ラク回遊動線」は、数歩で家事が完結する効率的な動線設計。毎日の料理や洗濯をスムーズに行えるだけでなく、お子様の成長にあわせて使い方が変えられる収納計画や、多目的に活躍するセカンドリビングなど、ライフステージの変化にも柔軟に対応します。

さらに、外出先から住まいを見守る最新のホームIoTや、太陽光発電による創エネ・省エネな暮らしもご提案。夏は涼しく、冬は暖かい高性能住宅の快適さと、デザイン性を兼ね備えた住まいを、ぜひモデルハウスで直接ご体感ください。

■京都オフィス

外観打ち合わせブース

モデルハウスのオープンと同時に、京都市下京区に京都オフィスを開設いたしました。駅徒歩圏で車でのアクセスも良好。事務所内は落ち着いたグレージュカラーを基調に、間接照明と黒のペンダントで陰影を整えた上質な空間に仕上げています。合計8つの打ち合わせスペースには、キッチン天板・床材・タイルなどの実物サンプルをずらりと配置。キッズスペースとドリンクもご用意しており、じっくり仕様選定が可能です。少人数の打ち合わせから詳細な仕様決めまで、快適に行える空間設計となっております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

《京都オフィス詳細情報》

〒600-8891

京都府京都市下京区西七条東八反田町33 パデシオン京都七条1階

電話番号：075-925-5550 / FAX：075-925-5551

営業時間：9:00 ～ 17:30

定休日：火・水（年末年始・GW・お盆）

■初出店キャンペーンを開催！

長岡京市モデルハウスのオープンを記念し、期間限定で来場キャンペーンを実施中です。当モデルハウス見学説明会へ、ホームページの予約フォームから新規でご予約・ご来場いただいたお客様限定で、来場特典*（デジタルギフトなど）を進呈いたします。

この機会に、Gハウスが提供する「人生を変える家。」の価値をぜひご体感ください。

*諸条件ございます/詳細は予約ページにて

ご予約はこちら＞＞https://g-house.osaka.jp/event/opendays/modelhouse_nagaokakyo(https://g-house.osaka.jp/event/opendays/modelhouse_nagaokakyo/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kyotomodelopen2)

《モデルハウス見学説明会 概要》

Gハウスの施工事例はこちら

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159579/table/28_1_13fe815c63a5b940d54e481e5006fcb4.jpg?v=202512220251 ]

GハウスのYouTubeチャンネルとInstagramにて、最新の施工事例をご紹介しています。

ぜひ、家づくりのこだわりをご確認ください。



公式YouTubeチャンネル（登録者数2.9万人以上）

https://www.youtube.com/@Ghouse-osaka/videos



公式Instagram（フォロワー2.6万人以上）

https://www.instagram.com/ghouse_osaka/

株式会社Gハウスについて

株式会社Gハウスは、大阪や奈良、京都を拠点に高性能な新築戸建住宅を中心とした住まいづくりを展開する工務店です。「人生を変える家。」をスローガンに、高気密高断熱・IoTといった機能性とデザイン性を両立させた提案と、誠実なサポートを通じて理想の住まいを提案。変化の激しい注文住宅市場において過去5年間で売上は43億円増、年間950組の来場を記録し全国で売上成長率No.1*を達成しました。

あらゆる人に、自由と、人生の豊かさを。

性別や国籍、職業、年収などにかかわらず、あらゆる人が安心・快適に過ごせる居場所を持つこと。時間やお金といった制約から解放され、人生をより自由に輝かせられること。そんな暮らしの豊かさを。その先にある社会の発展を。

次の世代に受けつないでいくために。

【会社概要】

企 業 名 ： 株式会社Gハウス

所 在 地 ： 〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森2-23-12

代 表 者 ： 代表取締役社長 趙 晃啓

事業概要： 注文住宅、不動産業、外構、賃貸業

拠点 ： 豊中オフィス

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1-2-8

奈良オフィス

〒630-8244 奈良県奈良市三条町606-7 スクエア奈良三条1階

京都オフィス

〒600-8891 京都府京都市下京区西七条東八反田町33 パデシオン京都七条1階

不動産・外構オフィス

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森6-3-25 エクセレント新森1階

Gハウス公式HP：https://g-house.osaka.jp/(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kyotomodelopen2)

Gハウス 採用サイト：https://g-house-recruit.com/(https://g-house-recruit.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=kyotomodelopen2)

*株式会社住宅産業研究所 2024年度成長性・売上高伸率ランキング(22~24年度)に基づく



【本件に関するお問い合わせについて】

株式会社Gハウス 広告・マーケティング部

E-Mail：mktg@g-house.osaka.jp