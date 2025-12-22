Keeper Security、2025年の成果を発表

Keeper Security APAC株式会社

パスワード、パスキー、特権アカウント、シークレット、リモート接続を保護するゼロトラスト・ゼロ知識特権アクセス管理（PAM）で知られるサイバーセキュリティプロバイダのKeeper Security APAC株式会社(https://www.keepersecurity.com/ja_JP/?&utm_medium=press_release&utm_campaign=Communications)（アジアパシフィック本社：東京、CEO兼共同創業者：ダレン・グッチョーネ [Darren Guccione]、以下「Keeper」）は、2025年を、事業・技術の両面で着実な成長を遂げた一年であったと振り返りました。

認証情報を狙った攻撃の増加、AI活用の急速な広がり、ハイブリッド環境における運用の複雑化を背景に、多くの組織がセキュリティの在り方を見直す局面にあります。こうした環境下でKeeperは、特権アクセス管理（PAM）プラットフォームの進化、グローバルでの事業拡大、さらに業界調査を通じて、アイデンティティを起点とした防御の重要性を伝えてきました。

Keeper SecurityのCEO兼共同創業者であるダレン・グッチョーネは次のように述べています。

「2025年の成果は、世界中のチームの継続的な努力と、重要なシステムやデータの保護を私たちに託してくださるお客様からの信頼の積み重ねです。すべてのお客様、パートナー、従業員の皆様に感謝しています。」

特権アクセスにおける転換点

2025年は、Keeperにとって特権アクセス管理分野で大きな節目となる年でした。Gartner(R) Magic Quadrant(TM)の特権アクセス管理部門(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000113863.html)に初めて選出され、Keeperの取り組みが市場から評価されました。こうした評価の背景には、KeeperPAM(R)の進化(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000113863.html)があります。KeeperPAMは、企業向けパスワード管理、シークレット管理、接続管理、ゼロトラストネットワークアクセス、リモートブラウザ分離、エンドポイント特権制御を一体的に扱える、クラウドネイティブな主力プラットフォームです。

KeeperPAM：セキュアなトンネル接続によるデスクトップセッション

世界中の組織が、従来型PAM製品に見られる複雑な運用を避けながら、ゼロトラストとゼロ知識のセキュリティを実現する手段としてKeeperPAMを採用しています。2025年を通じて、Keeperは機能強化を継続しました。エンドポイント特権マネージャー(https://docs.keeper.io/jp/keeperpam/endpoint-privilege-manager/overview)は、必要なタイミングでのみ権限を付与する制御を可能にし、ローカル管理者権限に起因するリスクを低減します。また、業界で唯一の技術であるフォースフィールド(https://docs.keeper.io/jp/enterprise-guide-jp/keeperforcefield)は、Windows環境におけるメモリベース攻撃からの防御を実現しています。

AI時代を見据えたセキュリティ基盤の進化

Keeperは、データ主権と安全性を重視した独自のAI基盤上に構築されたKeeperAI(TM)(https://docs.keeper.io/jp/keeperpam/privileged-access-manager/keeperai)を通じて、特権セッションの可視性と制御を強化しました。自律的に判断するAIがリアルタイムで脅威を検知・対応し、リスクが高いと判断されたセッションを自動的に終了するとともに、すべてのユーザー操作を分析・分類します。これにより、特権アクセスに伴うリスクを早期に把握し、被害の拡大を防ぐ体制を整えています。

業務や開発の現場でAI活用が進む中、Keeperシークレットマネージャーにおいてモデルコンテキストプロトコル（MCP）(https://docs.keeper.io/jp/keeperpam/secrets-manager/integrations/model-context-protocol-mcp-for-ai-agents-docker)への対応も追加しました。これにより、ローカルまたはクラウド上のAIアシスタントなどのサードパーティAIツールが、Keeperのゼロ知識アーキテクチャを維持したまま、ボルト内のシークレットを安全に取得・管理できるようになります。

双方向のワンタイム共有(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000113863.html)、生体認証とパスキーを活用したログイン体験(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000113863.html)の向上、WearOS対応スマートウォッチアプリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000113863.html)、QRコードを用いたWi-Fiレコード(https://prtimes.jp/my_c3/action.php?run=mypage&page=pressreleaseedit&release_id=75)、モバイルアプリやボルトの操作性改善など、使いやすさと安全性の両立を図る機能強化も進めました。さらに、CrowdStrike Falcon(R) Next-Gen SIEM(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000113863.html)、Google Security Operations(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000113863.html)、Microsoft Sentinel(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000113863.html)との連携を拡充し、特権アクセスに関する情報を組織全体の検知・対応プロセスに活用できるよう支援しています。加えて、暗号モジュールにおいてFIPS 140-3(https://www.prnewswire.com/news-releases/keeper-security-achieves-fips-140-3-validation-adding-to-extensive-list-of-industry-leading-certifications-302393713.html)の認証を取得しました。

Keeper SecurityのCTO兼共同創業者であるクレイグ・ルーリーは次のように述べています。

「エンジニアリングチームにとって2025年は、統合型の特権アクセス管理プラットフォームを着実に進化させ、お客様の防御力向上に直結する機能を提供できた、重要な一年でした。KeeperAIによって、特権セッションの中でリアルタイムの脅威検知を行えるようになり、エンドポイント保護の強化や安全な接続の刷新、シークレット管理とゼロトラストアクセスの強化にも取り組んできました。こうした改善は、焦点を絞った開発と、お客様からの継続的なフィードバックの積み重ねによるものです。高速で拡張性があり、設計段階から安全性を考慮したPAMプラットフォームを築いてきましたが、私たちの取り組みはまだ始まったばかりです。」

グローバルな成長と評価

Keeperのプラットフォーム進化は、世界規模での成長につながりました。有料ユーザー数は400万人を超え(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000113863.html)、北米、欧州、アジア太平洋地域で導入が拡大しています。特に日本市場では成長が顕著で、年間経常収益は3倍に拡大(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000113863.html)し、金融、通信、製造、公共分野へと導入が広がりました。

東京で開催されたKeeper Security APACのDemo Dayの様子

パートナープログラム(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000113863.html)の強化により、米国、カナダ、フランス、スペイン、シンガポール、日本、オーストラリア、ニュージーランドで新たな再販・流通パートナーとの連携を拡大しました。公共分野においては、米国国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラ安全保障庁（CISA）が推進する継続的診断・緩和（CDM）プログラムの承認製品リストに掲載(https://www.prnewswire.com/news-releases/keeper-security-placed-on-cisas-continuous-diagnostics-and-mitigation-cdm-approved-products-list-302462521.html)され、さらに「セキュア・バイ・デザイン誓約(https://www.prnewswire.com/news-releases/keeper-security-joins-cisas-secure-by-design-pledge-to-strengthen-cybersecurity-302417824.html)」への参加を通じて、安全性を設計段階から組み込む姿勢を明確にしています。さらに、最高情報セキュリティ責任者（CISO）にシェーン・バーニー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000113863.html)、連邦諮問委員会メンバーにデイビッド・エパーソン(https://www.prnewswire.com/news-releases/david-epperson-joins-keeper-securitys-federal-advisory-board-to-strengthen-cybersecurity-solutions-for-government-agencies-302387637.html)、最高収益責任者（CRO）にティム・ストリックランド(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000113863.html)といった経験豊富なリーダーを新たに迎え入れました。

Keeperの製品開発やアイデンティティセキュリティ、調査活動における取り組みは、2025年を通じて業界関係者や各種表彰制度から高く評価されました。Gartner（ガートナー）のマジック・クアドラントに初めて選出されたほか、調査会社のエンタープライズ・マネジメント・アソシエイツ（EMA）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000113863.html)からは、導入のしやすさやシステム構成、顧客満足度の点で評価を受けています。また、GigaOm（ギガオム）のパスワード管理分野の評価レポートでは4年連続で「総合リーダー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000113863.html)」の評価を獲得し、KuppingerCole（クッピンガーコール）の2025年版レポートでも、非人間アイデンティティ管理分野において「総合リーダー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000113863.html)」として位置付けられました。さらに、複数の国際的なサイバーセキュリティ関連アワードを受賞しており（Computing Security Awards(https://world.einnews.com/pr_news/858272142/keeper-security-wins-multiple-honours-at-the-2025-computing-security-awards)、Cybersecurity Excellence Awards(https://www.prnewswire.com/news-releases/keeper-security-wins-multiple-cybersecurity-excellence-awards-including-most-innovative-cybersecurity-company-302408461.html)、Fortress Cybersecurity Awards(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000113863.html)、Global InfoSec Awards(https://www.prnewswire.com/news-releases/keeper-security-honored-with-nine-global-infosec-awards-at-rsa-conference-2025-302438919.html)、Globee Awards）、Newsweek(https://www.prnewswire.com/news-releases/keeper-security-named-one-of-americas-best-online-platforms-by-newsweek-302495063.html)やドイツのCHIP(https://www.keepersecurity.com/blog/2025/04/29/keeper-wins-top-german-technology-review-three-years-in-a-row/)誌、IT業界向け専門メディアConnect Professional(https://www.keepersecurity.com/blog/2025/08/25/keeperpam-earns-very-good-rating-from-connect-professional/)（コネクト・プロフェッショナル）など、一般向けから専門分野まで幅広いメディアから評価を得ています。

調査活動による知見の提供

Keeperは、現代のセキュリティチームが直面する課題や実態を明らかにするための調査への投資を継続しています。インサイトレポート「ハイブリッド認証状況を乗り切る(https://www.keeper.io/hubfs/Reports/Navigating-Hybrid-Authentication-Landscape-Insight-Report-JA.pdf)」では、認証技術の進化に伴い、企業がパスワードやパスキー、ハイブリッドなアイデンティティ環境をどのように併用しているかを分析しました。また、「特権アクセス管理が 企業防衛の要となる理由(https://www.keeper.io/hubfs/Reports/PAM-Key-to-Modern-Enterprise-Defense-Report-JA.pdf)」では、クラウド活用の進展や運用成熟度、特権アクセスが全体のリスクに与える影響など、PAMの取り組みを拡大する際の背景や課題を詳しく掘り下げています。さらに、Infosecurity Europe、Black Hat USA、it-sa Expo&Congressという3つの主要な業界イベントで、セキュリティ専門家から直接得た知見をもとに、「アイデンティティ、AI、ゼロトラスト: Infosecurity Europe、Black Hat USA、it-saからの サイバーセキュリティの視点(https://www.keeper.io/hubfs/Identity-AI-Zero-Trust-Global-Conference-Report-JP.pdf)」を発表しました。地域を超えた視点から、アイデンティティとAIが次のセキュリティ戦略にどのような影響を与えているのかを示しています。

Infosec Europeにて開催されたレセプションの様子

教育分野に焦点を当てた調査「学校におけるAIレポート 導入とリスクのバランス(https://www.keeper.io/hubfs/AI-in-Schools-Report-JA.pdf)」は、Keeperの社会貢献プログラム「Flex Your Cyber(https://flexyourcyber.com/)」の一環として実施されました。この調査では、教育現場におけるAI活用とサイバーセキュリティ対策の実態を明らかにし、アクセス制御やセキュリティ意識の面で看過できない課題が存在することを指摘しています。「Flex Your Cyber」は、学生や家庭、教育関係者がサイバーセキュリティについて学ぶことを支援することを目的とした取り組みです。新たなデジタルリスクへの理解を深め、基本的なセキュリティ習慣を身につけるための分かりやすい情報を提供しており、企業から個人に至るまでアイデンティティセキュリティの向上を目指すKeeperの使命とも軌を一にしています。

グローバルな舞台でのアイデンティティセキュリティ

Keeperとアトラシアン・ウィリアムズ・レーシングは、データの正確性と瞬時の判断が勝敗を左右するF1の現場において、アイデンティティセキュリティの重要性を実践の中で示しています。両社は2025年に複数年契約を更新(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000113863.html)し、現代のF1運営を支えるデータ、システム、競争上重要な情報を守るという共通の姿勢を改めて確認しました。

この連携の一環として、アトラシアン・ウィリアムズ・レーシングは KeeperPAMを導入し、サーキット現場や分散した環境で扱われるエンジニアリングデータやパフォーマンス情報の保護を強化しています。その結果、レースエンジニアや戦略担当者、サポートチームが日常的に利用する重要なシステムの安全性が確保されています。また、シーズンを通じて展開された共同コンテンツ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000113863.html)では、ドライバーのカルロス・サインツ選手とアレックス・アルボン選手、チーム代表のジェームズ・ボウルズ氏、KeeperのCTO兼共同創業者であるクレイグ・ルーリーが登場し、アイデンティティセキュリティの考え方を世界中のF1ファンに分かりやすく伝えました。

2025年シーズン、アトラシアン・ウィリアムズ・レーシングはコンストラクターズ選手権で5位を獲得し、チームの復調を印象づける結果を残しました。シーズン中には2度の表彰台を獲得し、ドライバーズ選手権ではアルボン選手が8位、サインツ選手が9位に入るなど、年間を通じて安定したパフォーマンスと成長を示しています。

今後に向けて

Keeperは2026年に向け、統合されたゼロトラスト・ゼロ知識のボルトを基盤に、あらゆるユーザー、デバイス、接続を安全に守る取り組みに注力していきます。2025年に積み重ねた技術革新やグローバルな成長、調査活動の成果を土台に、AIを活用した機能の高度化や特権アクセス管理の強化を進めるとともに、アイデンティティセキュリティの重要性が世界的に高まる中で、企業や個人を支援し続けていきます。

Keeper SecurityのCEO兼共同創業者であるダレン・グッチョーネは、次のように述べています。

「2026年に向けても、ゼロトラストを中核としたサイバーセキュリティの進化に取り組み、組織が現代の脅威に自信を持って向き合える環境を支えていきます。アイデンティティはあらゆる攻撃対象の中心にあります。Keeperはその保護に一切妥協しません。AIの力を活かしながら、特権アクセスを強化し、利用者やチームにとって分かりやすいセキュリティを実現することで、脅威がより高度かつ頻繁になる時代においても、お客様が安心して業務を継続できるよう支えていきます。」

Keeper Securityについて

Keeper Securityは、150以上の国で幅広い企業や利用者を守る、急成長中のサイバーセキュリティソフトウェア企業です。ゼロ知識とゼロトラストを基盤とし、あらゆるIT環境に対応できるセキュリティの先駆けとして知られています。主力製品のKeeperPAM(R)は、AIを搭載したクラウドネイティブのプラットフォームであり、ユーザーやデバイス、インフラを包括的にサイバー攻撃から保護します。

特権アクセス管理（PAM）の分野では、ガートナー社の「Magic Quadrant（マジック・クアドラント）」において革新性が高く評価されました。Keeperではロールベースのポリシー、最小権限、ジャストインタイムアクセスを組み合わせることで、パスワードやパスキー、インフラのシークレット、リモート接続、エンドポイントを安全に管理しています。世界中の多くの先進的な組織がKeeperを採用している理由については、KeeperSecurity.com(https://www.keepersecurity.com/ja_JP/) でご確認ください。



Keeper Securityをフォロー

Facebook(https://www.facebook.com/keeperplatform) LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/keeper-security-inc-/) X(https://x.com/KeeperJapan) LINE(https://line.me/R/ti/p/@245bkbyx)