ドクターリセラのエステティックサロン専売ブランド「Recella Diva(リセラ ディーヴァ)」が、2025年12月より中国で正式展開を開始

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,376店舗(※3)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※4)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

この度、ドクターリセラのエステティックサロン専売ブランド「Recella Diva(リセラ ディーヴァ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」が、2025年12月より、中国現地のエステティックサロンで販売をスタートいたします。

日本のエステティックサロンで磨かれたプロ品質が、ついに中国へ。

既に海外展開を進めている「LUMIXIA(ルミクシア)(https://www.dr-recella.co.jp/lumixia/)」「AQUA VENUS(アクアヴィーナス)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」に続き、新たに「Recella Diva」がラインナップへ加わることで、当社の海外市場向けプロフェッショナルブランドはさらに拡大します。

今回の中国展開では、取扱いエステティックサロンのみを販売チャネルとし、専門家のカウンセリングのもとで最適なケアを提案します。

サロン専売品としてのブランド価値を維持しながら、中国の美容市場で高品質なプロフェッショナルケアを提供していきます。

ドクターリセラは今後も美と健康を世界へお届けし、世界の美容プロフェッショナルとの連携を強化してまいります。

Recella Divaの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/

Recella Diva(リセラ ディーヴァ)

ブランド：Recella Diva(リセラ ディーヴァ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)

取扱い開始日：2025年12月

販売チャネル：中国全域804店の取扱いサロンで一斉販売開始

お問い合わせ：0120-410-248（DrGlobal株式会社(https://www.dr-recella.co.jp/business/drglobal) 電話番号）

特徴

「Recella Diva(リセラ ディーヴァ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」は、ドクターリセラが長年培った独自の技術とノウハウを結集し、厳選された成分から誕生した、安全性と結果を両立したエステティックサロン専売品です。

幹細胞培養液を主成分とし、ドクターリセラの独自基剤「α Gri-X(R)︎(アルファグリックス)(https://www.dr-recella.com/cosme/alfagrix)」をベースにつくりあげたエイジングケア(※5)化粧品です。

基剤の「α Gri-X(R)︎」は、沖縄の海洋深層水と高野山麓の鉱泉水を独自のバランスで調合したもので、整肌・清浄性・肌リズムのサポートに優れた独自基剤です。

「Recella Diva」は、「α Gri-X(R)︎」に加え、高濃度の有用成分を惜しみなく配合し、年齢肌が求めるハリ・弾力・潤いに多角的に働きかけます。

また、テクスチャーにもこだわり、肌なじみを高めるだけでなく、心地よい使用感を実現しています。

濃厚な潤いが角質層まで広がり、使うたびに肌の可能性を引き出していく処方設計が特徴です。

Recella Divaの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/

Recella Diva(リセラ ディーヴァ)ラインナップ

内容量：150g

肌への浸透(※6)をサポートするクレンジングジェル。

肌の潤いを持続させながら、メイクはもちろん、毛穴の汚れもしっかり落とします。

内容量：120mL

キメ細かいフォームで毛穴の奥まですっきり洗い上げるアミノ酸系洗顔料。

泡立ちと泡ぎれがよく、皮膚をやわらかくし化粧水の浸透(※7)を助けます。

ローション(化粧水)

内容量：120mL

幹細胞培養液成分、保湿成分を贅沢に配合した化粧水。

とろみがあり肌なじみがよく、乾燥から肌を守り整えます。

内容量：30mL

幹細胞培養液成分、保湿成分、エイジングケア(※8)成分を贅沢に配合した美容液。

肌なじみがよく、しっとりとした潤いのある肌へと導きます。

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,376店舗(※9)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は91,434件(※9)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※10)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

