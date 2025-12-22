FinCity.Tokyo主催、資産運用業での独立を支援する「Tokyo独立開業道場」開催のお知らせ

写真拡大

一般社団法人東京国際金融機構

東京国際金融機構（FinCity.Tokyo）




一般社団法人東京国際金融機構（FinCity.Tokyo　本社：東京都中央区、会長：中曽宏）は、資産運用業者向けの独立開業支援セミナー「Tokyo独立開業道場」を、2月13日(金)にFingate KAYABAにて対面で行います。金融庁の登壇に加え、パネルディスカッションでは、「Emerging Managerとしての軌跡」、「EMPへの取り組みと求めるEM像」をテーマに、業界の第一線で活躍されてきた登壇者達の専門的な視点での講演を予定しております。イベント後半には、参加者同士のネットワーキングの時間も設け、充実したプログラムでお届けいたします。


ぜひお早めにお申し込みください！


https://emp-dojo.tokyo/


18:00-18:10『ご挨拶』　FinCity.Tokyo　 専務理事 森田 宗男　


18:10-18:20『資産運用立国のこれまでの取組について』　金融庁 監督局 資産運用課 資産運用監督管理官 竹部 聡希


18:20-19:05　パネルディスカッション#1『Emerging Managerとしての軌跡　～起業・独立から成長戦略まで～』


＜パネリスト＞


◇カンフォーラ・キャピタル株式会社 代表取締役CEO兼CIO 竹中 佑旗


◇日本橋バリューパートナーズ株式会社 創業者兼最高投資責任者 高柳 健太郎


◇Fundnote株式会社 代表取締役社長 渡辺 克真


＜モデレーター＞


◇三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 専務執行役員 森木 重喜
（19:05-19:15 休憩）


19:15-20:00　パネルディスカッション#2『EMPへの取り組みと求めるEM像』


＜パネリスト＞


◇カディラキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役社長 坂本 一太


◇株式会社かんぽ生命保険 運用企画部 運用計画担当課長 中野 敬史　


◇大和アセットマネジメント株式会社 アドバイザリー運用部 チーフ・ファンドマネージャー 江口 直紀


＜モデレーター＞


◇エミネントグループ株式会社　代表取締役社長CEO 小野塚 惠美


20:10-21:00『ネットワーキング』　参加者全員での懇親会


21時　終了予定


会場はFinGate Kayaba １階、イベントスペースになります。


皆様のお越しを心よりお待ちしております。


事務局一同