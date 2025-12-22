従業員のリスキリングに活用できる 人材開発支援助成金「有期実習型訓練」に関する説明会のご案内
厚生労働省委託事業 キャリア形成・リスキリング推進事業は、企業・人事担当者様に向けてオンラインにて「人材開発支援助成金「有期実習型訓練」説明会」を開催いたします。
今回のセミナーでは「人材開発支援助成金」の中の「有期実習型訓練」を取り上げて、具体的な内容説明、申請時のポイント及び書類の書き方について、わかりやすくご説明いたします。
https://carigaku.mhlw.go.jp/eventsch/171476/?utm_source=PRTIMES&utm_campaign=0120sm_pr
＜概要＞
人材開発支援助成金とは、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
今回は助成金の概要及び、申請時に間違いやすい書類の記入ポイント、申請に必要なジョブ・カードの書き方について、わかりやすくご紹介いたします。
＜有期実習型訓練を活用したことでできること＞
・パート・アルバイト等、非正規雇用労働者の適性・能力を見極めたうえでの正社員への登用
・非正規雇用労働者の能力向上、働く意欲の向上を図り、職場定着を促進
・キャリアアップ、人材育成に取り組む企業としての魅力を発信
・助成金の活用による人材育成に係る経費の軽減
＜セミナー開催情報＞
・開催日時：2026年1月20日（火）14:00～15:30 （申込期限：2026年1月19日（月）23:59）
・開催形式：オンライン（Zoom）
・定員：50名
・参加費：無料
・お問合せ先：東京キャリア形成・リスキリング支援センター
メールアドレス／carigaku_tokyo@pasona.co.jp
電話／03-6225-2299
https://carigaku.mhlw.go.jp/eventsch/171476/?utm_source=PRTIMES&utm_campaign=0120sm_pr
◆キャリア形成・リスキリング推進事業についてはこちら
https://carigaku.mhlw.go.jp/
（本事業は、厚生労働省より株式会社パソナが受託し、運営しています）