【名古屋】初回無料のビジネス交流会！最大30名、事業主やフリーランスの人脈づくり、協業相手探しに（1月13日開催）

室屋アフィリエイト合同会社

2025年1月13日(火) 13:00～14:00に、名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）にて、「アルコワビジネス交流会」が開催されます。

当イベントは、ドリンク片手に飲みながら、仕事や業界の話ができる、自由交流スタイルの会です。

＞詳細はこちら(https://www.kokuchpro.com/event/alcowabusiness/3611744/)

過去の開催では、約6割の参加者が事業主でした。

＞これまでの当店のイベント参加者をみる :https://form.lmes.jp/landing-qr/2008229473-GQ7Vk5ab?uLand=8c0cD4※LINEが開きます

セルフでドリンク飲み放題、お菓子も食べ放題となっており、リラックスした雰囲気の中でイベントをお楽しみいただけます。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/71_1_155bc040bcf4d156fbe3c8121af43878.jpg?v=202512220251 ]

主催者について

当イベントは、愛知県名古屋市のお酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング」が主催しています。

会場について

会場は、愛知県名古屋市にあるアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)というコワーキングスペース（カフェのようなお店）です。

アルコワーキングの店内交流会やパーティーなどのイベントにも使えます

参考：店内写真(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)

アルコワーキングは、室屋アフィリエイト合同会社が経営しています。

