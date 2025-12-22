【名古屋】初回無料のビジネス交流会！最大30名、事業主やフリーランスの人脈づくり、協業相手探しに（1月13日開催）
2025年1月13日(火) 13:00～14:00に、名古屋市のアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)（運営会社：室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)、所在地：愛知県名古屋市西区那古野、代表：室屋清隆）にて、「アルコワビジネス交流会」が開催されます。
当イベントは、ドリンク片手に飲みながら、仕事や業界の話ができる、自由交流スタイルの会です。
＞詳細はこちら(https://www.kokuchpro.com/event/alcowabusiness/3611744/)
過去の開催では、約6割の参加者が事業主でした。
＞これまでの当店のイベント参加者をみる :
https://form.lmes.jp/landing-qr/2008229473-GQ7Vk5ab?uLand=8c0cD4
※LINEが開きます
セルフでドリンク飲み放題、お菓子も食べ放題となっており、リラックスした雰囲気の中でイベントをお楽しみいただけます。
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/71_1_155bc040bcf4d156fbe3c8121af43878.jpg?v=202512220251 ]
主催者について
当イベントは、愛知県名古屋市のお酒飲み放題コワーキングスペース「アルコワーキング」が主催しています。
会場について
会場は、愛知県名古屋市にあるアルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)というコワーキングスペース（カフェのようなお店）です。
アルコワーキングの店内
交流会やパーティーなどのイベントにも使えます
参考：店内写真(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)
アルコワーキングは、室屋アフィリエイト合同会社が経営しています。
アルコワーキングでは「場所代0円」でイベント開催できる
アルコワーキングでは、交流会・セミナー・趣味会などのイベントを開催できます。
次のルールで貸し出しています。
＞詳しくはこちら(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/)
アルコワーキングでは、こうしたイベントを月に20～30件ほど開催しています。
＞イベント一覧(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventcalendar/)