¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È³Ú¤·¤à¡ª¡Ö¥µ¥à¥Æ¥£¥É¥êー¥à¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025 in ¥Í¥¹¥¿¥ê¥¾ー¥È¿À¸Í¡×³«ºÅÊó¹ð
¥µ¥à¥Æ¥£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Àî Ì÷Å¸¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¡¢Åö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Í¥¹¥¿¥ê¥¾ー¥È¿À¸Í¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Î¤â¤È¡¢¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤ÎÁª¼ê¤ò¾·¤¤¤¿¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È³Ú¤·¤à¡ª¥µ¥à¥Æ¥£¥É¥êー¥à¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025 in ¥Í¥¹¥¿¥ê¥¾ー¥È¿À¸Í¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸áÁ°¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤È¸á¸å¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÎÆóÉô¹½À®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤ÎÊ¡±Ê ¾©Áª¼ê¤È»³²¼ ½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ä¥Î¥Ã¥¯¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡±ÊÁª¼ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÂÇ·â¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥íÁª¼ê¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î»³²¼Åê¼ê¤¬ÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå¶µ¼¼½¸¹ç¼Ì¿¿
¸á¸å¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸á¸å¤«¤é¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢»³²¼Åê¼ê¤ÈÊ¡±ÊÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤äÁÛ¤¤¤ò¤ªÊ¹¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥íÁª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡ÈÌ´¡É¤ä¡ÈÄ©Àï¤¹¤ë¿´¡É¤òÄ¾ÀÜ´¶¤¸¼è¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÈÌ´¡É¤ä¡ÈÄ©Àï¤¹¤ë¿´¡É¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¿Í¡¹¤Î³èÆ°¤ò¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥·¥çー½¸¹ç¼Ì¿¿
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È³Ú¤·¤à¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥à¥Æ¥£¥É¥êー¥à¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025 in ¥Í¥¹¥¿¥ê¥¾ー¥È¿À¸Í
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¥Í¥¹¥¿¥ê¥¾ー¥È¿À¸Í(Ê¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô)
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§¥µ¥à¥Æ¥£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è¡¦±¿±Ä¡§¥Í¥¹¥¿¥ê¥¾ー¥È¿À¸Í(¥µ¥à¥Æ¥£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò)
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º
¡ã¸áÁ°¤ÎÉô¡ä
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤àÌîµå¶µ¼¼
»²²Ã¼Ô¡§40ÁÈ133¿Í(¾®³Ø¹»1Ç¯À¸～6Ç¯À¸¤Î¤ª»ÒÍÍ1Ì¾¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²)
¡ã¸á¸å¤ÎÉô¡ä
Áª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー(½êÍ×»þ´Ö¡§13:30～16:15)
»²²Ã¼Ô¡§107ÁÈ276¿Í(¸áÁ°»²²Ã¼Ô¤ª¤è¤Ó¸á¸å¤Î¤ß»²²Ã¼Ô¤ò´Þ¤à)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ¥µ¥à¥Æ¥£¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (±ÑÊ¸Ì¾¡§Samty Holdings Co., Ltd.)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Àî Ì÷Å¸
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯6·î3Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©532-0004¡¡Âçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾µÜ¸¶°ìÃúÌÜ8ÈÖ39¹æ S-BUILDING¿·Âçºå
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 26,840É´Ëü±ß(2024Ç¯12·î31Æü¸½ºß)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ÉÔÆ°»º³«È¯»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Û¥Æ¥ë³«È¯¡¦ÊÝÍ¡¦±¿±Ä»ö¶ÈÅù¤Î»ö¶È¤ò±Ä¤à¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒÅù¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·Ð±Ä´ÉÍýµÚ¤Ó¤½¤ì¤ËÉÕÂÓËô¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë¶ÈÌ³Åù
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.samty-holdings.com/