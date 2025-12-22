株式会社ファーマフーズ(本社：京都市西京区、代表取締役：金武祚)は、当社が製造販売するまつ毛美容液「WMOA(ウモア)」 を、株式会社ロフト(本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員社長：安藤 公基)が運営する全国のロフトで販売開始※1することをお知らせします。

店頭でのディスプレイイメージ

「WMOA」は、メークで重要視される目元に特化したまつ毛用美容液として2021年に上市され、当社の通信販売事業において累計出荷数350万個※2を突破した人気商品です。当社が得意とするタマゴ研究から独自に見出した成分「HGP※3」を採用しています。まつ毛のボリューム感を求めるニーズの高まりを受けて、「大人のための目元ケア」を追求し、生え際とまつ毛の両方にアプローチする日本初※4Wエンドタイプのまつ毛美容液です。 まつ毛美容液「WMOA」は、これまで通信販売専用品であった一方で、「実際にテスターを試したい」「仕事帰りや買い物の際に店舗でも購入したい」といったお声が多数寄せられました。このようなご要望を受けて、新製品やトレンドに敏感な顧客層が集まるロフト店舗での発売が決定いたしました。店頭販売を通して、より多くのお客様へ、まつ毛美容液「WMOA」をお試しいただく機会を提供いたします。※1一部店舗ではお取り扱いの無い場合がございます。詳しくはショップにお問い合わせください ※2 2025年11月30日現在※3わずか21日間でヒヨコを育むタマゴの生命力に着目し、当社がタマゴ研究から独自に見出した特別なリゾレシチン(生え際保護成分)。※4容器の両側が形状の異なるブラシやチップを備えたWエンドタイプとして（輸入品、マスカラ、まつ毛エクステ専用品は除く）2021年9月 TPCマーケティングリサーチ調べ〈本件に関するお問い合わせ先〉株式会社ファーマフーズ 経営戦略部 広報担当 E-mail：press@pharmafoods.co.jp