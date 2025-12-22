声優・涼本あきほさんのファースト写真集が2026年3月18日に発売決定＆予約開始！
『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット
『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット
『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット
『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット
『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット
涼本さんが初の写真集のロケ場所に選んだのは以前から行ってみたかったという長野県。
善光寺や国立天文台・野辺山などの長野の観光スポットを訪れたほか、「温泉街や川で撮影したい！」という涼本さんの夢を叶えた一冊。
また、「写真集を出す際には必ず着る」とファンの皆さんと約束していたというメイド服も。写真集を見るのも好きという彼女の思いが詰まった写真集です。
写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当します。
【涼本あきほさんコメント】
写真集は声を使わない表現のお仕事なので、ちょっぴりの緊張と目いっぱいのわくわくを抱えて撮影してきました！ 場所はずっと行きたいと思っていた長野県！
普段から思っていることではありますが、撮影を進めていくなかで、本当に私はたくさんの方に支えられてここにいるのだとあらためて痛感しました。
私には何があるんだろうと走り出してから数年、私にはこれがあるんだぞ！と胸を張れるような宝物とたくさん出会ってきました。この写真集も、そんな宝物になると思います。
たくさんの方の支えがあって、応援があって出来上がった一冊です。私を応援してくださっている方、まだ私のことを知らない方、多くの方にお手に取っていただけますように！
＜profile＞
すずもとあきほ●10月16日生まれ、ヴィムス所属。主な出演作は、アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』（有栖川夏葉）、『夢見る男子は現実主義者』（夏川愛華）、『THE NEW GATE』（ミリー）、『ひみつのアイプリ』（天羽かおる）ほか。
X：@AkihoSuzumoto
各書店では特典付きで予約受付スタート。早期予約キャンペーンも実施されるほか、発売記念イベントも開催！
インフォスクエアで対象期間内にインフォスクエアで1冊ご購入の方を対象に、【あなたのお名前＆直筆サイン入り写真集】もしくは【あなたのお名前を呼ぶボイスメッセージ】の豪華特典が！
3冊セットをご購入いただいた方には、【あなたのお名前を呼ぶボイスメッセージ】をプレゼントするほか、2026年3月21日（土）開催の写真集サイン会にご招待。お客様のご希望のページに【お名前＆直筆サイン】をお入れいたします。
さらに、限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集を販売！
早期予約キャンペーン
アニメイト
スマホステッカーA
期間：2026年1月19日（月）23:59まで
ゲーマーズ
スマホステッカーB
期間：2026年1月19日（月）23:59まで
インフォスクエア
期間内にご予約いただいた方【全員】に、以下いずれかの選べる特典をプレゼント！
1冊購入特典１.サイン入り写真集orボイスメッセージ
キャンペーン期間内に、インフォスクエアにてご予約いただいた方【全員】に、以下いずれかの選べる特典をプレゼント！
A.あなたのお名前＆直筆サイン入り写真集 ※1冊購入の場合、お名前とサインは皆様一律で同じページに入ります。
もしくは
B.あなたのお名前を呼ぶボイスメッセージ
※サイン、ボイスメッセージともにお名前ははひらがなorカタカナ8文字以内・ニックネーム可。
※1冊ご購入につきどちらかの特典をお選びいただけます。
3冊セット特典２.AB両特典に加え、イベントにご招待！
3冊セットご予約の方全員に、【A.あなたのお名前＆直筆サイン入り写真集】＆【B.あなたのお名前を呼ぶボイスメッセージ】の両特典をプレゼント！
さらに、3/21（土）開催の写真集サイン会にご招待！ A特典のお名前＆サインを写真集のお好きなページにお入れします！
※キャンペーンは通常版・限定版どちらも適用されます。
※3冊セットをご購入いただいた方は、A、Bの特典は一つずつプレゼントいたします。
※3冊セットの選べる特典Aの写真集へのサイン入れはイベント当日に行います。
※3冊セットのイベント参加券は数に限りがございます。充分な数をご用意しておりますが、販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付を終了いたしますのでご注意ください。
期間：2026年1月19日（月）23:59まで
対象商品一覧
https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3142149(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3142149)
限定版・特典情報
アニメイト
限定版A
ボイスメッセージDLシリアル付き
予価：4,290円(税込)
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3347545/
限定版B
缶バッジ3種セット付き
予価：5,050円(税込)
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3347546/
限定版Premium
ボイスメッセージDLシリアル + 缶バッジ3種セット付き
予価：5,490円(税込)
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3347547/
通常版
予価：3,850円(税込）
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3347542/
共通特典１.
スマホステッカーA
※2026年1月19日（月）23:59までの早期予約者限定
共通特典２.
複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種よりランダムで1枚
※特典１.２.ともに絵柄はアニメイト共通
ゲーマーズ
限定版
A4サイズアナザーフォトブック + アクリルスタンド付き
予価：6,820円(税込)
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10856645/
通常版
予価：3,850円(税込）
https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10856643/
共通特典１.
スマホステッカーB
※2026年1月19日（月）23:59までの早期予約者限定
共通特典２.
複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種よりランダムで1枚
※特典１.２.ともに絵柄はゲーマーズ共通
AKIHABARAゲーマーズ本店でご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる【限定L判ブロマイド】をプレゼント！
インフォスクエア
限定版
B2タペストリー＆メイキングDVD（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様) ＆ L判ブロマイド7枚セット付き
予価：11,000円(税込)
https://infosquare.shop/?pid=189720475
通常版
予価：3,850円(税込）
https://infosquare.shop/?pid=189726792
共通特典１.
インフォスクエア限定カバー
※通常版のカバーは付きません
共通特典２.
複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種よりランダムで1枚
※特典１.２.ともに絵柄はインフォスクエア共通
お土産プレゼントキャンペーン
対象期間中にインフォスクエアでご予約・ご購入のお客様の中から抽選で涼本さんが長野で選んだサイン入りのお土産をプレゼント！
タワーレコード
通常版
予価：3,850円(税込）
特典
L判ブロマイド
https://tower.jp/item/7936046
※時間帯によっては混みあい、商品ページが見つからない場合がございます。しばらく時間をおいてから再度お試しください。
※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。品切れの場合もございますのでご了承ください。
※お手数ですが、在庫状況や予約・通販対応につきましては、各店舗・法人にお問い合わせください。
イベント情報
――2026年3月21日（土）開催――
写真集サイン会(お客様のご希望のページにサイン＆宛名入れ)
＜対象法人＞
インフォスクエア
＜日程・会場＞
2026年3月21日（土）＠東京都内某所
＜内容＞
写真集サイン会(お客様のご希望のページにサイン＆宛名入れ)
＜参加方式＞
先着制 ※3冊セットご予約の方が対象
＜応募期間＞
2026年1月19日（月）23:59まで
イベント詳細やお申込みは下記ページをご確認ください。
https://infosquare.shop/?pid=189727053
――2026年3月22日（日）開催――
写真集お渡し会
＜対象法人＞
タワーレコード新宿店
＜日程・会場＞
2026年3月22日（日）＠タワーレコード新宿店
＜内容＞
写真集お渡し会
＜参加方式＞
先着制
＜応募期間＞
2026年1月19日（月）23:00まで
イベント詳細やお申込みは下記ページをご確認ください。
https://teket.jp/186/62078
――2026年5月10日（日）開催――
特典ブロマイドサイン会
＜対象法人＞
アニメイト・ゲーマーズ
＜日程・会場＞
2026年5月10日（日）＠東京都内某所
＜内容＞
特典ブロマイドサイン会
＜参加方式＞
抽選制
＜応募期間＞
2026年4月20日（月）23:59まで
詳細は下記URLよりご確認ください。
アニメイト
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114509
ゲーマーズ
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7078
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
『涼本あきほ1st写真集（仮）』
発売日：2026年3月18日（水）
価格：3,850円（税込）
仕様：A4判 96ページ オールカラー
発行：イマジカインフォス
発売：主婦の友社