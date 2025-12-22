声優・涼本あきほさんのファースト写真集が2026年3月18日に発売決定＆予約開始！

株式会社イマジカインフォス『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット『涼本あきほ1st写真集（仮）』先行イメージカット

涼本さんが初の写真集のロケ場所に選んだのは以前から行ってみたかったという長野県。

善光寺や国立天文台・野辺山などの長野の観光スポットを訪れたほか、「温泉街や川で撮影したい！」という涼本さんの夢を叶えた一冊。

また、「写真集を出す際には必ず着る」とファンの皆さんと約束していたというメイド服も。写真集を見るのも好きという彼女の思いが詰まった写真集です。

写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当します。

【涼本あきほさんコメント】

写真集は声を使わない表現のお仕事なので、ちょっぴりの緊張と目いっぱいのわくわくを抱えて撮影してきました！ 場所はずっと行きたいと思っていた長野県！

普段から思っていることではありますが、撮影を進めていくなかで、本当に私はたくさんの方に支えられてここにいるのだとあらためて痛感しました。

私には何があるんだろうと走り出してから数年、私にはこれがあるんだぞ！と胸を張れるような宝物とたくさん出会ってきました。この写真集も、そんな宝物になると思います。

たくさんの方の支えがあって、応援があって出来上がった一冊です。私を応援してくださっている方、まだ私のことを知らない方、多くの方にお手に取っていただけますように！

＜profile＞

すずもとあきほ●10月16日生まれ、ヴィムス所属。主な出演作は、アニメ『アイドルマスター シャイニーカラーズ』（有栖川夏葉）、『夢見る男子は現実主義者』（夏川愛華）、『THE NEW GATE』（ミリー）、『ひみつのアイプリ』（天羽かおる）ほか。

X：@AkihoSuzumoto

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

『涼本あきほ1st写真集（仮）』

発売日：2026年3月18日（水）

価格：3,850円（税込）

仕様：A4判 96ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社