近畿大学農学部（奈良県奈良市）がアグリビジネス実習の一環で、奈良県平群町、株式会社奈良祥樂（奈良県斑鳩町）と共同開発した「あまいもグラッセ」と、農学部生が生産した金時いもを利用した各種メニューが、令和8年（2026年）1月9日（金）に、平群町内の学校給食の特別メニューとして提供されます。【本件のポイント】●農学部のアグリビジネス実習の一環で共同開発した「あまいもグラッセ」と、同実習で生産した金時いもを利用した各種メニューを、平群町内の学校給食の特別メニューとして提供●農学部生が、原材料の金時いもの生産や給食のメニュー提案を担当●学生は農産物の生産から加工、流通、販売までを現場で学ぶことで、より専門的・実学的な知識を習得し、アグリビジネス（農業関連産業）のプロをめざす【本件の内容】近畿大学農学部農業生産科学科は、アグリビジネス実習の一環として、奈良県平群町、株式会社奈良祥樂と連携し、平成30年（2018年）に「あまいもグラッセ」を開発し、毎年、数量限定で道の駅大和路へぐり くまがしステーション等で販売しています。ホクホクとした食感と優しい甘さが特徴の金時いもを使用した菓子で、アグリビジネス実習を受講している学生が、毎年、原材料の金時いもの生産（生産地：奈良県平群町 近畿大学農学部・平群町共同実習農場）や商品のPR等を担当しています。この「あまいもグラッセ」に加え、令和7年度（2025年度）にアグリビジネス実習を受講している農学部生が生産を行った金時いもを利用した「さつまいものほっこりみそ汁」、「おいもとさけのほくほくごはん」、「おいもとベーコンのほくほくごはん」を、平群町内のこども園・小学校・中学校の給食の特別メニューとして提供します。メニューや名称の提案についても学生が担当しました。平群町の学校給食への「あまいもグラッセ」の提供は今回で3回目、「さつまいものほっこりみそ汁」、「おいもとさけのほくほくごはん」、「おいもとベーコンのほくほくごはん」の提供は今回が初めてとなります。学生は、これらの活動を通じて農産物の生産から加工、流通、販売までを現場で学ぶことで、より専門的・実学的な知識を習得し、アグリビジネス（農業関連産業）のプロをめざします。【給食での提供】日時 ：令和8年（2026年）1月9日（金）昼食時提供先 ：平群町立ゆめさとこども園（奈良県生駒郡平群町椿井242-1） 平群町立はなさとこども園（奈良県生駒郡平群町福貴1113） 平群町立平群小学校（奈良県生駒郡平群町吉新2-2-13） 平群町立平群北小学校（奈良県生駒郡平群町緑ケ丘1-4-1） 平群町立平群南小学校（奈良県生駒郡平群町椿井820） 平群町立平群中学校（奈良県生駒郡平群町福貴1301）提供内容：「あまいもグラッセ」 ゆめさとこども園・はなさとこども園 「おいもとさけのほくほくごはん」 ゆめさとこども園 「おいもとベーコンのほくほくごはん」 はなさとこども園 「さつまいものほっこりみそ汁」 ゆめさとこども園・はなさとこども園・ 平群小学校・平群北小学校・平群南小学校・平群中学校 （計約1,500名分）【近畿大学と平群町の包括連携協定】平群町は豊かな自然と歴史に恵まれた奈良県北西部に位置する町です。農業を基幹産業とし、小菊、バラ、いちご（古都華）、ぶどうの生産が盛んです。平群町と近畿大学は、平成25年（2013年）に「アグリビジネス実習」に関する業務委託契約を締結し、農学部農業生産科学科の実習を平群町内に設置した実習圃場で行う等、農業・食品関連分野を中心とした連携を実施しています。平成29年（2017年）1月には包括連携協定を締結し、平群町の有する豊かな自然環境、歴史、文化と、15学部49学科を有する本学の知見を生かして、まちづくりや文化学術振興等のさまざまな分野でのさらなる連携を進めています。【株式会社奈良祥樂】古都奈良を拠点とし、独自ブランド商品の「らほつ饅頭」「奈良県産ひのひかり米粉ロール」をはじめとした菓子類の企画・製造・販売や直営店の経営などを行っています。奈良祥樂の「祥」という言葉には「きざし」、特に「吉事のしるし」という意味があります。拠点としている奈良は、さまざまな食物や文化が集結し、また発信地となったシルクロードの終着点です。その終着点から再び「日々の暮らしに楽しい予感を・・・奈良からの贈り物」をコンセプトに、お菓子を通して楽しく心豊かなひとときをお届けします。所在地 ：奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺1丁目5-29代表者 ：代表取締役社長 植嶋葉子事業内容 ：菓子製造・企画・販売・流通卸・直営店舗展開ホームページ：https://nara-shogaku.jp/index.html【アグリビジネス実習】近畿大学農学部農業生産科学科では「アグリビジネスマイスター認定制度」を開設しており、その一環で3年生を対象に「アグリビジネス実習」（通年開催、実習幹事：教授 大石卓史）を行っています。本実習では、奈良県平群町の耕作放棄地を再生した圃場を中心に、農産物の作付け計画から栽培、管理、収穫、そして加工や販売までを一貫して学んでおり、令和7年度（2025年度）は3年生27人が受講しています。【関連リンク】農学部 農業生産科学科 教授 大石卓史（オオイシタカフミ）https://www.kindai.ac.jp/meikan/1245-oishi-takafumi.html農学部https://www.kindai.ac.jp/agriculture/