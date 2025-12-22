『ステーキハウス　フォルクス』優雅なお食事のひとときをトリュフ×ステーキ×ロブスターで味わう「Winter Truffle Fair」を12月23日（火）より全店で開催

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する『ステーキハウス フォルクス』では、2025年12月23日（火）より、冬限定フェア


「Winter Truffle Fair」を全店舗にて開催いたします。





本フェアでは、年末年始を彩るリッチで満足感の高いお食事をテーマに、トリュフの芳醇な香りと共に味わうステーキ、ロブスターとステーキの王道の組み合わせ、限定サイドメニュー、食後のひとときにはブリュレデザート、と特別なお食事にふさわしいメニューをご用意しました。



フォルクスならではのサラダバー・スープバー・焼きたてパンとともに、特別なお食事の時間をお楽しみくださいませ。


※新橋店のみ焼き立てパンの提供を行っておりません。



◎“ロブスター＆ステーキ”の贅沢プレート


おすすめはトリュフの香りを纏ったグレイビーソースとともにお楽しみいただくステーキと、香ばしく焼き上げたロブスターを一皿で楽しめるメインディッシュ。


ステーキは人気の三種のロインステーキ（フィレ、サーロイン、黒毛和牛サーロイン）から選べ、食べ応えのある食感のロブスターの黄金焼きも楽しめる、満足感のある組み合わせに仕立てました。



トリュフ仕立て　熟成フィレステーキ100g


＆ロブスター黄金焼」


＜トリュフグレイビーソース＞



5,080円（税込5,588円）


※サラダバー付き





●ステーキは下記へ変更可能


・熟成サーロインステーキ150g　4,980円（税込5,478円）※サラダバー付き


・黒毛和牛サーロインステーキ100g　5,180円（税込5,698円）※サラダバー付き


※一部店舗では価格が異なります。



◎トリュフ仕立てステーキ単品もご用意しております。（すべてサラダバー付き）



トリュフ仕立て　熟成サーロインステーキ150g＜トリュフグレービーソース＞



　3,480円（税込3,828円）


※サラダバー付き





●部位違いの商品もご用意しております。


・トリュフ仕立て　熟成フィレステーキ100g　3,580円（税込3,938円）


・トリュフ仕立て　黒毛和牛サーロインステーキ100g　3,680円（税込4,048円）


※一部店舗では価格が異なります。



◎サイド・ワイン・デザートまで冬らしい満足感を



サイドディッシュには、単品でも楽しめるロブスター黄金焼や、トリュフとポルチーニを使用した一味違うライスコロッケをご提案します。


冬フェアメニューのステーキやサイドディッシュと相性の良い果実味の強い新提案のワイン（メタルクラシック＜オーストラリア産＞）をご用意しておりますのでお楽しみくださいませ。





●単品 ロブスター黄金焼


1,580円（税込1,738円）







●ライスコロッケ（冬フェア限定メニュー）


～トリュフとポルチーニのクリームソース～


　680円（税込748円







●メタル クラシック シラーズ


（赤・フルボディ・オーストラリア産）


　2,380円（税込2,618円）






●メタル クラシック シャルドネ


（白・辛口・オーストラリア産）


　2,380円（税込2,618円）






■ 食後を彩る「冬のブリュレデザート」




デザートには、冬にぴったりなブリュレ仕立てのスイーツをご用意しました。


香ばしくキャラメリゼしたパリッとした食感と、トロリとなめらかなカスタードが魅力のブリュレは、食感と口どけのコントラストが楽しめる一品です。



パフェでは味の重なりや変化を、


デザートプレートではブリュレ本来の味わいを。


お好みに合わせてお選びください。





●チョコとベリーのブリュレパフェ


　780円（税込858円）






●コーヒーとキャラメルのブリュレパフェ


　780円（税込858円）






●ブリュレ＆フランボワーズソルベ


　480円（税込528円）





※新橋店ではブリュレデザートを販売しておりません。



■Winter Truffle Fair　開催概要



・販売店舗：ステーキハウス フォルクス 全店舗


・販売開始日：2025年12月23日（火）


※予告なく販売を終了する場合がございます。


※一部店舗では販売価格・内容が異なる場合がございます。


※新橋店ではブリュレデザートを販売しておりません。



【会社概要】



会社名：株式会社アークミール


所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4階


代表者：代表取締役社長 柳 先


設立：1970年7月1日


URL：https://www.arcmeal.co.jp



事業内容：ステーキを中心とする料理および飲料の加工・調理・提供



株式会社アークミールは、「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、特別な時間と価値の提供に取り組んでまいります。