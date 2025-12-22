『ステーキハウス フォルクス』優雅なお食事のひとときをトリュフ×ステーキ×ロブスターで味わう「Winter Truffle Fair」を12月23日（火）より全店で開催
株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する『ステーキハウス フォルクス』では、2025年12月23日（火）より、冬限定フェア
「Winter Truffle Fair」を全店舗にて開催いたします。
本フェアでは、年末年始を彩るリッチで満足感の高いお食事をテーマに、トリュフの芳醇な香りと共に味わうステーキ、ロブスターとステーキの王道の組み合わせ、限定サイドメニュー、食後のひとときにはブリュレデザート、と特別なお食事にふさわしいメニューをご用意しました。
フォルクスならではのサラダバー・スープバー・焼きたてパンとともに、特別なお食事の時間をお楽しみくださいませ。
※新橋店のみ焼き立てパンの提供を行っておりません。
◎“ロブスター＆ステーキ”の贅沢プレート
おすすめはトリュフの香りを纏ったグレイビーソースとともにお楽しみいただくステーキと、香ばしく焼き上げたロブスターを一皿で楽しめるメインディッシュ。
ステーキは人気の三種のロインステーキ（フィレ、サーロイン、黒毛和牛サーロイン）から選べ、食べ応えのある食感のロブスターの黄金焼きも楽しめる、満足感のある組み合わせに仕立てました。
トリュフ仕立て 熟成フィレステーキ100g
＆ロブスター黄金焼」
＜トリュフグレイビーソース＞
5,080円（税込5,588円）
※サラダバー付き
●ステーキは下記へ変更可能
・熟成サーロインステーキ150g 4,980円（税込5,478円）※サラダバー付き
・黒毛和牛サーロインステーキ100g 5,180円（税込5,698円）※サラダバー付き
※一部店舗では価格が異なります。
◎トリュフ仕立てステーキ単品もご用意しております。（すべてサラダバー付き）
トリュフ仕立て 熟成サーロインステーキ150g＜トリュフグレービーソース＞
3,480円（税込3,828円）
※サラダバー付き
●部位違いの商品もご用意しております。
・トリュフ仕立て 熟成フィレステーキ100g 3,580円（税込3,938円）
・トリュフ仕立て 黒毛和牛サーロインステーキ100g 3,680円（税込4,048円）
※一部店舗では価格が異なります。
◎サイド・ワイン・デザートまで冬らしい満足感を
サイドディッシュには、単品でも楽しめるロブスター黄金焼や、トリュフとポルチーニを使用した一味違うライスコロッケをご提案します。
冬フェアメニューのステーキやサイドディッシュと相性の良い果実味の強い新提案のワイン（メタルクラシック＜オーストラリア産＞）をご用意しておりますのでお楽しみくださいませ。
●単品 ロブスター黄金焼
1,580円（税込1,738円）
●ライスコロッケ（冬フェア限定メニュー）
～トリュフとポルチーニのクリームソース～
680円（税込748円
●メタル クラシック シラーズ
（赤・フルボディ・オーストラリア産）
2,380円（税込2,618円）
●メタル クラシック シャルドネ
（白・辛口・オーストラリア産）
2,380円（税込2,618円）
■ 食後を彩る「冬のブリュレデザート」
デザートには、冬にぴったりなブリュレ仕立てのスイーツをご用意しました。
香ばしくキャラメリゼしたパリッとした食感と、トロリとなめらかなカスタードが魅力のブリュレは、食感と口どけのコントラストが楽しめる一品です。
パフェでは味の重なりや変化を、
デザートプレートではブリュレ本来の味わいを。
お好みに合わせてお選びください。
●チョコとベリーのブリュレパフェ
780円（税込858円）
●コーヒーとキャラメルのブリュレパフェ
780円（税込858円）
●ブリュレ＆フランボワーズソルベ
480円（税込528円）
※新橋店ではブリュレデザートを販売しておりません。
■Winter Truffle Fair 開催概要
・販売店舗：ステーキハウス フォルクス 全店舗
・販売開始日：2025年12月23日（火）
※予告なく販売を終了する場合がございます。
※一部店舗では販売価格・内容が異なる場合がございます。
※新橋店ではブリュレデザートを販売しておりません。
【会社概要】
会社名：株式会社アークミール
所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4階
代表者：代表取締役社長 柳 先
設立：1970年7月1日
URL：https://www.arcmeal.co.jp
事業内容：ステーキを中心とする料理および飲料の加工・調理・提供
株式会社アークミールは、「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、特別な時間と価値の提供に取り組んでまいります。