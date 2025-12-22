『ステーキハウス　フォルクス』優雅なお食事のひとときをトリュフ×ステーキ×ロブスターで味わう「Winter Truffle Fair」を12月23日（火）より全店で開催

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する『ステーキハウス フォルクス』では、2025年12月23日（火）より、冬限定フェア

「Winter Truffle Fair」を全店舗にて開催いたします。

本フェアでは、年末年始を彩るリッチで満足感の高いお食事をテーマに、トリュフの芳醇な香りと共に味わうステーキ、ロブスターとステーキの王道の組み合わせ、限定サイドメニュー、食後のひとときにはブリュレデザート、と特別なお食事にふさわしいメニューをご用意しました。

フォルクスならではのサラダバー・スープバー・焼きたてパンとともに、特別なお食事の時間をお楽しみくださいませ。

※新橋店のみ焼き立てパンの提供を行っておりません。

◎“ロブスター＆ステーキ”の贅沢プレート

おすすめはトリュフの香りを纏ったグレイビーソースとともにお楽しみいただくステーキと、香ばしく焼き上げたロブスターを一皿で楽しめるメインディッシュ。

ステーキは人気の三種のロインステーキ（フィレ、サーロイン、黒毛和牛サーロイン）から選べ、食べ応えのある食感のロブスターの黄金焼きも楽しめる、満足感のある組み合わせに仕立てました。

トリュフ仕立て 熟成フィレステーキ100g

＆ロブスター黄金焼」

＜トリュフグレイビーソース＞

5,080円（税込5,588円）

※サラダバー付き

●ステーキは下記へ変更可能

・熟成サーロインステーキ150g 4,980円（税込5,478円）※サラダバー付き

・黒毛和牛サーロインステーキ100g 5,180円（税込5,698円）※サラダバー付き

※一部店舗では価格が異なります。

◎トリュフ仕立てステーキ単品もご用意しております。（すべてサラダバー付き）

トリュフ仕立て 熟成サーロインステーキ150g＜トリュフグレービーソース＞

3,480円（税込3,828円）

※サラダバー付き

●部位違いの商品もご用意しております。

・トリュフ仕立て 熟成フィレステーキ100g 3,580円（税込3,938円）

・トリュフ仕立て 黒毛和牛サーロインステーキ100g 3,680円（税込4,048円）

※一部店舗では価格が異なります。

◎サイド・ワイン・デザートまで冬らしい満足感を

サイドディッシュには、単品でも楽しめるロブスター黄金焼や、トリュフとポルチーニを使用した一味違うライスコロッケをご提案します。

冬フェアメニューのステーキやサイドディッシュと相性の良い果実味の強い新提案のワイン（メタルクラシック＜オーストラリア産＞）をご用意しておりますのでお楽しみくださいませ。

●単品 ロブスター黄金焼

1,580円（税込1,738円）

●ライスコロッケ（冬フェア限定メニュー）

～トリュフとポルチーニのクリームソース～

680円（税込748円

●メタル クラシック シラーズ

（赤・フルボディ・オーストラリア産）

2,380円（税込2,618円）

●メタル クラシック シャルドネ

（白・辛口・オーストラリア産）

2,380円（税込2,618円）

■ 食後を彩る「冬のブリュレデザート」

デザートには、冬にぴったりなブリュレ仕立てのスイーツをご用意しました。

香ばしくキャラメリゼしたパリッとした食感と、トロリとなめらかなカスタードが魅力のブリュレは、食感と口どけのコントラストが楽しめる一品です。

パフェでは味の重なりや変化を、

デザートプレートではブリュレ本来の味わいを。

お好みに合わせてお選びください。

●チョコとベリーのブリュレパフェ

780円（税込858円）

●コーヒーとキャラメルのブリュレパフェ

780円（税込858円）

●ブリュレ＆フランボワーズソルベ

480円（税込528円）

※新橋店ではブリュレデザートを販売しておりません。

■Winter Truffle Fair 開催概要

・販売店舗：ステーキハウス フォルクス 全店舗

・販売開始日：2025年12月23日（火）

※予告なく販売を終了する場合がございます。

※一部店舗では販売価格・内容が異なる場合がございます。

※新橋店ではブリュレデザートを販売しておりません。

【会社概要】



会社名：株式会社アークミール

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4階

代表者：代表取締役社長 柳 先

設立：1970年7月1日

URL：https://www.arcmeal.co.jp

事業内容：ステーキを中心とする料理および飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは、「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、特別な時間と価値の提供に取り組んでまいります。