STANCEは2026シーズンよりオリックス・バファローズとオフィシャル ベースボールソックス着用のパートナーシップ契約を締結しました。

カスタムプロデュース株式会社

メジャーリーグ（MLB）全30球団が公式採用するSTANCEは、「オリックス・バファローズ」とオフィシャルベースボールソックスのパートナーシップ契約を締結しました。今回のパートナー契約は、2026シーズンではプラクティスソックス（練習用）をサポートします。2027シーズンからは公式試合用ソックスの着用をスタートし、魅せるソックスとして新しい風を野球界に吹込んでいきます。

■ オリックス・バファローズ｜公式ホームページ

https://www.buffaloes.co.jp/

オリックス・バファローズ練習用プラクティスソックス

2026シーズンからSTANCEの高機能なカジュアルソックスをオリックス・バファローズは練習用プラクティスソックスとして採用します。つま先やかかとのフィット感も良く、しっかりしたアーチサポートで疲れを軽減します。STANCEは快適な履き心地で選手を足元からサポートします。

MLBでは2016年から全30球団がSTANCEを着用し「魅せる足元」を演出している

STANCEのベースボールソックスは、野球のパフォーマンスを向上させるギア的な要素とファッション性、両方を兼ね備えています。メジャーリーグ（MLB）では、2016年から全30球団がSTANCEを着用してプレーしています。また、「母の日」や「オールスター」、そして「独立記念日」などのスペシャルイベントの際には、その日だけのスペシャルソックスを用意して着用しています。

STANCEとは

アメリカ、カリフォルニア州のサンクレメンテにて誕生。スケートやサーフィン、アートといった西海岸のカルチャーをルーツに、オリジナリティと自己表現を求める人たちに向けたソックスブランドとしてスタート。現在はMLBのオフィシャルサプライヤーとしても採用されており、様々な人気アーティストなどとコラボレーションモデルを発表し話題を呼んでいる注目のブランドです。

STANCE公式ホームページ

日本公式STANCEオンラインストア

URL：http://stance-jp.com

カスタムプロデュース株式会社について

本社：〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1-10-2 YSビル2F

代表者：代表取締役社長 郷右近 穣

設立：1993年11月

電話番号：04-7183-2380

URL：https://www.customproduce.com

事業内容：ファッションアパレル、雑貨、スポーツ用品等の輸入

取扱いブランド：STANCE, COAL, LEUS, PONTO, eo, 他

一般の方向けお問い合わせ先

STANCEカスタマーサービス

TEL：0800-800-2380