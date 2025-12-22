シャオシャオとレイレイの姿をうつした、＜友情の花束と双子パンダ金貨＞純金コイン宝飾ペンダント新発売！
インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、＜友情の花束と双子パンダ金貨＞純金コイン宝飾ペンダントを、I・E・I オリジナルショップにて販売いたします。
2021年6月23日、上野動物園に誕生した双子のパンダ、シャオシャオとレイレイ。
2026年1月には中国への返還が予定されている二頭によせて、愛らしいパンダたちの姿をうつした贅沢なコインペンダントが登場しました。
最高品位.9999の純金プルーフ貨幣に浮かび上がるのは、薔薇の花束を手に仲良く寄り添う双子のパンダたち。
薔薇はバチカンのモチーフも合わせて計13本デザインされ、花言葉にちなんでパンダたちとの「永遠の友情」が表現されています。
バチカンの薔薇の中央にはダイヤモンドをセット。気品ある煌めきがパンダたちとの思い出を美しく彩り、純金の豊かな輝きを際立たせます。
ペンダントは数量限定2026点で、金貨の発行国の発行証明書が付属します。
大切な方への贈り物にも最適な、ギフトケースに収めてお届けします。
2025年12月22日（月）より、I・E・I オリジナルショップにて販売いたします。
商品特設ページ：https://iei.jp/pandatw-pen/
＜友情の花束と双子パンダ金貨＞純金コイン宝飾ペンダント
クック諸島政府が発行する真正な法定金貨を使用したコインペンダント。
最高品位.9999の純金貨には、薔薇の花束を手に仲良く寄り添う双子のパンダが、高度な鋳造技術による凹凸（レリーフ）で表現されています。
金貨とバチカンを飾る13本の薔薇は、花言葉にちなんでパンダたちとの「永遠の友情」をイメージしています。
コインペンダントは、どちらの面を表にしても身に着けられるリバーシブルタイプ。
金貨のもうひとつの面には、元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が刻まれています。
正真正銘の法定貨幣である金貨は、穴を開けるなどの加工を施すことなく、そのままの状態で18金製のフレームにセット。
薔薇を象った立体的なバチカンには、ダイヤモンドが煌めきます。
コインペンダントはギフトケースに収めてお届けします。
■商品情報
商品名：＜友情の花束と双子パンダ金貨＞純金コイン宝飾ペンダント
価格：149,800円（税込164,780円）
発売日：2025年12月22日（月）
お届け：2026年2月下旬
発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社
URL：https://iei.jp/pandatw-pen/
■金貨仕様
発行限定：2026点
品質：プルーフ
額面：10クックアイランド・ドル
重さ：1/25オンス(約1.2グラム)
品位：.9999金
直径：約13.92ミリ
発行：クック諸島政府
発行年：2026年
鋳造：マイヤーズ造幣所（ドイツ）
■ペンダント仕様
材質：ペンダントトップ＝金貨（品位.9999） フレーム・バチカン＝18金、ダイヤモンド1石（約0.01ct） チェーン＝24金仕上げスターリング・シルバー（925銀）
サイズ（約）：ペンダントトップ＝縦22×横14.5mm（フレーム含む） チェーン＝最長45cm（フリーアジャスター）
日本製
■会社概要
会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社
所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル
代表者：代表取締役社長 原 良郎
設 立：昭和57年(1982年)9月1日
資本金：100,000千円
ＵＲＬ：http://iei.co.jp
事業内容：通信販売
■お問い合わせ先
＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)
＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)
※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合
もございますので、予めご了承ください。
※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。