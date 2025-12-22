多様な挑戦者が集まる沖縄市「コザスタートアップ商店街」、企業との共創を生むパートナープログラムを開始

フォーシーズ株式会社

県内・県外および海外スタートアップ、クリエイター、行政、金融機関、海外事業者など多様な挑戦者が集う「コザスタートアップ商店街（以下、KSA）」を運営し、都市型スタートアップカンファレンス「KOZAROCKS」を企画・開催してきた KSA運営委員会（事務局：フォーシーズ株式会社 他）は、企業・団体の共創参画を促進する「KSAパートナープログラム」を正式に開始しました。

参画企業は本プログラムを通じて、

・新規事業共創

・地域共創プロジェクト参画

・実証（PoC）フィールドの獲得

・ブランド価値向上（社会性・地域貢献）

などの機会を得られます。

■ KSA（Koza Startup Arcade）とは？

KSAは、沖縄市コザの商店街エリアに形成されたスタートアップ、クリエイター、行政、金融機関、海外事業者などが集まる挑戦者コミュニティです。

現在、コワーキング、シェアオフィス、スタジオ、ギャラリーなど15拠点が連携し、「挑戦者同士が日常的に出会い、共創が生まれる環境」を育てています。

また、KSAの取り組みの象徴として開催されている都市型スタートアップカンファレンス「KOZAROCKS」には、毎年数千名が来場。街全体を舞台に挑戦者が混ざり合うことで、新たな出会いや共創が生まれる “挑戦の祭典” として成長しています。

KSAは、この数年間で挑戦者が集まり、交わり、新しい価値が生まれ続けるエコシステムへと成長してきました。

商店街の中には、新しいオフィスや店舗が次々と立ち上がり、多様な挑戦者--スタートアップ、クリエイター、事業会社など--100名以上が入居しています。

年間120回を超えるイベントやワークショップを通じて日常的に新しい交流と学びが生まれ、年間1万人以上がこのエリアを訪れることで、挑戦が見える・出会える街としての動きが加速しています。

こうした蓄積が、事業共創、採用、地域連携、クリエイティブプロジェクトなど企業と挑戦者の新しい協働を実際に生み出してきたKSAの強みです。

■ なぜパートナープログラムを開始するのか？

KSAは「挑戦の循環をつくり、新しい産業と文化を生み出す」というミッションのもと、挑戦者が集まり育つ環境を形成してきました。今後は、企業・団体が持つ外部資源を取り込むことで、挑戦の成長と社会実装を促すフェーズに移行します。

今回開始するパートナープログラムは、事業連携・採用・実証・知見提供などを通じて企業が挑戦の循環に参画し、新たな価値創出を共に担うための枠組みです。

■ 企業の目的に合わせて選べる、4つの参画プラン

企業ごとに異なる目的や関与の深さに対応するため、KSAでは参画レベルに応じた4種類のパートナープランを設定しました。

交流・学び・共創・戦略参画など、企業が求める関わり方に応じて柔軟に挑戦の循環へ参加できる設計となっています。

● Raise Partner（応援）

挑戦を応援し、コミュニティを支える個人・団体向け。

● Growth Partner（接点づくり）

挑戦者との接点づくりや学びを求める企業向け。

● Strategy Partner（共創）

事業連携・実証・採用など具体的な協業を行う企業向け。

● Vision Partner（未来共創）

KSAの方向性づくりから関与し、地域の未来を共につくるリーディング企業向け。

■ KSA運営委員長 豊里コメント

KSAは、多様な挑戦者と企業の交わりから新しい価値を生み出す場として進化してきました。この循環を文化として社会に根づかせていくことが、私たちの長期的なビジョンです。

パートナープログラムは、企業がその循環に参画し、自社の成長と地域の未来に同時に貢献できる仕組みです。挑戦を起点とした新しい産業の創出を、この取り組みを通じて継続的に生み出していきます。

フォーシーズ株式会社 代表取締役

豊里健一郎

