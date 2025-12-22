ラーメン札幌一粒庵(運営：グラシアス有限会社／北海道札幌市)は、株式会社万代(本社：宮城県)が運営するアミューズメント施設「万代」にて、当社の乾麺商品「ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン」がクレーンゲーム景品として2025年12月19日(金)より展開を開始しました。





遊びの中で偶然出会い、「取れた！」という高揚感の先に、専門店の味を楽しめる――

食とエンターテインメントをつなぐ新しい取り組みです。





アミューズメントパーク万代 BiVi新さっぽろ店





■景品登場店舗(2025年12月19日現在)

・万代 旭川アスパ永山店

・万代 Bivi新さっぽろ店

・万代 苫小牧店

・万代 音更店





※店舗情報

https://mandai-s.jp/





アミューズメントパーク万代 ラーメン札幌一粒庵コーナー





■景品商品について

【商品名】

ラーメン札幌一粒庵

北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン(乾麺)





ラーメン札幌一粒庵 北海道産にんにくパウダー使用 味噌ラーメン





【特徴】

・北海道産小麦を使用したコシのある乾麺

・北海道産にんにくパウダーを使用した、香りとコクのある味噌スープ

・お店の味をベースに、ご家庭で楽しめる設計

・パッケージデザインはソラノアトリエ 小菅謙三氏(砂川市)





デザイナー小菅謙三氏による味噌ラーメン





商品詳細(一粒庵お取り寄せサイトより)：

https://ichiryuan-ec.com/?pid=176701330&srsltid=AfmBOoqpz2svOCpQPG09gWuJC9k_yrYS0SkzuXiCvVT0Leav6yCAqDRD





小菅謙三氏について：

https://soranoatelier.com/soranoatelier.html









■ラーメン札幌一粒庵について

「ラーメン札幌一粒庵」は、

札幌駅前で営業するラーメン店として、地産地消、医食同源、一期一会をコンセプトに、北海道産素材にこだわった一杯を提供しています。





9割を北海道素材にしながらも長年越えられなかった、1年を通して「北海道産にんにく」を仕入れ続けることの壁。





2020年から始まった札幌での試験栽培支援を始まりとし、2021年から美唄市にんにく農家との取引を開始し、生産者指定の北海道産にんにくの安定的な仕入れが実現したことにより、2022年に店舗の「味噌ラーメン」を道産にんにく味噌ラーメンとしてリニューアルしました。





ラーメン札幌一粒庵 道産ニンニク味噌ラーメン





そのこだわりは、お家で楽しむ乾麺にも引き継がれています。

北海道産にんにくパウダーを配合し、可能な限りお店のツルモチ食感を表現しました。





今回のクレーンゲーム景品は、「ラーメンを食べる場」から「ラーメンと出会うきっかけ」へと広げる一粒庵の新たな取り組みです。





公式サイト：

https://ichiryuan.com/





ラーメン札幌一粒庵 外観





■万代について

東北・北海道を中心に展開するアミューズメント施設、「万代」。

独自の景品開発や地域性を活かした企画力、そして「遊びの創造」に定評があり、幅広い世代に支持されています。

超大型のゲームセンターの中でもクレーンゲームに特化した遊び場は、雑貨から食品まで種類豊富。ラーメン景品のコーナーも充実しています。





公式サイト：

https://shop.mandai-s.jp/









「食べる場」だけでなく、「出会う場」から始まるラーメン体験。

一粒庵は、その可能性をこれからも探っていきます。





【グラシアス有限会社 会社概要】

所在地 ： 北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番 ホクレンビルB1F

代表者 ： 大島 陽

設立 ： 2003年

事業内容： 飲食店経営(ラーメン札幌一粒庵、タップルーム 泡とギョーザ)、

酒類販売等

URL ： https://ichiryuan.com/