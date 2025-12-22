AI時代の検索行動とは？3,000人への調査による店舗事業者向け行動データレポート【いま押さえておきたい「検索×AI」の最新トレンド】を公開

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の21～59歳の男女3,000人を対象に、インターネット検索およびAIツールの利用実態に関する調査を実施しました。

検索エンジンやAIチャット、AIO（AI Overview）など、情報収集手段が多様化するなかで、生活者の検索行動やAIに対する認識は大きく変化しています。

本調査では、検索・AIツールの利用頻度や認知状況、AI検索への評価を年代・性別別に整理し、店舗事業者がこれからの「検索×AI」時代に押さえておきたいポイントをまとめました。

調査結果の一部は本リリース内で紹介するとともに、詳細は

『いま押さえておきたい「検索×AI」の最新トレンド 店舗事業者向け・行動データレポート』にて公開しています。

調査結果概要

・インターネット検索を「ほぼ毎日利用している人」は69.0％にのぼり、情報収集の起点として検索が依然として中心であることが確認された

・情報収集手段としては「Googleなどの検索エンジン」が61.2％と最も多い一方で、「AIチャットツール」も14.8％に達しており、検索以外の情報接点が広がり始めている状況がうかがえる

・AIに対して「信頼できる」「やや信頼できる」と感じている人は59.0％と過半数を占め、慎重さは残るものの、AIを前向きに受け止める層が一定数存在している

調査結果ハイライト

AIツールの利用頻度

ChatGPTなどのAIツールを知っていると回答した1,243人のうち、AIツールの利用頻度は67.5％が「週1回以上」と回答し、AIが日常業務や生活に取り込まれていることが示された。

「月1回程度」は22.1％で、ライト利用層は比較的少数にとどまった。

利用シーンの具体化が進むほど、継続利用がさらに促進される可能性が高いと考えられる。

利用経験のあるAIツール

「インターネット検索を毎日使い」「AIツールを週1回以上利用する」300人（男性150人/女性150人）を対象にした追加調査では、使用経験のあるAIツールは「ChatGPT（83.0％）」が最も多く、次いで「Gemini（54.0％）」が続き、テキスト生成系の利用が進んでいる様子が確認された。

画像・音声生成やAI検索など多用途のツールも一定数利用されており、用途に応じてAIを使い分ける行動が広がっていることが明らかとなった。

AIツールの利用開始時期

利用開始時期は「2024年ごろ（35.0％）」と「2025年になってから（32.3％）」が最も多く、直近1～2年で利用が急速に広がったことが確認された。一方で早期利用層（2022年以前）は少数で、AI普及が最近の技術進化や話題化の影響を受けている様子が見られた。

こうした結果から、AIは一部の先進層だけのものではなく、生活者にとって身近な情報収集手段として定着しつつあることがうかがえます。

今後は、検索エンジン・AIチャット・AI要約など複数の接点において、同じ情報が正しく伝わる状態を整えることが、店舗事業者にとってより重要になっていくと考えられます。

長期的に安定した集客施策を検討するうえで、ぜひ本資料をご活用ください。

本レポートの主な収録内容- インターネット検索とAIツールの利用実態（年代・性別別）- AI検索・AIOに対する認識と評価- 検索×AI時代に店舗が押さえておきたいポイント

調査概要

調査方法 ：インターネットによるアンケート調査

調査対象 ：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の21～59歳、男女3,000人

調査日 ：2025年11月

