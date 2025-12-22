堺市で「多言語対応AIコンシェルジュ」実証を開始

株式会社IP DREAM堺ガイドの案内イメージ（B6サイズ）

株式会社IP DREAM（本社：東京都品川区、代表取締役：下山二郎）は、堺市と連携し、2026年1月1日より、生成AIと翻訳AIを活用した「多言語対応AIコンシェルジュ（堺観光ガイド）」の実証サービスを開始します。本サービスは、世界遺産を始めとする堺市内の観光スポットと、AIアバターが24時間・21言語で自然な対話形式により案内するものです。

観光客はQRコードを読み取るだけで、アプリ不要・登録不要で利用可能であり、国内外の旅行者に新たな観光体験を提供します。

堺市内の観光案内所、観光施設に設置するチラシに加え、大阪市内のホテルで配布される英語版フリーマップを通じ、堺への日帰り観光を促進する導線の検証も行います。

■生成AIが地域データをもとに自然な観光案内を実現

本サービスでは、生成AIが事前に学習した地域情報に基づいて観光案内を行います。学習データには、大阪広域データ連携基盤ORDENの機能のひとつである「ODPO(Open Data Platform in Osaka)」が提供するオープンデータに加え、株式会社エム・データが提供するTVメタデータなどを活用しています。

登録されるデータはすべて日本語で構成されており、タグ編集などの加工作業を行うことなくAIが自動学習します。生成AIが回答した内容は翻訳AIによって多言語化され、21言語で観光客との質疑応答が可能になります。

地域情報サービスの持続的な運用には、地域データ収集・登録が不可欠です。本取り組みでは、インバウンド向けの翻訳作業やデータ編集を必要としないデータ整備の在り方についても検証を行います。

■実証の背景

このサービスには、生成AIと翻訳AIを組み合わせた多言語対応AIコンシェルジュプラットフォーム「VoiceOn(R) LLM」が組み込まれています。

当社はすでに、令和6年度 東京データプラットフォーム ケーススタディ事業として選定された「多言語対応AIコンシェルジュ」プロジェクト*1として秋葉原エリアでの観光ガイドを提供し、AIによる地域案内の有効性を確認しています。

堺市での取り組みは、大阪府が主催するOSAKAイノベーションデータラボ「beyond万博でデータが未来を創る」*2のプログラムを通じて、大阪府およびデータ提供企業との対話から生まれたものです。

■実証で検証する主なテーマ

本実証では、秋葉原での経験を踏まえ、以下の観点で効果検証を行います。

1.堺らしさの表現と観光体験の質向上

秋葉原では数千件のデータを登録しましたが、堺では世界遺産・歴史・文化・グルメなど特徴的な約1400件のデータを登録。利用傾向・満足度を分析し、地域特化型ガイドとしての有効性を検証します。

2.インバウンド観光客の送客導線の創出

堺市内のチラシに加え、大阪市内のホテルで配布される英語版フリーマップにQRコード広告を掲載。大阪から15分という好立地の強みを生かし、堺への日帰り観光促進効果を検証します（協力：株式会社駅探）。

3.固有名詞の多言語翻訳精度向上

世界遺産や歴史資料など堺固有の名称を正確に翻訳するための辞書登録を実施し、多言語対応の品質向上を図ります。

AIによる地域データを効率的に収集・自動学習、自然言語・多言語での自動応答、観光案内の信頼性向上といった仕組みを実装・検証し、持続可能な地域情報サービスの実用化を目指します。

また、全国5都市（札幌、東京、名古屋、大阪、福岡）のホテルで配布される英語版フリーマップと、地域の固有名詞を充実させることによって、日帰り観光促進の適用地域を拡大していくことを目指します。

*1 東京都Webページ 東京データプラットフォーム ケーススタディ事業 地域一体で育成する「多言語対応AIコンシェルジュ」プロジェクト

https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/business/data-utilization/case-study/project-r602

*2 大阪府Webページ OSAKAイノベーションデータラボ「beyond万博でデータが未来を創る」

https://www.pref.osaka.lg.jp/o060020/tokku_suishin2/orden/innovation_data_lab.html

■プロジェクト推進体制

株式会社IP DREAM

実証とりまとめ、AIプラットフォーム提供

堺市

企画・PR協力、観光データ提供（オープンデータ等）

株式会社駅探

企画協力、フリーマップ広告PR連携

株式会社エム・データ

TV 番組で紹介された堺に関連するTV メタデータの活用

株式会社データ・アート

AI アバターの共同開発、生成AI の感情表現

■サービスの概要（実証）

期間：2026 年1 月1 日～3 月31 日

提供場所：

・堺市内の観光案内所、観光施設（QR コード付きチラシを設置）

・大阪市内のホテル（英語版フリーマップにQR コード広告を掲載）

※サービスはどこからでもアクセス可能

利用方法：QR コードを読み取るだけで即時利用（アプリ不要・登録不要）

対応言語：21 言語

利用可能時間：24 時間（無料）

本AI は信頼性が高い情報に基づいて回答しますが、内容が事実と異なる場合がありま

す。行動に関しては、ご自身の判断において行っていただきますようお願いいたします。

■お問い合わせ先

株式会社IP DREAM VoiceOn サービス・サポートセンター

受付時間：月曜～金曜 9:00-17:00 ※土日・祝日・年末年始を除く

※2025～2026年の年末年始休暇：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）

TEL：050-3101-3866

Email：global-product@ip-dream.co.jp

