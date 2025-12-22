超低遅延プロ仕様！ゲーミング由来技術で思考と指が直結する「人機一体」マウスが、Makuakeで先行販売開始！

株式会社ラッシュライフ

株式会社ラッシュライフ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：庄司桂康）は、ゲーミング由来技術で開発された超低遅延プロ仕様マウス「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」と「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」の２モデルを、2025年12月22日（月）より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて発売いたします。

【URL】https://www.makuake.com/project/canvas-arc/

■本プレスリリース概略■

株式会社ラッシュライフは、ゲーミング由来技術で開発された超低遅延プロ仕様マウス「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」と「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」の２モデルを、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeで先行販売しました。２モデルともMakuakeでは最大32％オフから購入できます。先行販売期間は2025年12月22日から2026年03月21日まで。商品（＝リターン品）の発送は2026年5月下旬を予定(一部早期リターン品発送プランあり)。一般販売は2021年6月から順次開始されます。

今回の商品企画は、弊社のパートナー企業であるKonex Enterprises Ltd.(香港)が主体となってプロデュースされ、e-Sportsプロチームである「4am(*1)」と4,000時間に及ぶ共同開発によって、ピクセル単位のバランス調整が行われました。e-Sports競技者向けの反応速度と精度を備えながら、クリエーター/デザイナー/動画編集者の方々にも最適な操作性を実現した１ランク上の「プロ仕様マウス」です。

(*1)「4am」は中国上海と深センに拠点を持つe-Sportsチームで2017年に設立されました。多くのメンバーが登録しており、「PUBG」や「和平精鋭」等で活躍する実力派チームです。主なスポンサーには内外の有名企業が名を連ねています。

■本品の3つの特徴■

１．4K/8K高精細大画面や、マルチモニターで真価を発揮。ブレない、飛ばない、集中力が切れない

２．ゲーミング由来技術の超低遅延技術で、思考と操作のラグをゼロにできる「ゾーンに入る」マウス

３．「汎用タイプ(クリエーター/CAD/ビジネス/ゲーム)」と、「ゲーミング特化」の2モデル登場

■２モデルそれぞれのターゲットユーザー■

１．「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」

→ クリエーター/CAD/ビジネス/ゲーム

２．「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」

→ e-Sports競技者/ゲーマー

■商品概要とスペック■

１．「Canvas Arc Gaming & Business Mouse (汎用タイプ)」

一般販売予定価格： 23,800円/ 台(税込)

Makuake販売価格：16,600～19,000円/台(税込、数量限定)

２．「4am Starflash Gaming Pro (ゲーム特化タイプ)」

一般販売予定価格： 38,500円/ 台(税込)

Makuake販売価格：26,900～30,800円/台(税込、数量限定)

販売方法： 2025年12月22日から翌3月21日までは、Makuakeにて先行販売。

2026年5月下旬に購入支援者様にリターン品として発送予定。

2026年6月以降、自社ECサイトなどで一般販売予定。

■本品の公式サイトと、卸売/OEM生産/商品コラボなどの■

▼プロジェクト公式サイト↓

https://konexetp.my.canva.site/starflash/

商品についての詳細はこちらをご参照ください

▼卸売/OEM生産/商品コラボなどのご相談は↓

Konex Enterprises Ltd.(香港) Canvas Arc担当

canvas.arc@konex-etp.com.hk

までお問い合わせください。

■株式会社ラッシュライフについて■

大阪市内の自社開発のユニークな商品を提供するD2C企画商社です。

以下3つのセグメントを中心に事業展開しています。

(1)プロダクツの開発生産販売事業

(2)工業製品等の輸出入貿易事業

(3)商業広告のグラフィックデザイン及びブランディング事業

【会社概要】

会社名：株式会社ラッシュライフ

所在地：大阪府大阪市浪速区幸町1-3-16-401

代表者：庄司桂康

設立：2017年10月

URL：http://lushlife-glb.com/

事業内容： 商品のD2C企画販売/輸出入貿易/グラフィックデザイン及びブランディング

【お客様からのお問い合わせ先】

《Makuakeでの販売について、問い合わせ先》

TEL：06-4393-8103(平日9：00-17:00 土日祝日除く)

e-mail： shoji@lushlife-glb.com

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社ラッシュライフ、代表取締役、庄司桂康

TEL：06-4393-8103

e-mail： shoji@lushlife-glb.com