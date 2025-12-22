株式会社OTTOCAST(所在地：中国、代表者：チョウ セツキン)は、見守りカメラ《Cabin Care》を発売しました。2026年1月20日まで、お得なキャンペーンを実施します。





既存のカーナビ画面で「後部座席を見守る」という新発想。Cabin Careは、後部座席の様子を撮影する専用カメラとワイヤレスCarPlayアダプターを組み合わせた2in1の車内見守りシステムです。既存のカーナビ画面に後部座席の映像をリアルタイム表示でき、画面を切り替えることなく、前を向いたままお子さまの様子を確認できます。





リアルタイム表示 × 後部座席モニタリング









■今だけ！41％OFFの特別クーポン配布中

購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZKQHQLW

価格 ： 25,999円

クーポン適用後 ： 15,339円

クーポンコード ： XKK3T336

キャンペーン期間： 2026年1月20日まで









もう迷わない。選ばれる理由はここにある





■当社製品は、挿すだけで約10秒でセット完了するプラグ＆プレイ設計。複雑な設定や配線は不要で、純正ディスプレイにそのまま表示できるため、後付け感なくスマートに使用できます。ナビとベビーモニターを1画面で同時表示でき、安全性と利便性を両立。一方、従来品は設定や配線が煩雑で、固定力が弱く落下しやすい上、単機能のみで使い勝手に制限があります。使いやすさ・安定性・表示性能のすべてにおいて、当社製品の違いは一目で分かります。









スマホの小さなナビ画面は、もう不要。





■ナビとカメラ映像を1画面で同時表示。

画面切り替えや視線移動の手間を減らし、運転中でも後部座席の様子を前を向いたまま確認できます。画面分割表示や小画面モードに対応し、サイズや位置も自由に調整可能。必要な情報を一目で把握でき、より安全で快適なドライブをサポートします。









面倒な設定や専門知識は一切不要





■車のエンジンをかけて、本製品を差し込み、インターネットを接続だけで。

機械が苦手な方やご年配の方でも、驚くほど簡単に使いこなせます。

まさに「誰でもすぐに使える」スマートデバイスです。









広角150°＆角度調整対応





■150°の広角レンズと角度調整機能により、後部座席をより広い視野でしっかり確認できます。お子さまの動きや表情を死角なく捉え、前向き・後ろ向きのチャイルドシートいずれにも対応。前を向いたまま視界を確保でき、運転中も安心して見守れる設計です。









昼夜いつでも、クリアに見守り





■暗い車内でも、お子さまやペットの表情までしっかり確認。昼も夜も変わらない安心を、ドライブのすべての時間に。









誰でも簡単！工具不要の2WAY取り付け





■クリップ固定でスピーディー

ストラップ装着で幅広い車種に対応

安定設計で走行中も安心









差し込むだけの簡単接続





■設定不要で、誰でもかんたんスタート。

車に挿してスマホをBluetoothで接続するだけで、自動的にワイヤレス化。

面倒な初期設定や専門知識は一切いりません。

初めての方でもすぐ使える直感的な操作性で、いつでもスマートで整理された車内空間を実現します。









エンジンONで即接続。待ち時間ゼロの快適ドライブ。





■初回接続を完了すれば、次回以降は自動で接続されます。

エンジンをかけた瞬間に使えるから、もう待たされるストレスなし！









いつもの操作、そのまま。





■声で操る。触れずに使える。

「Hey Siri」と話しかけるだけで、ナビ操作・音楽再生・メッセージ送信・通話などがすべてハンズフリーで完結。

画面を見たり、ハンドルから手を離す必要はありません。

視線を前に、安心して運転に集中できます。

・タッチスクリーン

・ノブ(ダイヤル)

・ハンドルボタン

すべての操作に対応し、追加設定も不要。

いつもの操作感のまま、車が一瞬でスマートに進化します。









ご購入前のご確認





割引コード使用の手順

〇ステップ1

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。

〇ステップ2

注文を確認するページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所で、割引コードを入力してください。

※クーポンは数量限定となっております。上限に達し次第、期間内でも終了となる場合がございます。お早めにご利用ください。









オットキャスト 公式

Ottocast(オットキャスト)は、10年以上にわたりマルチスクリーン相互接続技術を研究開発し、先端技術を採用した高品質な車載用電子機器を生産しています。

現在は日本・アメリカ・ヨーロッパを中心に、30カ国以上で展開するAmazonトップグローバルセラーです。









■「OTTOCAST Cabin Care」も、充実したサポート体制で安心してご利用いただけます。

〇1年間の製品保証

購入日から1年間、故障や不具合は無償で修理または交換。





〇専用アプリ「OttoPilot」

動画チュートリアルやFAQで操作をサポート。ログ送信機能で不具合報告も簡単。





OTTOCASTは「快適で安全なカーライフ」を目指し、製品とサービスの品質向上に取り組んでいます。









【会社概要】

会社名 ： OTTOCAST(オットキャスト)

事業内容 ： 車載用スマートデバイスの企画・開発・販売

お問い合わせ ： service@ottocast.com

ブランドページ(Amazon)： https://www.amazon.co.jp/ottocast

YouTube ： https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon

X(Twitter) ： https://x.com/OTTOCAST_AMZ