【Dior】卓越したサヴォワールフェールを体現する「レディ ディオール クローバー」が登場

クリスチャン・ディオール合同会社(C)PAUL LEHR

メゾンのエレガンスを象徴する「レディ ディオール」が改めて再解釈され、装い新たに登場します。2026年春夏 コレクションに向けて、ジョナサン・アンダーソンは、自身のルーツであるアイルランドにオマージュを捧げた四つ葉のクローバーとムッシュ ディオールの迷信深さを想起させる赤いテントウムシのモチーフで飾られた、ラッキーチャームのバージョンを考案しました。

このバッグは、卓越したサヴォワールフェールを用いて製作されています。一つひとつのクローバーにホットスタンプが施された後、その個々が手作業で刺繍され、アトリエの優れた技術に光を当てています。お守りのように象られたチャームによって“D,I,O,R”の文字が昇華され、最後の仕上げとして精巧さと洗練のタッチを加えます。ジョナサン・アンダーソンによるディオールのコレクションは、2026年1月2日より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/DYzir)にて展開されます。

(C)PAUL LEHR(C)PAUL LEHR(C)PAUL LEHR「レディ ディオール」バッグ \1,400,000「レディ ディオール」バッグ \1,400,000「レディ ディオール」バッグ \1,400,000

ジョナサン・アンダーソンによる、ディオール 2026年サマー コレクションにインスパイアされたキャラクターたちが、12月22日より動くLINEスタンプになって登場します。ディオール公式LINEをお友だちに追加いただき、お楽しみください。

https://lin.ee/iZuffuj

＠Dior #Dior #ディオール #DiorSS26 #LadyDior

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir