【Dior】卓越したサヴォワールフェールを体現する「レディ ディオール クローバー」が登場
クリスチャン・ディオール合同会社
(C)PAUL LEHR
(C)PAUL LEHR
(C)PAUL LEHR
(C)PAUL LEHR
「レディ ディオール」バッグ \1,400,000
「レディ ディオール」バッグ \1,400,000
「レディ ディオール」バッグ \1,400,000
【お問合せ先】
(C)PAUL LEHR
メゾンのエレガンスを象徴する「レディ ディオール」が改めて再解釈され、装い新たに登場します。2026年春夏 コレクションに向けて、ジョナサン・アンダーソンは、自身のルーツであるアイルランドにオマージュを捧げた四つ葉のクローバーとムッシュ ディオールの迷信深さを想起させる赤いテントウムシのモチーフで飾られた、ラッキーチャームのバージョンを考案しました。
このバッグは、卓越したサヴォワールフェールを用いて製作されています。一つひとつのクローバーにホットスタンプが施された後、その個々が手作業で刺繍され、アトリエの優れた技術に光を当てています。お守りのように象られたチャームによって“D,I,O,R”の文字が昇華され、最後の仕上げとして精巧さと洗練のタッチを加えます。ジョナサン・アンダーソンによるディオールのコレクションは、2026年1月2日より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/DYzir)にて展開されます。
(C)PAUL LEHR
(C)PAUL LEHR
(C)PAUL LEHR
「レディ ディオール」バッグ \1,400,000
「レディ ディオール」バッグ \1,400,000
「レディ ディオール」バッグ \1,400,000
ジョナサン・アンダーソンによる、ディオール 2026年サマー コレクションにインスパイアされたキャラクターたちが、12月22日より動くLINEスタンプになって登場します。ディオール公式LINEをお友だちに追加いただき、お楽しみください。
https://lin.ee/iZuffuj
＠Dior #Dior #ディオール #DiorSS26 #LadyDior
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/DYzir