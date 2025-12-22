【新発売】上品なホワイトが輝く新作パワーストーンブレスレット『Huali～輝く』、ハワイ発「マルラニハワイ」ハワイ本店より新登場

写真拡大 (全13枚)

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」のハワイ本店より、清らかな幸福をテーマにした新作パワーストーンブレスレット『Huali～輝く』が登場しました。



上品なホワイトのグラデーションに、才能開花・健康・富貴・厄除けをサポートする天然石を採用。


日常にそっと寄り添い、内側から輝く力を引き出すブレスレットは、愛、才能、富貴、厄除けをテーマに仕上げた新作ブレスレットです。


世代やシーンを問わないオールホワイトのブレスレットは、クリスマスギフトはもちろん、ご自身のお守り、大切な方への贈り物ものにもおすすめです。




◆『Huali～輝く』


https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made/huali


◆販売価格：＄110（税別）



◆使用している石


レインボーオーラ：浄化・潜在能力を引き出す
ムーンストーン：癒し・幸福・恋愛と結婚のお守り・潜在能力の開花
淡水パール：魅力を引き出す・品格を高める・幸運を呼ぶ
水晶：総合運上昇・他の石の力を高める・浄化






＜無料オプション＞



ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。パーツ：シルバー925（ピンクゴールドメッキ）

ハワイ限定チャーム。引き輪で取外しが可能です。



◆取扱店舗


マルラニハワイ本店

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore


1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）


ドンキホーテホノルル から徒歩3分
アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分
ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分


■営業時間

11:00～18:00(完全予約制)


■ご予約／お問い合わせ

https://malulani.tv/hawaii-contact/



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)




世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。




本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。




大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



【マルラニハワイ公式アカウント】


◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。