【新発売】上品なホワイトが輝く新作パワーストーンブレスレット『Huali～輝く』、ハワイ発「マルラニハワイ」ハワイ本店より新登場

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」のハワイ本店より、清らかな幸福をテーマにした新作パワーストーンブレスレット『Huali～輝く』が登場しました。

上品なホワイトのグラデーションに、才能開花・健康・富貴・厄除けをサポートする天然石を採用。

日常にそっと寄り添い、内側から輝く力を引き出すブレスレットは、愛、才能、富貴、厄除けをテーマに仕上げた新作ブレスレットです。

世代やシーンを問わないオールホワイトのブレスレットは、クリスマスギフトはもちろん、ご自身のお守り、大切な方への贈り物ものにもおすすめです。

◆『Huali～輝く』

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made/huali

◆販売価格：＄110（税別）

◆使用している石

レインボーオーラ：浄化・潜在能力を引き出す

ムーンストーン：癒し・幸福・恋愛と結婚のお守り・潜在能力の開花

淡水パール：魅力を引き出す・品格を高める・幸運を呼ぶ

水晶：総合運上昇・他の石の力を高める・浄化

＜無料オプション＞

◆取扱店舗

ハワイの息吹を届けたい方への贈り物にも最適です。パーツ：シルバー925（ピンクゴールドメッキ）ハワイ限定チャーム。引き輪で取外しが可能です。マルラニハワイ本店

https://malulani.info/column/hawaii-mainstore

1750 Kalakaua Ave., Suite 1111（センチュリーセンター11階）

ドンキホーテホノルル から徒歩3分

アラモアナショッピングセンターから 徒歩10分

ロイヤルハワイアンセンターから徒歩13分

■営業時間

11:00～18:00(完全予約制)

■ご予約／お問い合わせ

https://malulani.tv/hawaii-contact/

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

世界中の人々に愛される地上の楽園、力強い癒しの波動を有するハワイオアフ島に居を構える、マルラニハワイ本店。

本店限定でお届けするラインナップは、マルラニハワイのコンセプトである「天然石の本来のエネルギーを活かした、おしゃれなパワーストーンアクセサリー」を体現するアイテムを、多数取り揃えております。

大自然が生み出した地球の宝物、天然石の魅力満載のパワーストーンアクセサリーを、ぜひご堪能ください。

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

