ポイントサイト「モッピー」がポイントサイト初の生体認証を導入

株式会社セレス

株式会社セレス（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:都木 聡、証券コード:3696、以下セレス）が運営するポイントサイト「モッピー」は、顔認証による生体認証を2025年12月22日より導入いたします。

これにより、ポイントサイトのセキュリティが強化され、第三者による不正アクセスなどによって発生しうるポイント流出のリスクを最小限に抑えることが可能となります。なお、今回の顔認証による生体認証の導入はポイントサイト初の取り組みとなります。

※自社調べ（2025年12月）「日本国内におけるポイントサービスのプレスリリースによる発表」

ポイントサイト「モッピー」は、累計会員数1,300万人が利用する国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴などの豊富なポイント獲得方法と、銀行・電子マネー・ギフト券・暗号資産など幅広いポイント交換先により多くの会員様にご支持いただいております。

ポイントサイト「モッピー」では、これまでショッピング利用会員様を対象とした「お買い物あんしん保証」の提供など、安心してサービスを利用いただける環境づくりに取り組んでまいりました。

近年、日本国内では、アカウント乗っ取りやランサムウェア被害などオンライン上の犯罪が増加しており、企業においてセキュリティの強化は重大な課題となっています。このような社会的背景を踏まえ、この度、ポイントサイト「モッピー」では、新たに顔認証による生体認証を導入する運びとなりました。

今後、ポイントサイト「モッピー」内で貯めたポイントを各種交換先へ交換するなどセキュリティ強化が求められる場面において、顔認証による本人確認を実施いたします。これにより、アカウント乗っ取りなどの不正アクセスによって、会員が保持しているポイントが他者に流出するリスクを最小限に抑えることが可能となります。

ポイントは今や「おまけ」ではなく、会員様の大切な資産としての価値を持つ時代に変わりつつあります。セレスでは、今後も多くの会員様に安心してポイントサイト「モッピー」をご利用いただけるよう、セキュリティの強化に取り組んでまいります。

＜顔情報の登録・認証方法＞

※一定の条件を満たした場合、ポイント交換時に顔情報の登録または顔認証による本人確認を行っていただきます。

※会員様の登録情報変更時には、「顔認証登録」または「顔認証」いただくことがございます。

＜モッピーについて＞

セレスが運営する「モッピー」は、累計 1,300 万人以上の方にご利用いただいている国内最大級のポイントサイトです。広告利用・ゲーム・アンケート・動画視聴など豊富なコンテンツ利用によりポイントが貯まり、多くの会員の皆様にご支持いただいております。サイト内で獲得したポイントは１P(ポイント)=１円相当で、WAONやnanacoなどの各種電子マネー、Apple Gift Cardなどの各種ギフト券、ビットコインなどの各種暗号資産、JAL マイルなどの航空マイル、銀行振込を通した現金など約60種類のサービスに交換が可能です。

モッピーURL：https://pc.moppy.jp/

■セレス 会社概要

会社名：株式会社セレス

代表者：代表取締役社長 都木 聡

所在地：東京都渋谷区桜丘町１番１号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー 21階

ＵＲＬ：https://ceres-inc.jp/