ZONe ENERGY × m 「STUDENTS POKER TOURNAMENT Vol.0」 学生限定のポーカー大会開催！

「ZONe ENERGY（ゾーン エナジー）」は、サミー株式会社(本社：東京都品川区 代表取締役社長執行役員 COO：星野 歩)が運営するポーカーブランド「ｍ（エム）」と共催し、 ２０２５年１２月６日(土)POKER HOUSE「m HOLD‘EM 目黒」にて、テキサスホールデムポーカーの学生大会『 ZONe ENERGY × m STUDENTS POKER TOURNAMENT Vol.0 』を実施いたしました。

ポーカーブランド「ｍ」は、マインドスポーツであるテキサスホールデムを通じて人々に知的興奮体験を提供し、日々の生活を元気にカラフルにしていくサミー株式会社が新規事業として手掛けるポーカーブランドです。

本大会は「ZONe ENERGY」のファンを増やすための公式学生アンバサダー「ZONe STUDENT BOOSTER」に所属する飛田 友花莉（とびた ゆかり）さんの発案により開催されました。

学生ポーカープレイヤーにも「ZONe ENERGYをもっと普及させたい」という想いから、飛田さんは大会の企画を発案しました。そして本企画をポーカーブランド「m」に提案したところ、若者世代における健全なポーカー文化の普及を目指す「m」の理念と合致したため、今回の大会を共催することとなりました。

大会当日は１０大学以上１００名を超える学生が参加し、提供された「ZONe ENERGY」とともにポーカーをお楽しみいただきました。大学の垣根を越え、大勢の学生同士が交流し、会場は終始活気に満ちた雰囲気となりました。

「STUDENTS POKER TOURNAMENT Vol.0」について

飛田 友花莉（とびた ゆかり）さん ZONe STUDENT BOOSTER 3期生

日程 ： ２０２５年１２月６日（土）

場所 ： m HOLD‘EM 目黒（https://mpj-portal.jp/official/meguro/）

参加条件：高校生以上のすべての学生を対象に事前予約制

開催イベント：ZONe×m TAG Tournament、MYSTERY BOUNTY

大会の様子

ポーカーセット・ポーカートランプがあたる！キャンペーン

ZONeオリジナルポーカーテーブルZONe×m POKERグッズプレイ風景会場全体ZONe ENERGYやオリジナルポーカーセットを中心としたメイン、サイドトーナメントの賞品

「m」とのコラボを記念し、「ZONe ENERGY」を購入して応募すると、ポーカーを楽しめるグッズがあたるキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン期間：２０２５年１２月下旬～開始予定

■対象商品：QRコード（※１）シール付き「ZONe ENERGY」全商品

（※１）（株）デンソーウェーブの商標登録です。QRシール付きZONe全商品

■景品・当選人数：

ZONe ENERGY オリジナルポーカーセット 全１種 計１５名

ZONe ENERGY オリジナルポーカートランプ（白・黒）全２種 各２５名 計５０名 １pt

他景品詳細はZONe公式サイトをご確認ください。

■応募ポイント数：

ZONe ENERGY オリジナルポーカーセット 全１種 ４ポイント

ZONe ENERGY オリジナルポーカートランプ（白・黒）全２種 １ポイント

■応募・抽選方法：

シール付の対象商品を購入し、缶側面に貼られているQRシールよりZONe LINE公式アカウントを「友だち追加」して、ZONeメンバーズプログラムに入会。１本購入ごとに貯められるポイントをGET。コースに応じたポイントをためて応募。その場で当たり外れが分かります。

※キャンペーン期間・内容・デザインは変更となる可能性があります

※ご当選は1アカウントにつき各賞品１回までです。

ポーカーブランド「m（エム）」

ポーカーブランド「ｍ（エム）」はマインドスポーツであるテキサスホールデムを通じて、知的興奮体験を提供し、人々の日々の生活を元気に、カラフルにしていく、サミーが新規事業として手掛けるポーカーブランド。

公式サイト：https://x.com/m_bysammy

公式x：https://mpj-portal.jp/

ZONe ENERGY について

「ZONe ENERGY」は、飲む者を無敵のゾーンへと導くエナジードリンクです。

