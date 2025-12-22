Toi Toi Toi出演、PEAK SPOT主催ライブ『PEAK SPOT JOIN Vol.2 - Xmas SP -』が12月21日（日）より開催

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、発起人・朝倉未来、ASOBISYSTEMとともに手掛けたガールズグループオーディション「Dark Idol PROJECT」から誕生した6人組ガールズグループ「Toi Toi Toi（トイトイトイ）」が、ASOBISYSTEMのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」主催イベント『PEAK SPOT JOIN Vol.2 - Xmas SP -』に出演したことをお知らせいたします。本公演は2025年12月21日（日）、東京・白金高輪SELENE b2にて開催されました。

PEAK SPOT所属の新グループ「log you（ログユー）」のフレッシュなパフォーマンスで会場が温まったのち、Toi Toi Toiがステージに登場。冒頭で披露されたのは、彼女たちの原点とも言える楽曲「涙のストーリーテラー」。挫折や葛藤を乗り越えてきた背景がにじむ歌声が、会場を一気に引き込んでいきます。続いて「HAPPY CLIMAX」では、タイトル通りの多幸感あふれるパフォーマンスでフロアを揺らし、ライブ序盤から一体感を生み出しました。

中盤に披露された最新曲「Fortune World」では、アップテンポなサウンドに合わせて観客から大きなコールが飛び交い、この日のボルテージは最高潮に。さらに「Cosmetic☆Cosmos」、「オトナヒロイン」と続き、可憐さと芯の強さを併せ持つToi Toi Toiならではの世界観を存分に表現しました。ラストはグループ名を冠した「Toi Toi Toi」。フロアを包み込むような笑顔とエネルギーで、Xmasライブにふさわしい締めくくりを見せました。

パフォーマンスを終えたToi Toi Toiは、クリスマス限定衣装に身を包み、ステージ上から重要なお知らせを発表。先日解禁され話題を集めていた新メンバー・萩田こころ、山田せいあの2名が、2026年1月5日（月）より正式に加入することが、改めてファンの前で告げられました。新体制への期待感が高まるなか、会場からは大きな歓声が上がり、節目のライブらしい温かな空気が広がりました。

さらに同日、「ABEMA」公式Xにて、Toi Toi Toi新メンバーお披露目公演となる『PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春SP -』（2026年1月5日開催）の模様を、「ABEMA」で無料生配信することが発表されました。新体制での第一歩をリアルタイムで見届けられる機会として、大きな注目を集めています。

Toi Toi Toiの熱気を引き継ぐように、イベントのトリを飾ったのは同じくPEAK SPOT所属の「fav me（ファボミー）」。圧巻のパフォーマンスで会場の熱をさらに高め、PEAK SPOTに集う3組それぞれの個性と勢いを強く印象づける一夜となりました。

PEAK SPOTという枠組みの中で切磋琢磨しながら進化を続けるToi Toi Toi。新メンバー加入という大きな転換点を迎え、2026年へ向けて走り出す彼女たちの姿を、ぜひご注目ください。

谷屋杏香（スカイブルー）星野ティナ（クリームイエロー）一条カオリ（ライラックパープル）

＜SET LIST＞

log you

01 恋のススメ

02 あんぐりーガール

03 ろぐいん・ろぐゆー！

04 変更線

05 Beyond The Dream

Toi Toi Toi

01涙のストーリーテラー

02 HAPPY CLIMAX

03 Fortune World

04 Cosmetic☆Cosmos

05 オトナヒロイン

06 Toi Toi Toi

fav me

01 シンデレラブ

02 すきなんかじゃ…にゃい！

03 ちゅーしよう

04 ギュッてして！

05 蒼のラブレター

06 あの時、キミが好きだった

■ライブ開催概要（新体制）

「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春SP -」

日程：2026年1月5日（月）

時間：開場 17：45 / 開演 18：30

会場：Spotify O-WEST（東京都・渋谷区）

出演：fav me / Toi Toi Toi / log you

詳細はこちら：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2544906

＜配信概要（ABEMA）＞

配信日時：2026年1月5日（月）18:30～

配信URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Dqasamfry1RNzb

■ライブ開催概要（現体制）

Toi Toi Toi主催単独ライブ「Merry Toismas」

日程：2025年12月24日（水）

時間：開場 19：00/ 開演 19：30

会場：東京都 表参道GROUND

詳細はこちら：https://toitoitoi.asobisystem.com/live_information/detail/29565

主催無銭単独ライブ「Toi Toi Toi 年末大感謝祭 2025」

日程：2025年12月30日(火)

時間：開場 11：30 / 開演 12：00

会場：東京都 表参道GROUND

詳細はこちら：https://ticketdive.com/event/Toi_Thanks2025

■「Toi Toi Toi（トイ トイ トイ）」について

朝倉未来が発起人となり開催された、ABEMAとアソビシステムの共同アイドルオーディション「Dark Idol PROJECT」から選ばれた5人にさくらももを加えた6人グループ。

2025年4月4日『ッスッゴイライブ』にてデビューし、同年4月30日にアソビシステムアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）