【Patisserie KINEEL 京都】心躍るクリスマスを彩る期間限定催事、大丸梅田店・近鉄百貨店草津店にて12月24日から開催

株式会社鼓月（本社：京都府京都市、代表取締役社長：中西 英貴）が展開する洋菓子ブランドのPatisserie KINEEL京都では、2025年12月24日から大丸梅田店および近鉄百貨店草津店にて、クリスマス限定ケーキを販売する催事を開催いたします。大丸梅田店では、Patisserie KINEEL京都ならではの世界観を詰め込んだ全4種のクリスマスケーキを販売。近鉄百貨店草津店では、新商品「クリスマスシフォンケーキ」を販売いたします。

催事会場・期間

大丸梅田店

期間：2025年12月24日から2026年1月6日（クリスマスケーキ販売期間：12月24日、25日）

場所：大阪府大阪市北区梅田3-1-1

大丸梅田店 地1階 西 店内イベントスペース

近鉄百貨店 草津店

期間：2025年12月24日から2026年1月6日（クリスマスケーキ販売期間：12月24日、25日）

場所：滋賀県草津市渋川1-1-50

近鉄百貨店 草津店 1階特設会場

心躍るクリスマスケーキ

■大丸梅田店・販売商品（一部抜粋）

クリスマスケーキ販売期間：12月24日、25日 ※数量限定・無くなり次第終了

Joyeux Noel(ジョワイユ ノエル）

しっとりとしたスポンジの生地に、甘酸っぱい苺をサンド。シンプルな素材だからこそ、スポンジ生地の焼き加減、生クリームの状態にこだわっています。コクがあるのに後味すっきりな定番のショートケーキが、パーティに彩をそえます。

4号サイズ：4,752円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆

Noel Rouge(ノエル ルージュ）

甘酸っぱいフランボワーズの味わいとピスタチオのムースのナッツの香りが口の中でハーモニーを奏でます。口どけ軽やかな３層のムースとあざやかな赤いグラサージュの色合いが聖なる夜を華やかに演出します。

4号サイズ：4,752円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/ゼラチン

Buche de Noel（ブッシュ ド ノエル）

夜空のように艶やかなグラサージュに、星のモチーフが印象的なKINEELオリジナルのブッシュ・ド・ノエル。濃厚なチョコレートムースの中に、

コクのあるバニラムースと甘酸っぱいフランボワーズムースの2層を閉じ込めました。

サクサクとしたチョコクランチが食感のアクセントになっています。

4号サイズ：4,752円（税込価格）

特定原材料等：卵乳成分/小麦/大豆/ゼラチン/アーモンド

クリスマス限定「姫ケーキ」

Patisserie KINEEL京都で人気のふたくちサイズで「少しずつ色々食べたいが叶う」姫ケーキのクリスマス限定商品を販売いたします。パティシエが一つひとつ丹精込めてお作りする姫ケーキは、可愛らしさと細部までのこだわりが光り、クリスマスパーティーを華やかに演出します。

＜種類＞

・柚子ショコラ：573円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/ゼラチン

・濃厚オペラ：476円（税込価格）

特定原材料等：卵/乳成分/大豆/ゼラチン/アーモンド

・キャラメルエペ：476円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/ゼラチン

・ふんわりチョコショート：476円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/アーモンド

・ベリーベリーバニラ：476円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/ゼラチン/りんご

・抹茶ティラミス：573円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/ゼラチン

・レアチーズタルト：476円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/アーモンド/りんご

・カシスピスターシュ：573円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/ゼラチン/アーモンド

・愛媛県産「城川栗」のモンブラン：584円（税込価格）

特定原材料等：卵/小麦/乳成分/大豆/アーモンド

※クリスマスケーキは、Patisserie KINEEL 京都 京都店、大手筋店、神戸阪急店、東京ミッドタウン店でも販売いたします。

■近鉄百貨店草津店・販売商品（一部抜粋）

クリスマスシフォンケーキ販売期間：12月24日、25日 ※数量限定・無くなり次第終了

クリスマスシフォンケーキ

ふんわり、しっとりと焼き上げたシフォン生地に、クリスマスらしい華やかなデコレーションを施した新作のシフォンケーキです。

華やかな見た目とやさしい味わいが、クリスマスを華やかに演出します。

3号サイズ：1,620円（税込価格）

特定原材料等：小麦/卵/乳成分/大豆/ゼラチン

Patisserie KINEEL 京都について

関西と関東に4店舗を構える「Patisserie KINEEL 京都」。2015年12月に和菓子に捉われず、“美味しさを追求したい”という想いで京都の寺町に誕生した洋菓子ブランドです。「お気に入り」がある店、お客様のお気に入りになるように、との願いを込めて“KINEEL”と名付けました。私たちの菓子作りに光るのは『京菓子處 鼓月』の心と技。京菓子を長年作ってきた私たちだからこその知識や技、経験を生かした、四季折々のいろどり豊かなかわいらしいお菓子をお届けしていきます。

株式会社鼓月について

株式会社鼓月は、2025年に創業80年目を迎え、京菓子處 鼓月では、看板商品「プレミアム千寿せんべい」をはじめ、代表銘菓の「華」や果実饅頭「摘み果」を販売しています。また、京菓子のノウハウを活かした洋菓子ブランド「Patisserie KINEEL 京都」、エネルギー補給羊羹「anpower」を展開。2025年10月に和生菓子の新ブランド「月とうさぎ」をオープン。「思い出作りのお手伝い」を理念にお菓子の製造販売を行うトータルスイーツカンパニーです。伝統を守りながらも、鼓月はこれからも挑戦をし続け、長く愛される会社を目指していきます。

会社概要

株式会社鼓月 :https://www.kogetsu.com/

株式会社鼓月

本社：〒612-8235 京都府京都市伏見区横大路下三栖東ノ口11-1

電話番号：075-623-1651（代表）代表者：代表取締役社長 中西英貴

設立：1953年1月（創業：1945年10月）

事業内容：菓子類の製造、直営店・百貨店インショップの運営

