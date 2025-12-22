デザイン情報サイト「JDN」が、学びたいすべての人を応援する情報サイト「Skhole by JDN」をオープン

株式会社JDN

株式会社JDN（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：朝田賢治）は、2025年12月22日に、デザイン・クリエイティブの「学び」に焦点を当てた新しいWebサイト「Skhole by JDN（スコレー・バイ・ジェイディーエヌ）」（URL：https://skhole.japandesign.ne.jp/）をオープンしました。

新サイト「Skhole by JDN」について

1997年にサイト「JDN」を立ち上げて以降、長きにわたりデザイン情報を発信してきた株式会社JDNは、「学びたい」という意欲をもつすべての世代に向けて、新たに「学び×デザイン・クリエイティブ」の情報を発信する「Skhole by JDN」を立ち上げました。

サイト名の「Skhole（スコレー）」は、古代ギリシャ語で「余暇・暇」を意味する言葉で、近代英語の「school（学校）」の語源にもなっています。

日々、時間に追われて生きる現代の私たちにとって、「余暇」は人生の豊かさを左右する貴重な時間。

「Skhole by JDN」は、この貴重な余暇に「学ぶ」ことを提案します。それは、ますます変化のスピードを早めるこの社会で、時の波に流されることなく、自らの生活を守り、切り拓いていくためでもあります。

なかでも、デザイン・クリエイティブの学びは複雑化する世界を柔軟に捉え直す力を養います。そして、新たな視点からものごとを発想し、かたちにする力を身に付けることができます。

「Skhole by JDN」は、この「学び」と「デザイン・クリエイティブ」を組み合わせた情報発信を通して、みなさまの人生を少しでも豊かにするお手伝いをしたいと考えています。サイトを訪れるすべての方が、新しい学びに出会い、自分自身の可能性を広げられるプラットフォームを目指します。

https://skhole.japandesign.ne.jp/

「Skhole by JDN」のコンテンツ

ニュース

デザイン・クリエイティブの学びに役立つイベントやガジェット、各種講座など、最新の情報を幅広くお届けします。

特集記事

学びの体験レポートや、多様な分野で活躍する方々の学びを深掘りするインタビュー、学びを支えるツール紹介、さらには学びの合間におすすめの書籍やスポットなど、「ちょっとひと息ついて読みたい」多彩な記事を掲載します。

学びカテゴリー

サイト内の記事を、興味や目的に応じた各カテゴリーから容易に検索できる機能を設けます。

卒展特集

デザイン・クリエイティブにまつわる美大や専門学校の「卒業制作展」の様子を、会場の雰囲気や作品の写真とともに詳細に紹介します。未来のクリエイターたちの「学びの成果」に触れることができます。

「Skhole by JDN」ロゴについて

サイトロゴは、グラフィックデザイナー・アートディレクターとして活躍する清水艦期氏が手がけています。デジタルツール等で図形を編集する際に用いられる「アンカーポイント」が印象的なデザインとなっています。以下、清水氏のコメントです。

『デザインの鍵となった要素のひとつは「点と面」です。自分なりに“学ぶ”ということを紐解いてみると、「点と点（知識）」が集まり、それらがある瞬間につながることで、「面（発見）」が生まれるのだと考えました。そこから、デザインソフトで用いられる「アンカーポイント」をモチーフに、点と点を繋ぐことで新たな学びや発見を見出していく、そのきっかけとなる場所であることをロゴデザインで表現しました』

「新サイト開設に伴う進学情報サイト「デザイントビラ」のサービス終了について



また、これまでU18層を対象にデザイン・クリエイティブ関連の学校情報を発信してきた「デザインノトビラ」が、2025年12月でサービスを終了します。同サイトの人気企画であり、大学や専門学校等の卒業制作展の様子をアーカイブ的に紹介してきた「卒展特集」は、「Skhole by JDN」に移行し、今後も掲載を続けます。

デザイン情報サイト「JDN」概要

https://www.japandesign.ne.jp/

「Skhole by JDN」の母体となるデザイン情報サイト「JDN」(https://www.japandesign.ne.jp/)は、1997年の開設以来、「デザイン」に関する多様な情報を発信し続けています。長年にわたり、デザイン・クリエイティブ業界のニュース、インタビュー、コラム、イベント情報などを提供し、業界の発展とクリエイターの活動をサポートしてきました。プロのデザイナーからデザインに関心のある一般の方まで、幅広い読者に支持されています。

「JDN」姉妹サイト

https://compe.japandesign.ne.jp/

コンテスト情報サイト「登竜門」(https://compe.japandesign.ne.jp/)

日本から参加できるコンテスト情報を年間2,000件以上紹介する、最大級のコンテスト情報サイト。

https://jobs.japandesign.ne.jp/

求人サイト「デザインのお仕事」(https://jobs.japandesign.ne.jp/)

デザイナーをはじめ、デザインに関する仕事を探すための求人情報サイト





株式会社JDNについて

株式会社JDNは、“デザインとビジネスを情報で結び、人と社会に笑顔と元気を拡げていく”をビジョンに掲げ、メディア事業とコンテスト事業を通じて顧客ビジネスの成功に寄与することで社会に貢献します。「Skhole by JDN」の開始により、デザイン・クリエイティブ領域の「学び」の可能性をさらに広げ、新たな価値創造を目指します。

※本記事に掲載の内容は2025年12月22日時点での情報となります。今後内容が変更となる可能性がございますのでご了承ください

