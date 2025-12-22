「メトロコンサート」をオンデマンドで配信します！

東京地下鉄株式会社

　




　公益財団法人メトロ文化財団（東京都千代田区、会長：本田 勝、以下「メトロ文化財団」）と東京地下鉄株式会社（東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋）は、２０２５年１２月２５日（木）から「メトロコンサート～６人の音が織りなす、儚くも美しい幻奏の世界へ～」をメトロ文化財団ホームページにてオンデマンドで配信します。



　「メトロコンサート」は音楽文化の普及を図る文化活動の一環として、従来、駅構内等で開催してきましたが、これに加えて２０２０年度より「メトロコンサート“home theater”」シリーズとしてオンデマンドでの配信を実施しています。



　６回目となる今回は、２０２５年１１月１５日（土）に開催された「メトロコンサート」で収録した数曲の他、配信用に新たに収録した２曲を配信します。クラシックからポップスまで、心おどる名曲の数々をご自宅でゆっくりとお楽しみください。



「メトロコンサート“home theater”」オンデマンド配信 詳細




１　配信期間　　　


２０２５年１２月２５日（木）１０時００分 ～ 当面の間


※配信期間の終了日時につきましては、メトロ文化財団のホームページ上でお知らせいたします。



２　配信先　


メトロ文化財団ホームページ https://www.metrocf.or.jp


※本動画の無断複写、転載は固く禁止いたします。
※動画が再生できない場合は、ご利用の環境をご確認ください。
※配信動画視聴の推奨環境ブラウザ：Google Chrome最新版、Firefox最新版、Microsoft Edge最新版、Safari最新版、Opera 500 Kbps以上のインターネット接続。


※携帯電話、スマートフォン等でご視聴の際は、ご視聴いただく環境に応じた視聴マナーにご留意いただくようお願いいたします。



３　料金　　　


無料（データ通信費用についてはお客さまご負担となりますのでご了承ください）



４　出演者　　



“サナーレ・ムジカ”　　田中　裕太（Tenor）


川越　未晴（Soprano）


田浦　彩夏（Soprano）


西浦　詩織（Violin）


野原　舞花（Piano）


山本　悠尋（Baritone）





　　　　


５　配信曲


■「メトロコンサート」収録曲


・オペラ「セヴィリアの理髪師」より 私は町のなんでも屋 ／ ロッシーニ


・オペラ「トゥーランドット」より 誰も寝てはならぬ ／ プッチーニ


・オペラ「魔笛」より パパパの二重唱 ／ モーツァルト
・Ａ Ｗｈｏｌｅ Ｎｅｗ Ｗｏｒｌｄ ／ アラジン


・サウンドオブミュージックより ドレミの歌 ／ リチャード・ロジャース


・見上げてごらん夜の星を ／ いずみたく


・上を向いて歩こう ／ 中村八大　　　　　　　　　他


■配信用収録曲


・オペレッタ「こうもり」より シャンパンの歌 ／ シュトラウス


・きよしこの夜


※２０２５年１１月１５日（土）に開催された「メトロコンサート」を一部収録した他、


配信用に新たに２曲を収録したものです。



６　主催
公益財団法人メトロ文化財団



７　後援


東京地下鉄株式会社