火将ロシエル・倉坂くるる・純米あやの、早瀬あや・レイラ・しょこら、人気コスプレイヤーがとらのあなブースに登場！冬コミケC107でとらのあながチェキ撮影会を開催

株式会社虎の穴

同人誌やマンガ・アニメグッズ等の委託流通事業を行う株式会社虎の穴は、2025年12月30日（火）・31日（水）に開催されるコミックマーケット107に出展し（ブース名：とらのあな ブースNo.1233）、ユーザー参加型の撮影イベントを開催いたします。

コミックマーケットは、年2回開催される世界最大級の同人誌即売会です。日本国内だけでなく海外からも多くの人が集まり、個人が制作した同人誌やグッズの販売・購入の他、コスプレイヤーの撮影会や企業によるブース出展など様々なコンテンツを楽しむことのできる、「オタクの祭典」とも呼ばれるサブカルチャーのビッグイベントです。

同人ショップのパイオニア「とらのあな」では、このたびコミックマーケット107にて企業ブース（ブースNo.1233）を出展。1日目の12月30日（火）は、「火将ロシエル」、「倉坂くるる」、「純米あやの」、2日目の12月31日（水）には、「早瀬あや」、「レイラ」、「しょこら」といった人気コスプレイヤーが続々来場し、各日先着200名様限定でチェキによるユーザー参加型の撮影会を開催いたします。

今年の冬コミは、萌え萌えでキュンキュン！ぜひ、西3ホール1233の「とらのあなブース」にご来場ください！

■イベント概要

名称：とらのあな コスプレイヤー チェキ撮影会

https://news.toranoana.jp/331927(https://news.toranoana.jp/331927)

12月30日（火）・31日（水）の各日、コミケのとらのあなブースに人気コスプレイヤー6名が来場！チェキによる参加型の撮影イベントを開催します！

出展ブース名：とらのあな（ブースNo.1233）

日時：2025年12月30日（火） 10:00-17:00 /12月31日（水） 10:00-16:00

会場：コミックマーケット107（東京ビッグサイト 西展示棟3ホール）

※個人の携帯電話、デジカメでの撮影はできません。あらかじめご了承ください。

【撮影会概要】

▼1日目（12月30日（火）11:00-17:00）

※13:00-14:00はキャスト休憩のため休止、14:00よりイベント再開。

出演者：

・火将ロシエル ・倉坂くるる ・純米あやの

コスプレイヤープロフィール：

●火将ロシエル

日本の女性コスプレイヤー。

プロコスプレイヤーとして数々のイベントに出演しながら各週刊誌で多数表紙を飾る。

近年では「踊るさんま御殿」など地上波番組にも出演しタレントとしても精力的に活動中。

公式X https://x.com/Kasyou3roshieru

公式Instagram https://www.instagram.com/kasyou3roshieru3/

公式YouTube https://www.youtube.com/@rosichannel0619

●倉坂くるる

出身地：埼玉

趣味：衣装製作

都内を中心に、コスプレイヤー・撮影会モデル・ライブアイドル等、様々な活動をしています。

コミケ当日皆様にお会いできるのを楽しみにしています！

公式X https://x.com/Kururu_45

公式Instagram https://www.instagram.com/kurasaka_kururu/

公式YouTube https://www.youtube.com/@Kururu_45

●純米あやの

身長：171cm

3サイズ：B96/W64/H98

趣味：ガボンぬい活/寿司活

特技：イカを綺麗に下処理できる

好きなゲーム：薄桜鬼 うたのプリンスさまっ

主な経歴：

崩壊:スターレイル×zoffコラボ カフカ役/TGS2025 Mecha Break ナビゲーター

公式X https://x.com/ayanopi_

公式Instagram https://www.instagram.com/ayano_cos_/

公式ファンクラブ https://linkpota.to/ayanopi_

▼2日目（12月31日（水）11:00-16:00）

※13:00-14:00はキャスト休憩のため休止、14:00よりイベント再開。

出演者：

・早瀬あや ・レイラ ・しょこら

●早瀬あや

出身地の山形県では、「酒田ふるさと観光大使」および「鳥海2236ゆざ親善大使」を務め地域の魅力発信に力を入れている。

東京ゲームショウでの「Xperia風呂」ブース出演がSNSで話題となり投稿は200万回以上の再生を記録

するなど注目を集めた。

インフルエンサー等、多ジャンルにて活動中。

公式X https://x.com/hayase_aya

公式Instagram https://www.instagram.com/hayase_aya/

公式TikTok https://www.tiktok.com/@aya_hayase

●レイラ

元看護師という異色の経歴を持つ、コスプレ×美容でZ世代から支持を集める注目のクリエイター。

ファンの熱量が高く、イベントでは80人以上を動員するなどリアル施策とも好相性。

美容・アニメ・アパレル系・ゲーム案件など幅広く対応可能。

公式X https://x.com/mishirudo

公式Instagram https://www.instagram.com/mishirudo

公式TikTok https://www.tiktok.com/@mishirudo

●しょこら

コスプレイヤー／コンテンツクリエイター。

ゲーム作品を中心に、コスプレや動画コンテンツをSNS・動画プラットフォームで発信している。

総フォロワー数140万人。※不在の時間がございます。

公式X https://x.com/Chocolat_cos0

公式Instagram https://www.instagram.com/chocolatcos0

公式YouTube https://www.youtube.com/@channel-ff3rs

【メディア各位】

両日ともイベント後に撮影対応用のお時間確保を予定しております。ぜひ下記担当者までご連絡ください。

※お時間はなるべくご希望に沿えるよう調整しますが、撮影会との兼ね合いを考慮したお時間となります。

また今回は撮影のみの対応とさせていただきますので、あらかじめご了承いただけますと幸いです。