「SoftBank ウインターカップ2025」に【ザムスト神社】が登場！今年もアイシングステーションや特設ブースを出展

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、高校バスケットボール界最高峰の大会「SoftBank ウインターカップ2025令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」に協賛するとともに、選手のコンディショニングサポートのための「アイシングステーション」や、「ザムスト特設ブース」を設置して大会を盛り上げます。

▲特設ブースは東京体育館に設置

■ザムストが彩る東京体育館：特設ブース＆冠コート情報

【ザムスト神社をメインアリーナ2階のザムスト特設ブースに設置】

ザムスト特設ブースでは、今年も3Dスキャナを用いた足形計測を実施、短時間でご自身の足の特徴を計測することが可能です。

また、今年はブース内に「ザムスト神社」が登場し、出場選手・チームへの必勝祈願を届けます。

【ザムスト冠コートに加え、河村勇輝選手の大型バナーが天井から大会を応援】

東京体育館の4つのコートのうち、ZAMSTコートは冠コートとなっており、ゴール胴体にもロゴが掲示されます。

さらに、契約選手である河村勇輝選手の大型バナーを会場内の天井に設置いたします。

▲ザムスト冠コートの様子（一部）▲河村選手の大型バナー

■出場選手のサポートを目的としたアイシングステーションを設置

昨年に引き続き、 大会出場校の皆様を対象に、コンディショニング調整や、万一の応急処置用としてご活用いただける氷の無料提供を行います。

【ザムストオリジナルグッズをプレゼント】

ザムスト神社で応援メッセージを書いた方には、先着順でザムストオリジナルアイテムをプレゼントいたします。

さらに、SNS投稿をシェアした方にはプレゼントが当たる抽選キャンペーンも実施いたします。

■ウインターカップ2025概要 https://wintercup2025.japanbasketball.jp/(https://wintercup2025.japanbasketball.jp/)

大会名称：「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回

全国高等学校バスケットボール選手権大会」

主催：公益財団法人日本バスケットボール協会

共催：公益財団法人全国高等学校体育連盟

主管：公益財団法人日本バスケットボール協会

公益財団法人全国高等学校体育連盟バスケットボール専門部

一般社団法人東京都バスケットボール協会

東京都高等学校体育連盟バスケットボール専門部(男女)

開催期間：2025年12月23日(火)～12月29日(月) ※7日間

会場：東京体育館 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ケ谷1-17-1

京王アリーナTOKYO(旧：武蔵野の森総合スポーツプラザ)

〒182-0032 東京都調布市西町290-11

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb

■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst.jp/about/partner/

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントンなど、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、ウィルフレド・レオン、宮部藍梨、佐々木千紘

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、岡田大河、寺嶋恭之介、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛西紀明

ゴルフ：穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）