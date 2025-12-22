アトム法律グループ、公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センターを支援

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表弁護士：岡野武志）は、このたび、公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センターの活動理念に賛同し、賛助会員としての支援を開始しました。

当グループは埼玉県さいたま市大宮区に拠点を構えており、同センターが担う、犯罪や事故の被害に遭われた方々の精神的ケアと、平穏な日常を取り戻すための活動を資金面から支援します。

背景：法的な解決と心の回復、被害者支援における両方の必要性

アトム法律グループは、交通事故で被害に遭われた方に対し、保険会社との示談交渉や賠償請求といった法的側面からのサポートを、主要なリーガルサービスの一つとして提供してきました。

しかし、交通事故の被害に対し法的な解決がなされたとしても、それだけで事件や事故によるトラウマや心の傷が癒えるわけではありません。日々、交通事故や刑事事件の当事者と向き合う中で、被害者が真に平穏な日常を取り戻すためには、金銭的な解決や法的な権利の擁護とは別に、専門的な見地から精神ケアを行う支援機関の存在が不可欠であると痛感しています。

地域に根差した活動を行う同センターの基盤を支えることは、法的支援だけでは埋められない「心の回復」を支える社会的責任の一環であると考え、今回の決定に至りました。

公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センターについて

公益社団法人 埼玉犯罪被害者援助センターは、犯罪や交通事故の被害者・ご家族・ご遺族に対し、電話・面接相談、裁判所や病院等への付き添い、カウンセリング等を無償で行う民間の公益団体です。

埼玉県公安委員会指定の「犯罪被害者等早期援助団体」として警察等と連携し、被害直後から切れ目のない支援につなげています。被害者の心情に寄り添い、精神面を中心に多角的な支援を行っています。

（参考：https://www.svsc8080.jp/）

今後の展望：安心できる社会づくりへの貢献

アトム法律グループは、刑事事件・交通事故・離婚・相続をはじめとするリーガルサービスを提供しており、社会的に重要な役割を担う団体を資金援助という方法で後押しすることを、グループとしての社会的責任の一つと考えています。



今後も、社会課題の解決に取り組む各種団体の活動が持続的に展開できるよう、資金面からの支援を継続していく方針です。こうした取り組みを通じて、法的なサービスの提供にとどまらず、安心して暮らせる社会づくりに寄与してまいります。

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・離婚・相続の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、刑事事件・交通事故・離婚・相続の無料相談の幅広い分野において年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2025年12月現在、チャンネル登録者数は175万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

