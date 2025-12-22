D＆Mカンパニー、令和8年度診療報酬改定に向けた勉強会・資料共有を行いました

株式会社D&Mカンパニー

D&Mカンパニー（本社：大阪市北区 代表取締役：松下明義 証券コード：189A）は、

2025年12月３日、コンサルティング先を対象に、令和８年度診療報酬改定の概要に関する勉強会・資料共有を順次開始しました。本勉強会は、11月28日に政府が閣議決定した令和７年度厚生労働省補正予算案を受け、医療・介護業界における最新動向を共有し、来年度改定への準備を支援することを目的としています。

今回の補正予算案では、厚生労働省関連で 総額約2.3兆円が計上され、そのうち「医療・介護等支援パッケージ」に 約1.3兆円を投入。医療分野では賃上げ・物価高騰対応（5,341億円）や 病床数の適正化（3,490億円）、ICT導入による生産性向上支援（200億円）など、現場の経営課題に直結する施策が盛り込まれています。

また、令和８年度診療報酬改定は 2026年６月施行予定であり、基本方針では「物価・賃金上昇への対応」「医療DX推進」「地域包括ケアの強化」「制度の持続可能性確保」が４つの柱として掲げられています。特に、医療従事者の処遇改善やICT活用による業務効率化、地域完結型医療の構築が重点課題とされています。

D＆Mカンパニーでは、こうした政策動向を踏まえ、医療機関・薬局の経営戦略に役立つ情報を提供し、パートナー企業とともに持続可能な体制構築を目指します。

当社は今後も、取引先様のビジネス成長を支援するため、定期的な勉強会や情報提供の場を設けてまいります。

▶株式会社D&Mカンパニー

https://www.dmcompany.co.jp

株式会社D&Mカンパニーについて

当社は、企業理念である「人の願いを叶える会社たる」という信念のもと、医療・介護・福祉サービス関連業界に特化し、組織にとって重要なテーマである資金・マネジメント・人材に関する支援をワンストップで提供しています。

深刻な人材不足や経営課題に直面する医療機関や介護施設に対し、単なるサービス提供ではなく、クライアントの状況やニーズに応じた最適なソリューションを設計・実行することが当社のビジネスコンセプトです。

ファイナンスのプロと医療福祉のプロによる分析力と実行力を強みに、資金支援、経営コンサルティング、HRサービスを柔軟に組み合わせ、必要なノウハウや技術が当社にない場合も、ネットワークを駆使して最適な企業や人材を橋渡しします。

私たちが目指すのは、患者中心の高度で持続可能な医療の実現。日本の医療・介護・福祉体制が世界トップクラスであり続けるために、経営改善と人材確保の両面から業界を支え、すべての人の安心・安全の確保、そして挑戦を応援することに取り組んでいます。