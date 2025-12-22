YEデジタル、「第10回スマート工場EXPO」に出展

株式会社YE DIGITAL

株式会社YE DIGITAL（本社：北九州市小倉北区 代表取締役社長：玉井裕治、以下、YEデジタル）は、2026年1月21日（水）～23日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される『第10回 スマート工場EXPO』に出展します。

当社の出展テーマは 「工場内物流をシームレスに自動化」。製造業向けに、工場内物流の自動化から製造現場のデータ活用、経営判断支援まで一貫したソリューションをご紹介します。

■見どころ

●倉庫自動化システム（WES）活用による工場内物流の課題解決事例

●スマートファクトリーとの連携による工場全体の効率化イメージ

●生成AIを活用した新しい保守スタイルの実現

■出展製品

・「MMLogiStation」：工場内および製品・部品倉庫（外部倉庫含む）の物流を最適化・自動化する制御システム（WES）

製造業での活用例と最新の拡充プラグインを公開。

・「Analyst-DWC」：意思決定支援ダッシュボード

工場内の必要な情報をリアルタイムで見える化し、迅速で的確な判断をサポート。

・「AQUA DataFusion」：製造業DXを支援するデータ活用基盤

生成AIで新たな価値を創出する運用保守データ活用サービス。

また、当社ブースでは、ゲストをお招きしたミニセミナーも予定しています。

■出展社セミナー

会場内で開催される出展社セミナーに登壇します。

・日時：１. 1月22日（木）12:00～12:30、 ２. 1月23日（金）12:00～12:30

・タイトル：「製造業現場における物流自動化の事例と実践」

・概要：マテハン機器の制御管理や作業者への円滑な作業指示を行うシステム「WES」の必要性と役割について。

■展示概要

第10回 スマート工場EXPO[表: https://prtimes.jp/data/corp/65567/table/224_1_5eef1ff8b43c1ef5cd7e02f685ab522f.jpg?v=202512220222 ]

※ 記載されている会社名、商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

（会社概要）

<商号> 株式会社YE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)

<設立> 1978年2月1日

<代表者> 代表取締役社長 玉井裕治

<本社所在地>福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

<事業内容>

・ビジネスソリューション

‐ ERPグローバル展開支援（SAP他）

‐ データ連携基盤

‐ 顧客業務システムの構築・運用

・ IoTソリューション

‐物流DX

‐ソーシャルIoT

‐AI・ビッグデータ分析

・ サービスビジネス

‐ SAP運用支援（グローバルサービスセンター）

‐ 物流システムの運用支援（物流DXサービスセンター）

‐ データ統合管理プラットフォーム

‐ BPO/ITOサービス

<沿革>

・1978 安川情報システム（株）創立

・2003 東証2部上場

・2019 社名を（株）YE DIGITALに変更

・2020 本社を北九州市小倉北区に移転

・2024 首都圏のオフィスを統合し渋谷オフィス開設

<企業ホームページ>

https://www.ye-digital.com/

<関連リンク>

https://www.ye-digital.com/jp/product/mmlogi/