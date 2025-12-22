『ITトレンドEXPO2026 Spring』出展のお知らせ

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、2026年3月3日から7日に開催されるIT製品の比較サイト"ITトレンド"主催のオンライン展示会『ITトレンドEXPO2026 Spring』に出展いたします。

ITトレンドEXPO

ITトレンドEXPOは、年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト"ITトレンド"が主催する、国内最大級の無料オンライン展示会です。

本展示会では【新たな出会いが明日の「働く」を変える】をコンセプトに、仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

出展サービス、詳細につきましては、下記サイトよりご覧ください。

ITトレンドEXPO2026 Spring ： https://it.expo.it-trend.jp/key/c0jpspd0

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14943/table/319_1_28f3bce647aa413ce285ea3a9acc2e97.jpg?v=202512220222 ]

ロジザードは「リテールDX」ブースに出展

ロジザードは、「リテールDX」ブースにて、クラウドWMS（倉庫管理システム）「ロジザードZERO」を出展いたします。

「ロジザードZERO」は、国内外1,800以上の現場で稼働している倉庫管理システムです。標準機能を活かした導入のしやすさと、アドオン開発による柔軟な拡張性により、流通小売向けBtoB物流やEC物流、レンタル品管理など、幅広い業態で活用されています。

また、定期的なバージョンアップを通じて、機能面だけでなくセキュリティ体制の強化にも継続的に取り組んでおり、安心して利用できるクラウドWMSとして進化を続けています。

ブースでは、サービス概要や導入事例を通じて、「ロジザードZERO」が実現する業務改善のポイントをご紹介いたします。

参加登録 ： https://it.expo.it-trend.jp/key/c0jpspd0

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/