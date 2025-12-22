年末年始のおつまみに！贅沢な“やみつきの極み”ポテトチップス 「ニッチリッチ トリュフとフォアグラ／伊勢海老と雲丹」 12月22日から新発売

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、とっておきの素材を、知る人ぞ知る至福の食べ合わせで奥深く味わう創作ポテトチップス「ニッチリッチ」ブランドから、「ニッチリッチ トリュフとフォアグラ」「ニッチリッチ 伊勢海老と雲丹」の2品を、2025年12月22日（月）より全国コンビニエンスストアから順次販売開始します。

「ニッチリッチ」は2020年12月に期間限定商品として誕生したブランドで、とっておき素材の至福の組み合わせが織りなす新しい味わいを、非日常的な特別感とともに楽しんでいただけるよう開発されたポテトチップスです。日常的に楽しむ定番スナック菓子とは異なる、新しい味わいを楽しみたいというお客様のニーズにお応えする商品であり、贅沢素材の組み合わせの妙が織りなす味わいは、特にお酒を楽しむお客様から毎年ご好評をいただいております。





今回は、年末年始に高まる「ちょっと贅沢なお酒や料理を楽しみたい」というニーズに着目し、高級食材として知られる「トリュフとフォアグラ」「伊勢海老と雲丹」をそれぞれ贅沢に組み合わせました。いずれもお酒との相性が良く、“至福の食べ合わせ”をお楽しみいただけます。カリッと堅めに揚げたポテトチップスに、素材の旨みと芳醇な香りが重なり、噛むほどにマリアージュする奥深い味わいを実現しました。思わず手が伸びる、まさに“やみつきの極み”ポテトチップスです。クリスマスや年末年始の特別なひとときにふさわしい、ニッチでリッチな味わいをぜひご堪能ください。



・「ニッチリッチ トリュフとフォアグラ」

トリュフの芳醇な薫りと黒毛和牛の旨みが際立つ、濃密なフォアグラを添えたような、

極上のやみつきを誇る逸品です。



・「ニッチリッチ 伊勢海老と雲丹」

伊勢海老の旨みと雲丹のまろやかな甘み、濃密で香ばしい味わいに仕上げた、

極上のやみつきを誇る逸品です。



【商品概要】

■商品名／内容量

「ニッチリッチ トリュフとフォアグラ」／70g

「ニッチリッチ 伊勢海老と雲丹」／70g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2025年12月22日（月）／全国・コンビニエンスストアから順次販売開始

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）