株式会社Japan Animal Care Holdings (通称：JPAC)、愛玩動物看護師交流プログラムを本格展開

株式会社Japan Animal Care Holdings

株式会社Japan Animal Care Holdings（通称：JPAC）は、愛玩動物看護師のキャリア育成と病院間ネットワークの強化を目的とした交流プログラムを本格展開しています。2025年9月に茨城県つくば市で第1回交流会を、続けて第2回を宮城県仙台市、第3回を兵庫県姫路市で開催。 いずれも参加者から非常に高い満足度を得るなど、学びと交流の場として大きな手応えを得ました。JPACでは今後も定期開催を重ね、教育のプログラム化と“学び合う文化” の醸成を進めてまいります。

開催の背景 : 国家資格化で高まる教育ニーズ

2019年に愛玩動物看護師が国家資格化され、動物医療現場ではより高い専門性と実践的スキルが求められています。JPACは、日本最大級の動物病院グループとして、こうした変化に対応するため、グループ全体でスタッフが学び合い、成長し続ける仕組みとして横のつながりを構築していく交流会を立ち上げました。

開催概要

成果と今後の展開

第1回：2025年9月 アイ動物医療センターグループ（茨城県つくば市）- 参加者：愛玩動物看護師10名、スタッフ含め総勢20名- プログラム：コミュニケーション研修、院内見学、共立製薬研究所見学- 成果：「同じ志を持つ仲間と出会えて刺激になった」「日々の業務にすぐ活かせる」などの声が寄せられ、参加者の満足度は平均4.75／5と高評価。第2回：2025年10月 ウイル動物病院グループ（宮城県仙台市）- 参加者：愛玩動物看護師12名、スタッフ含め総勢16名- プログラム：手術準備やリハビリ、チーム医療体制の見学、ケーススタディによる課題解決力強化- 成果：「他院を知ることで視野が広がった」「仲間の存在が励みになった」といった声が多数。参加者の満足度は平均4.92/5と高評価。第3回：2025年11月 エルザ動物病院グループ（兵庫県姫路市）- 参加者：愛玩動物看護師20名、スタッフ含め総勢28名- プログラム：院内見学、チーム医療体制の見学、看護部主催会議参加およびディスカッション- 成果：「社員同士のコミュニケーションの重要性を再認識できた」「新人教育で各業務のチェックシートを作成し、共有しやすい工夫や可視化する取り組みが参考になった 」といった学びを得たという声が多数。参加者の満足度は平均4.09/5と高評価。ウイル動物病院での研修の様子アイ動物医療センターでの院内見学の様子ウイル動物病院での診療見学の様子エルザ動物病院での院内見学の様子

組織の壁を越え、最良のオペレーションを『業界の標準』へ。 一施設の改善にとどまらず、相互研鑽のネットワークを広げることで、日本のどこにいても質の高い看護が受けられる未来を、JPACがリードします。

株式会社Japan Animal Care Holdings（JPAC）について

株式会社Japan Animal Care Holdings（通称：JPAC）は、全国の動物病院および関連サービスを運営・支援する企業グループです。

動物医療の品質向上、スタッフ教育、経営支援、DX推進などを通じて、動物と人がより幸せに暮らせる社会の実現を目指しています。

[ 会社概要 ]

会社名：株式会社Japan Animal Care Holdings （JPAC）

設立：2024年11月

グループ会社：株式会社エルザクライス、株式会社ウイル動物病院グループ、株式会社皆川獣医科医院、株式会社ディーピーシー、株式会社エイチエーシー

株主：グループ役職員、インテグラル

代表：早瀬 真紀子

グループ社員数：約500名

グループ売上高：約70億円

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Japan Animal Care Holdings (JPAC)

広報・マーケティング部

E-mail：info@mail.jpac.jp

URL： https://www.jpac.jp/(https://www.jpac.jp/)