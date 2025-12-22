【ジャンクガレッジ】大つけ麺博の衝撃作、ついに解禁。「ビッグまぜそバーガー」大宮駅前店にて12/24より限定販売！

株式会社松富士食品ビッグまぜそバーガー

本商品は、販売期間中、従来の「まぜそば」メニューと完全に入れ替える形で提供いたします。「いつものまぜそば」を封印してでも食べていただきたい、自信と遊び心が詰まった一杯です。

ビッグまぜそバーガー（並）890円（税込）

■ 商品概要：食べたらわかる！「ビッグ」なおいしさ

「ビッグまぜそバーガー」は、その名の通り「ハンバーガー」と「まぜそば」の禁断の融合をテーマにした一品。 大つけ麺博で好評を博したこのメニューが、ついに店舗初登場。極太麺の上に、レタス、チーズ、ピクルス、オニオン、挽肉、そしてフライドポテトを豪快にトッピング。仕上げに特製ソースをかけたビジュアルは、まさに「ボウルの中のハンバーガー」。 ジャンクガレッジらしいパワフルな食べ応えと、背徳感あふれる味わいをお楽しみください。

■ 通常の「まぜそば」をお求めのお客様へ

「いつものジャンクガレッジのまぜそばが食べたい」というお客様には、大変恐縮ながら近隣の「ジャンクガレッジ 大宮2号店」をご案内させていただきます。期間中は「新作の大宮駅前店」「定番の大宮2号店」として、その日の気分に合わせて使い分けていただければ幸いです。

■ 販売店舗情報

【実施店舗】 ジャンクガレッジ 大宮駅前店 （住所：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-24-1）

【近隣店舗のご案内（通常のまぜそばはこちら）】 ジャンクガレッジ 大宮2号店 （住所：埼玉県さいたま市大宮区宮町2-4）



【販売日】

2025年12月24日（水）

※店舗限定での販売となります。予告なく終売する可能性がございます。

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役】 竹田和重

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/